Pojďte vymyslet a zorganizovat v půlce března originální výlet, nebo vycházku. Vyrazte s kolegy, sousedy, partou přátel, klubem, či s rodinou. Bavte se a ještě si u toho trochu potrénujte mozkové závity. Možná se navíc něco nového naučíte a dozvíte. To je cílem lokálních pochodů pro mozek, ke kterým se můžete přidat a udělat tak něco pro lepší činnost (nejen) svého mozku.

Foto: Právě teď! o.p.s.

Nápad na organizování Pochodu pro mozek vzešel před lety od trenérky paměti Ivety Luxové, která chtěla v rámci Národního týdne trénování paměti (NTTP) upozornit na to, že pro úspěšné fungování mozku a úspěšné stárnutí, nestačí pouze cvičit mozek, ale je třeba se i hýbat a ideálně provozovat obě aktivity souběžně. V organizaci Právě teď! o.p.s., kterou řídí, začala se svými kolegy připravovat, původně pouze pro seniory, první procházky doplněné o zajímavé, mozek procvičující aktivity. V čase covidovém i po něm se stala její myšlenka mnohem aktuálnější.

Zdroj: Právě teď! o.p.s.

Bezpečné společné aktivity v přírodě se ukázaly býti vhodným způsobem, jak vrátit seniory po době izolace opět k aktivnímu životu. Iveta Luxová a její kolegové začali k pořádání a účasti na pochodu motivovat spřátelené organizace, trenéry paměti či knihovníky. A tak se k pochodům začaly přidávat různé, často i mezigenerační skupiny a dnes se už z pochodů v některých místech stává tradice.

Letošní pochody proběhnou od 11. do 17. března, opět v době, kdy probíhá Národní týden trénování paměti, který od roku 1996 pořádá mezinárodní organizace Dana Alliance for the Brain.

Máte-li ve svém okolí partu přátel, prima sousedy či kolegy, seniorský či turistický klub, širokou rodinu, zkuste pro ně, nebo spolu s nimi pochod připravit. Délka pochodu není rozhodující. Mnohem důležitější je chuť zkusit zorganizovat něco nového, objevit něco zajímavého, pobavit sebe i účastníky a strávit spolu příjemný čas.

Vyberte zajímavý cíl v okolí, naplánujte trasu a místa, kde můžete plnit drobné úkoly, které během cesty potrénují váš mozek (pár tipů viz box). Nezapomeňte ale na to, že pochody budou probíhat v polovině března a na cestách mohou být zbytky sněhu či ledu, nebo bláto. Trasu tedy plánujte tak, aby byla, pokud možno pro všechny bezpečná. K účasti na pochodu vyzvěte i členy svých rodin, není totiž nic lepšího, než když je vycházka mezigenerační.

Zdroj: Právě teď! o.p.s.

O plánovaném pochodu dejte vědět pořadatelům akce z organizace Právě teď! o.p.s., kde na stránkách pochodu www.pochodpromozek.cz naleznete k tomu určený formulář. Pořadatelé pak váš pochod přidají na interaktivní mapu míst pochodu. Po proběhnutí vašeho pochodu pořadatelé uvítají krátkou zprávu o tom, jak se vám pochod podařil, kolik účastníků se zúčastnilo a můžete přidat i pár fotografií.

Pokud nebudete organizovat vlastní akci, může se přidat k pochodům, které připraví ostatní (seznam míst najdete na webové stránce pochodu), nebo může dorazit v pátek 15. března od 14 hod. do pražské Stromovky, kde u budovy Planetária proběhne hlavní akce Pochodu pro mozek. Pro účastníky bude na místě připraveno několik různě dlouhých individuálních tras pochodu či možnost absolvovat vybranou trasu s lektory Nordic Walkingu. Pro účastníky tu bude připraven atraktivní doprovodný program.

Více informací k pochodům najdete na www.pochodpromozek.cz

Zdroj: Právě teď! o.p.s.

Právě teď! o.p.s. již jedenáctým rokem realizuje moderní, komplexní aktivizační programy pro seniory zejména v Praze, které zahrnují vzdělávací, sportovní a komunitní aktivity. Na přípravě programu se stále více podílejí senioři samotní. Seniorům z celé ČR nabízí v zimních měsících na živo vysílané on-line programy. Organizace je držitelem řady ocenění a také značky spolehlivosti. Více o organizaci: www.prave-ted-ops.cz

Tipy na aktivity v průběhu pochodu (pouze výběr, více na webu) Malování / vyrábění velké společné mandaly

Společné bubnování / muzicírování na cokoli co člověk najde po okolí (tady je potřeba jeden člověk, co udává rytmus), zpívání, tanec

Dechová, nebo jednoduchá jógová cvičení

Žonglování s čímkoli

Cviky a aktivity na jemnou motoriku

Vytváření vlastních příběhů ke konkrétním obrázkům

Zdroj: Právě teď! o.p.s.