Plzní se v posledních několika týdnech začala šířit nápaditá komiksová grafika vyzývající k záchraně mladé dívky. Proč, před čím a jak ji zachránit, již několik „Plzeňáků“ odhalilo.

Foto: Konplan s.r.o.

Společnost KONPLAN, kterou vám na těchto stránkách pravidelně představujeme, zvolila velmi netradiční pojetí svého zviditelnění. Úniková hra „Zpráva v lahvi“ s poutavým příběhem, jehož rozuzlení má v rukou každý z nás, je zasazena do tajemného prostředí, které unikátně ztvárnil známý plzeňský ilustrátor a grafik Petr Šrédl. Díky hlavním postavám tohoto nadčasového příběhu se máme možnost dostat do fiktivního prostředí dvou naprosto odlišných firem, které vybízí ke kritickému srovnání. Nezapomenutelný prožitek je umocněn stylovým interiérem budovy KONPLANu, ve které dochází k vyřešení celého příběhu.



„Jsme nadšení! Ze hry samotné i ze zájmu o ni ze strany veřejnosti,“ popisuje HR manažerka KONPLANu Marie Halušitzová. „Je to opravdová zábava, kde se uplatní technické i logické myšlení, rychlý mozek a schopnost aktivní komunikace. Právě takové kolegyně a kolegy mezi sebe hledáme. Na ně jsme připraveni a na ně se těšíme,“ dodává s úsměvem Marie Halušitzová.



Firma touto neotřelou formou dokazuje, jak je otevřená kreativitě, svěžím nápadům a zábavnému řešení tradičních výzev. Vždyť „nejdůležitější je, aby byla zábava i v práci. Únava pak nepřichází tak brzy (The most importat thing is having fun at work. Then the rest comes easy.“)“, jak říká sám jednatel společnosti KONPLAN Dr. Matthias Weinzierl.



V tomto duchu pojala firma KONPLAN i své nedávno zveřejněné nové webové stránky, které se opět vymykají tradičnímu zpracování svou zábavnou formou. Videa, která provází návštěvníka stránek, stojí za zhlédnutí. Čiší z nich nejen zájem o obory, kterým se v KONPLANu věnují, ale i vzájemný soulad mezi zaměstnanci. Snadno se o tom můžete přesvědčit na www.konplan.cz.

Firma KONPLAN však myslí i na ty, kteří dávají přednost konzervativnějším formám představení.

Pro zájemce o bližší seznámení s firmou, včetně její unikátní budovy, pořádá KONPLAN den otevřených dveří. Pokud tedy ještě váháte nad odpoledním programem v pátek 11. 11. 2022 (od 14.00 do 17.00), přijměte vřelé pozvání ke komentované prohlídce budovy oceněné v soutěži „Stavba roku 2019“, která se zároveň umístila mezi finalisty nejlepších kancelářských interiérů v České republice v soutěži „Kanceláře roku 2020“. Od průvodců z řad zaměstnanců KONPLANu se dozvíte, čím se „jeho lidé“ zabývají, zajímavosti o stavbě samotné, včetně jejího vybavení moderními technologiemi, o tom, jak se zde pracuje a co vše svým zaměstnancům budova i firma samotná poskytují. Neváhejte proto a využijte jedinečné příležitosti, která se veřejnosti od dokončení stavby budovy KONPLANu ještě nenaskytla.

