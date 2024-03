Nedávno byl v českých médiích zveřejněn průzkum, který se zabýval tím, jak v České republice vnímáme nadcházející volby do Evropského parlamentu. Ty se uskuteční na začátku června tohoto roku a obecně u nich platí, že k nim čeští voliči příliš nechodí. Volební účast se historicky pohybuje v rozmezí 18 - 28%, což patří mezi nejnižší zájem v celé Evropě. Tyto volby bývají vnímány jako volby druhého řádu, a nutno říci, že v minulosti to často bylo po právu.

Zmiňovaný průzkum ale naznačuje, že by se tato nelichotivá statistika mohla letos o něco vylepšit. Účast podle něj plánuje přes třetinu voličů a o volbách má povědomí více než polovina. Naznačuje to možnou změnu a trend, který dává tušit, že se Evropská unie dostává do širšího povědomí společnosti.

To by bylo určitě dobře. Evropská unie stále více zasahuje do věcí našeho každodenního života, ať už se jedná o potraviny, dopravu, energie, životní prostředí nebo sociální sítě. EU do všech těchto a řady dalších oblastí promlouvá často dost zásadně. To mimo jiné znamená, že se o těchto oblastech jedná, diskutuje a hlavně rozhoduje také v Evropském parlamentu. V něm máme jako Česko své zástupce, které si volíme právě v evropských volbách. A jelikož je českých poslanců v Evropském parlamentu jen dvacet jedna, je určitě správné, aby tam byli zvoleni lidé, kteří jsou schopni bojovat za to, aby se ve všem důležitém podařilo zohlednit také české zájmy.

Tentýž průzkum také ukázal, jaká témata považujeme ve vztahu k evropským volbám za nejdůležitější. Pro mne zcela bez jakéhokoliv překvapení jsou to témata migrace a bezpečnosti. Není se čemu divit, Evropou i světem otřásají války, nelegální migrace v posledních letech opět narůstá, celková bezpečnost se zhoršuje.

Evropská unie s tím může něco dělat, ale musí si zvolit dobrá řešení. Někdy se bohužel děje pravý opak. Příkladem tohoto přístupu je nedávno dojednaný nový migrační pakt. Jeho autoři, včetně české vlády, jsou toho názoru, že jeho přijetí pomůže řešit migraci a bezpečnost v Evropě. Opak je však pravdou. Pakt se zabývá pouze tím, co se stane, když se nelegální běženci dostanou do Evropy, neřeší vůbec to klíčové, tedy jak tyto nelegální příchody omezit.

O tomto paktu se bude brzy hlasovat i v Evropském parlamentu a očekává se, že navzdory tomu, že není tím správným řešením na současnou situaci, tak pro ně většina poslanců EP zvedne ruku. Za mě je to špatně. Pokud průzkumy ukazují, že občany pálí otázka řešení migrace a bezpečnosti, dojednaný migrační pakt takové řešení nenabízí.

Měli bychom se proto snažit, aby ve volbách do EP dostali mandát poslance takoví kandidáti, kteří budou schopni nabídnout efektivní odpovědi na ty nejvíce palčivé otázky, aby byli schopni zájem českých občanů v evropské politice odpovídajícím způsobem zohlednit. Pokud se to nepodaří, nemůže se divit, že lidé u nás nemají k EU nijak valnou důvěru a že nemají zájem volit v evropských volbách. Letos bychom se měli pokusit to změnit.

Ondřej Kovařík, europoslanec

