Přijďte k nám a schválně počítejte, kolikrát u nás řeknete „Vida!“ Důvodů je tu dost. A na každý z nich si musíte sáhnout, osobně vyzkoušet. Objevujte, bavte se a učte se hrou. To je VIDA!

VIDA! | Foto: Moravian Science Centre Brno

A co jsme pro vás připravili v březnu

3D film Poslední útes. „Díky 3D technologii mají návštěvníci pocit, jak kdyby byli přímo u korálového útesu. Film přibližuje, jak moc jsou pro lidstvo a Zemi korálové útesy důležité. Dá se přirovnat k obrovskému městu. Stejně jako město se rozvíjí, poskytuje svým obyvatelům přístřeší, potravu, očistné mechanismy, které mají vliv na celý oceán,“ popsal nový film ředitel Lukáš Richter.

Pro velký zájem jsme o víkendech přidali i 3D film Pidiobři, který už jsme před pár lety měli na programu. „Tento film je určen hlavně menším návštěvníkům. Těšte se na nečekané dobrodružství s odvážným čipmankem a nebojácným křečkem prériovým,“ doplnila mluvčí, Kateřina L. Brettschneiderová.

Během března mohou dětští návštěvníci využít dílny s pokusy na téma Za polární září. „Vydáte se s námi na tajuplnou pomyslnou výpravu na ostrov Island, kde je plno sopek, gejzírů a vodopádů. Kde zem bublá doslova na každém kroku. Kdo náhodou ještě neví, co je gejzír, tak u nás se to dozví a menší gejzír si i vlastnoručně vyrobí,“ popisuje víkendové dílny Daniela Marková, autorka programu. Dílny s pokusy můžete navštívit vždy o víkendu za příplatek ke vstupnému 50 Kč pro skupinu 1-3 osob, začátky jsou ve 12, 14 a 16 hodin.

V týdnu od 20. března do 26. března bude VIDA! součástí brněnských Dnů elektronové mikroskopie V týdnu od 20. března jsme do programu zařadili science show Mikron. „Objevíte, jak pomocí optické sestavy nechat zmizet předmět. Poznáte rozdíly mezi fotonem a elektronem. I to jak se lámou paprsky v mikroskopu. Zjistíte, jak se dá ohnout svazek elektronů pomocí elektromagnetu a seznámíte se se zákonitostmi pohybu elektronů ve vakuu i ve vzduchu,“ popsal science show Ondřej Medek z programového oddělení VIDA!

„O víkendu 25. – 26. března pak přidáme ještě workshop s elektronovým mikroskopem na cca 60 min s kapacitou 20 účastníků až 4x denně v předem domluvené časy na základě předchozí registrace. Ve volně průchozí laboratoři budou moct návštěvníci vyzkoušet práci s běžnými mikroskopy na vzorcích řas a kvasinek, nebo si sestavit mikroskop ze svého mobilního telefonu a čočky,“ doplnil Ondřej Medek.

V sobotu 1. dubna 2023 bude ve VIDA! šíleně geniální rodinný den plný objevů VIDA! Objevy. Na několika stanovištích vám představíme nejdůležitější objevy a vynálezy, které nás obklopují. „A když už bude ten apríl, tak každý, kdo dojde v převleku, za bláznivého vědce od nás dostane malý dárek. Protože se jedná o akci pro rodiny s dětmi, přidali jsme promítání 3D filmu Pidiobři a vstup na film bude ten den zdarma v rámci vstupného do expozice. Stejně jako science show Kolo,“ pozval do VIDA! Lukáš Richter, ředitel.

„V našem multifunkčním sále jsme pro rodiče a jejich děti připravili oblíbenou hru typu – co by kdyby, kterou si může zahrát celá rodina. Na jednom ze stanovišť se návštěvníci dozvědí, jak je to s telefonem a jak vypadá uvnitř. Nebo si vyzkouší princip fungování knihtisku a žárovky. V další místnosti zase přiblížíme užitečné plísně a mikroorganismy,“ popsala program jeho autorka Tereza Muzikářová.

Ve VIDA! je v rámci vnitřní expozice více jak 180 interaktivních exponátů a velká část z nich popisuje objevy a vynálezy lidstva. V rámci expozice mohou návštěvníci prozkoumat vývoj vědy hravou formou.

Během brněnských jarních prázdnin bude otevřeno

každý pracovní den od 9:00 do 18:00.

Otevírací doba VIDA! v březnu

Pondělí 9:00–14:00

Úterý až pátek 9:00–18:00

Víkendy 10:00–18:00