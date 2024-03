Pokud jste se rozhodli, že si vybudujete domácí posilovnu, je třeba se zaměřit na její správné vybavení, aby cvičení bylo vskutku efektivní. Ačkoliv se jedná zpočátku o vyšší investici, můžete si být jisti, že se vám mnohonásobně vrátí. O posilovací stroje se nebudete muset s nikým dělit a zároveň vaše domácí posilovna bude mít neomezenou otevírací dobu.

Foto: www.strongmann.cz

Proč se rozhodnout pro domácí posilovnu?

Nejdůležitější výhody byly už nastíněny v úvodu. Posilovnu budete mít celou pro sebe a můžete si chodit zacvičit, kdykoliv si vzpomenete. Cvičení pro vás bude mnohem příjemnější, neboť cvičíte ve svém známém prostředí, a hlavně v soukromí, tudíž se vyhnete nežádoucím pohledům okolních cvičících. V neposlední řadě ušetříte nejen peníze za permanentky, ale také čas, který byste strávili na cestě do fitness centra.

Vybrat správný prostor je základ

Pro domácí posilování je ideální vyhradit samostatnou místnost, jejíž rozměry by se měly pohybovat kolem 10-20 m2. V každém případě se doporučuje zajistit dostatečné větrání, příjemným bonusem je klimatizace. Co se týče zařízení, vsaďte na obchod Strongmann s vybavením do posilovny. Naleznete zde různé posilovací stroje a další cvičící pomůcky na jednom místě. Tento internetový obchod vede rovněž blog, kde se nachází spousta zajímavých informací a tipů týkajících se zařízení vlastní posilovny, forem tréninků a nejúčinnějších cvičení.

První posilovací nástroj

Polohovatelná posilovací lavice je tím prvním vybavením, kterému bude patřit čestné místo ve vaší posilovně. Jedná se o multifunkční zařízení, které je možné polohovat do 3-5 úrovní, a tím pádem lze cvičit nejrůznější svalové skupiny. Dle míry naklonění budete posilovat spodní a horní svaly hrudníku a tricepsů, ramena, břišní a zádové svaly. Na posilovací lavici se cvičí buď s vlastní vahou, a to v podobě cviků jako jsou sklapovačky a leh sedy, nebo s volnými činkami.

Nepostradatelné činky a kotouče

Kotouče na činky jsou označovány jako nezbytné příslušenství, chcete-li se věnovat silovému tréninku. Díky jejich variabilitě, co se týče váhy, dopomáhají ke zvyšování zátěže, čímž podporují nárůst svalové hmoty. Proto jsou kotouče na činky doporučovány jak začátečníkům, tak pokročilým. Každý si totiž navolí přesně takovou hmotnost, s jakou chce posilovat. Zmiňovaný obchod s vybavením do posilovny má ve své nabídce širokou škálu kotoučů nejrůznějších materiálů, z nichž mezi populární patří ocel, litina a polyuretan.

Proč upřednostnit kotouče na činky?

Oproti klasickým činkám jsou mnohem skladnější, a tudíž v posilovně nezaberou tolik místa. Medvědí službu vám v tomto směru též prokáže stojan na kotouče. Pro domácí posilování se doporučují kotouče o rozmanité váze, abyste svůj výkon mohli postupně zvyšovat. Při postupném dokupování kotoučů věnujte pozornost velikosti otvoru, aby dobře pasoval na osy na cvičení. Jak už název napovídá, jedná se o ocelovou tyč, na níž se přidává závaží v podobě kotoučů. Opakem jsou posilovací tyče, u nichž je závaží pevně přivařeno.

Klíčový nástroj pro silový trénink

Ve výbavě vaší posilovny by rozhodně neměly chybět posilovací stroje. S jejich pomocí se udržíte ve výborné fyzické kondici, přispívají též ke správnému držení těla. Dle jejich druhu cvičíte celé tělo kompletně, či se zaměříte na jednotlivé partie. Posilovacím strojem, jenž uvítají muži i ženy, je Rotary torso neboli stroj na posilování šikmých břišních svalů. Tento speciální posilovací stroj se zaměřuje na posílení zevních i vnitřních břišních svalů, a to v bezpečném rozsahu. Díky tomu se eliminuje poškození bederní páteře. Další velmi oblíbené jsou kladkové stroje, které nabízejí všestrannou kombinaci cvičení prostřednictvím spodní a horní kladky. Během pohybu tak můžete měnit pozici rukou, měnit náklon těla a prodlužovat dráhu pohybu.

V čem spočívají výhody kladkových strojů?

Nabídnou širokou škálu cviků začátečníkům i pokročilým, neboť na nich můžete regulovat zátěž dle své fyzické úrovně. Dokonce si můžete zacvičit až se 100 kg zátěží. Kladkové stroje jsou velmi vyhledávané sportovci, protože umožňují posílit jednotlivé svalové skupiny zvlášť, stejně tak pouze jednu polovinu těla. To přijde vhod zejména hokejistům, golfistům a tenistům. Spodní kladka se nejčastěji používá pro veslování, případně kick-back. Kladkový stroj se velmi dobře obsluhuje, je vybaven polohovatelnými válcovými opěrkami a pohodlným polstrovaným sedadlem.

Zaměřeno na horní část těla

Dalším oblíbeným posilovacím nástrojem jsou bradla, která pomáhají posílit horní část těla, celkovou sílu a vytrvalost. Bradla mají zpravidla podobu dvou horizontálních tyčí namontovaných na stropě nebo zdi. Setkat se rovněž můžeme s bradly přenosnými, která se pokládají na zem. Cvičí se na nich přítahy a kliky, čímž dojde k posílení ramen, břicha a zad. V neposlední řadě též přispějeme k lepší koordinaci a rovnováze.

Na co ještě nezapomenout?

Jak je patrné, vybavení posilovny je skutečně rozmanité. Abyste svou posilovnu stroji zbytečně nezahltili, je dobré si na začátku ujasnit, jak často a k čemu budete posilovnu používat. Též se doporučuje vytvořit tréninkový plán. Dle toho poté začněte vybavení pro posilování pořizovat. V každém případě byste měli dbát na bezpečnost a bytelnost posilovacích strojů, upřednostňujte ověřené prodejce a značky. Dalšími vašimi požadavky by měla být odolnost a dlouhá životnost materiálů. Dbejte též na správné provedení cviků a s přiměřenou zátěží, abyste minimalizovali riziko úrazu.