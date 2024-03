Bližší informace k tomu, co všechno čeká městys Komárov v roce 2024, nám sdělil místostarosta městyse Radim Šíma. Uveďme to nejpodstatnější.

Župní slet 2018 - průvod Komárovem. | Foto: Archiv Sokola Komárov

„Bylo vyhlášeno výběrové řízení na rekonstrukci budovy čp. 15 MUZEUM, v průběhu roku se přistoupí k realizaci rekonstrukce. Na letní měsíce připravujeme rekonstrukci a rozšíření příjezdové komunikace ke škole a hřišti. Připravujeme i další akce, jako rozšíření příjezdové komunikace a parkoviště u DPS vč. rozšíření sítě veřejného osvětlení.

V kultuře připravujeme tradiční a oblíbený Divadelní festival Pešík. Letošní termín je 18. – 20. dubna. Diváci se setkají se známými divadelními i filmovými hvězdami jako je Carmen Mayerová s Terezou Kostkovou v inscenaci Na útěku. V sobotu bude odpolední pohádka Krysáci a ztracený Ludvík. Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík. Vstupenky již jsou v předprodeji v Kulturním domě v Komárově od 8.00 do12.00 hod. Plakáty jsou na všech vývěsních plochách a na webu městyse.

Podobně jako před sto lety, stále fungující sbor dobrovolných hasičů, pořádá letos v sobotu 13. dubna historicky první velkou soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných automobilů. Soutěž bude probíhat celou sobotu na velkém parkovišti u domu kultury. Divákům se tak naskytne jedinečná možnost vidět práci hasičů na vlastní oči. Soutěž je přístupná široké veřejnosti a naši hasiči budou rádi za povzbuzení.

V letošním roce se bude konat XVII. všesokolský slet. Komárovští sokolové předvedou připravené skladby dne 25. května u své stoleté sokolovny.

Ve fotogalerii se ohlédneme za jednotlivými župními slety:

Dne 15. června proběhne již čtvrtý ročník Komárovského vínování 2024. Návštěvníci se mohou těšit na vína od deseti moravských a českých vinařů. Dále můžeme ochutnat různorodé pochutiny od místních i přespolních prodejců. Doprovodný program bude postaven na osvědčených hudebních vystoupeních moravské cimbálovky i naší dechovky. Již teď se těšíme na hojnou účast a zájem návštěvníků.

Závěrem bych se rád zmínil o tom, co tíží Komárov v dnešních dnech.

Rozpočet letošního roku počítá se schodkem 14 mil. korun. Bude kryt finančními prostředky uloženými na bankovních účtech z rezerv let minulých.

Velké starosti nám dělají odpady. Toto téma je velmi složité. Třídění jednotlivých složek separovaného odpadu umožňujeme hned několika způsoby.

Systémem „DOOR TO DOOR“ - pytlový svoz nebo do nádob pro jednotlivé komodity – papír do modrých, plast do žlutých nádob apod. Ale často se stává, že řada lidí nezmenšuje objem odpadu v nádobách, tudíž vozíme vzduch a třídění do nádob se stává neekonomickým.

Prosím, aby se všechny domácnosti zapojily do systému „DOOR TO DOOR“. Buďme ohleduplní k našemu okolí a přírodě. Ať se o nás nepíše za sto let jako o těch, co vybudovali skládky, na kterých ostatní musí žít.“

Pojďme společně po zimě uklidit náš Komárov!

Městys Komárov zve všechny obyvatele na úklid Komárova v sobotu 6. dubna.

Na radnici si od 9.00 do 10.30 můžete vyzvednout pytle, rukavice a vesty. Pro děti bude připraveno i něco na posilněnou.

Zdroj: Komárovák únor–březen