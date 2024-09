Ano jsou to volby do průtokového ohřívače na státní peníze. Chytří lidé už několik století ví, že kde se rozdělují veřejné peníze – tedy peníze všech a nikoho – tam je korupce. A dá se to vyjádřit i matematicky přímou úměrou: čím víc peněz (a krajem jich protéká opravdu hodně), tím je ona korupce větší.

Foto: Kateřina Domalípová

Někdo ji provádí elegantně, někomu na ni přijdou. Každopádně veřejné peníze přitahují lidi všehoschopné jako lucerna lákající noční hmyz. I my takové politiky v našem kraji máme. Co jiného si totiž myslet o krajském zastupiteli „vyvítekdo“, který si po minulých volbách vyjednal, že první dva roky do parlamentních voleb bude za velmi slušné peníze náměstkem hejtmana a pak své místo přenechá kolegovi.

Ne, nejednalo se o stranickou kolegialitu, ale o kalkul. Tedy že po těch dvou letech budou parlamentní volby a pokud se zadaří, tak pan politik přeskočí na ještě lépe placené místo v parlamentu. Ano, byl to risk, ale dopadlo to.

Nikomu nic nezávidím, ale nelze se pak divit, že mi vadí, když si na sociálních sítích tento dotyčný poslanec pochvaluje pražskou kliniku pro své pejsánky, ačkoliv zde v kraji, kde byl mimo jiné i zdravotnickým radou, mají normálně pracující lidé problém dostat se k vlastní zdravotní péči, natož k té kvalitní.

Jak je to možné? Lidé podobní panu poslanci totiž ztratili kontakt s realitou běžných lidí a také spoléhají na krátkou paměť voličů. A ODS se na liché sliby v poslední době specializuje viz billboard o dostavbě D6, na kterou nemá kraj opravdu žádný vliv. Proč to ale populisticky „ovečkám“ neservírovat, byť je to lež jak Brno?

O tom, jak ODS vypekla s důchodci, zvedla daň z nemovitosti, která pro ni byla před volbami nemravnou, zkomplikovala život brigádníkům, zavedla cenzuru a vytvořila tak místo, díky kterému mohou slovy pana Foltýna občany s jiným názorem nazývat sviněmi a zombíky, kolem kterých je třeba vykopat liberálně demokratické příkopy, tak o tom všem nemusím nikoho přesvědčovat. To voliči vidí a slyší sami.

Zdroj: Kateřina Domalípová

Přej a bude ti přáno

Podle tohoto hesla dopřeji všehoschopnému a asi nejvlivnějšímu politikovi ODS v našem kraji i jeho kolegům volební příkop. Ať si je volí Ukrajinci, kterým rozdávají plnými hrstmi a otevřeli jim hranice takovým způsobem, že polistopadová dřina našich policistů s likvidací ukrajinských gangů přišla vniveč. Paradoxně tím zhoršili situaci především těm Ukrajincům, kteří sem opravdu utekli před válkou, protože ti byli nejčastějšími oběťmi vydírání a jiných mafiánských praktik ukrajinských gangsterů. V tomto ohledu jsou podivné prodeje městských nemovitostí v Ostrově za starostování tohoto pána a jeho soukmenovců „detaily“.

Zdroj: Kateřina Domalípová

Ačkoliv jsem politicky aktivní, v krajských volbách i přes nabídky nekandiduji. I proto jsem si za vlastní peníze dovolila se s vámi, milí čtenáři, podělit o své myšlenky před volbami, které budou již za několik málo dní. Přeji vám podzim pestrý jako listí v přírodě a také vám přeji, abyste našli kandidáty, které opravdu volit chcete, protože, těch, které volit nechcete, je bohužel vždycky víc než dost.

