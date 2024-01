V Plzni 15. ledna 2024 - Plzeňská kulturní a kreativní zóna DEPO2015 se 3. února promění ve svět fantasy a sci-fi.

FESTIVAL SCI-FI A FANTASY | Foto: Plzeň 2015

Třetí ročník festivalu CO.CON proběhne od 10 do 18 hodin uvnitř komplexu industriálních budov. Akce láká fanoušky počítačových i deskových her, komiksů, mangy, fantasy i sci-fi. Kromě veletržní části se stánky prodejců a výrobců se mohou návštěvníci těšit na herní halu a přednášky osobností těchto žánrů a oborů. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji na www.goout.cz i přímo na místě.

Návštěvníci mohou také přijít obdivovat interaktivní výstavu Zaklínačský svět tvořenou komunitou cosplayerů tohoto celosvětového knižního hitu. V tábořišti postav z magického světa spisovatele Andrzeje Sapkowského čeká na fanoušky lučištnická střelnice, bojová aréna, alchymistická dílna i stoly pro duely v karetní hře Gwint.

Obří herna ve velkokapacitní hale DEPO2015 nabídne to nejlepší od retro arkádových automatů či pinballu přes herní konzole různých generací z Muzea her až po masivní závodní simulátory. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet nejen zmíněné atrakce, ale také virtuální realitu či realitu rozšířenou přes vlastní chytré telefony.

V hale budou také probíhat odborné a oborové přednášky. „Troufám si říct, že CO.CON je unikátní západočeskou jednodenní baštou fanoušků tohoto odvětví popkultury. Proto se snažíme do přednáškové části zařadit od každého něco,” říká programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán. Na hlavním pódiu vystoupí designér karet Magic: The Gathering concept art designér Tomáš Duchek, který pro zájemce povede také individuální workshopy. Rolí přednášejících se chopí Čeněk Cibien z Muzea her či inženýr Jakub Frank z FAV ZČU, katedry informatiky a výpočetní techniky, který pohovoří o využití virtuální reality při rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou. O ilustracích komiksů a české komiksové scéně přijde pohovořit vysokoškolský pedagog na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a ilustrátor Václav Šlajch. Proběhne také autorské hraní, kde podobně jako u autorského čtení, tvůrce své dílo sám prezentuje, a přitom popisuje jeho vznik a své inspirace. Pozvání k této exhibici přijal otec ekologické počítačové strategické hry Revive & Prosper, který se s touto novinkou stal vítězem Indie Awards na poslední Game Developers Session, kde zároveň získal Community vote.

Herní zóna je věnována také milovníkům deskovek či hráčům her na hrdiny jako je Dračí doupě. Pro ně bude vyčleněna značná část veletržní zóny. Mezi stánky prodejců komiksů, mangy a mnoha jiných předmětů ze světů superhrdinů, Pokemonů, Pána Prstenů, Star Wars a mnoha dalších čekají na nadšence herní stoly, u nichž si mohou vyzkoušet širokou škálu deskovek od velkých společností jako Albi nebo Blackfire, ale i od menších nezávislých studií např. Maty Moves či plzeňské komunity Kavenu. U speciální deskovky WARGAMES, odehrávající se na několika velkých stolech plných modelů prostředí, si zájemci mohou před vydáním se na výpravu dokonce namalovat vlastní figurku.

V areálu bude možné potkat postavy ze světů Pána Prstenů uskupení Lotrverse, hrdiny i záporáky Star Wars zastoupené Czech Garrison 501st Legion a The Rebel Legion Lion Base a další postavy z nejrůznějších příběhů a ság. U fotokoutku s klíčovaným pozadím se tak fanoušci mohou se svými hrdiny vyfotit přímo v prostředí daných světů. „Pro začátečníky i pokročilé cosplayery jsme připravili také soutěž o zajímavé ceny od cosplayshop.cz. Na hlavní scéně se představí všichni soutěžící a odborná porota vybere nejlepší ztvárnění předváděných postav. Samozřejmě budeme rádi, pokud se do svého oblíbeného hrdiny vtělí i sami návštěvníci a na festival dorazí v kostýmu” vyzývá Štěpán zapojení veřejnost.

Vstupenky na festival CO.CON za zvýhodněné vstupné mohou zájemci koupit na portálu www.goout.cz do 2. února. Vstupné ale bude možné koupit i přímo na místě DEPO2015.

Více informací na www.coconfest.cz.

Předprodej GoOut: https://goout.net/cs/listky/co-con-2024/uuwv/

Aftermovie loňského ročníku:

Zdroj: Youtube

Facebooková událost festivalu: https://fb.me/e/3TFLx5Twj

Facebooková událost cosplay soutěže: https://fb.me/e/6FMOIx1zV