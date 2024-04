Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero — Kryptoměny jsou všude v médiích. Byly hlášeny velkolepé úspěchy a zisky sahající do milionů, ne-li miliard – ale je vhodné investovat do virtuálních peněz a jsou digitální měny novým finančním nástrojem?

Foto: LPP Czech Republic, s.r.o.

Co je to kryptoměna?

Kryptoměna je termín pro virtuální měny, které mohou fungovat jako digitální peníze. K tomu však nepotřebujete žádné banky. Finanční instituce jsou nahrazeny decentralizovanou sítí, které nepodléhá žádné vládě, bance nebo státu. To umožňuje technologie blockchain.

Předpona „crypto“ je odvozena od slova kryptografie, které pochází ze starověké řečtiny a lze jej přeložit jako „tajné psaní“. Dnes kryptografie označuje odvětví informatiky, určené k šifrování dat.

Proč existují kryptoměny?

Cílem první kryptoměny, Bitcoinu, bylo prostě a jednoduše vytvořit platební systém, který by fungoval bez finančních institucí a aby spotřebitelům umožnil určitou míru informačního sebeurčení a anonymity. Kryptoměny lze nyní používat pro mnohem více než jen peněžní transakce, protože představují bezpečnou, rychlou a cenově výhodnou alternativu pro přenos citlivých dat.

Například v pilotním projektu Světový potravinový program OSN využívá kryptoměnu Ethereum k distribuci zdrojů uprchlíkům. Organizace vydává potravinové kupony prostřednictvím blockchainu a postižení mohou platit v uprchlických táborech pomocí skenování duhovky. Finanční prostředky se tak dostanou přímo k potřebným a korupce již není pro organizaci problémem.

Facebook chce také zavést vlastní digitální měnu Libra, která umožní globální platby přes Facebook, WhatsApp a Instagram.

Jak můžete investovat?

Celková tržní kapitalizace všech kryptoměn, měřená v amerických dolarech, je aktuálně přes dva biliony a tam, kde je v oběhu tolik kapitálu, lze peníze také investovat. Existují různé způsoby, jak lze kryptoměny přeměnit na peníze.

Obchodování s měnami

Obchodování s kryptoměnami je stejné, jako s běžnými penězi, tedy formou spekulace na kurs. Pokud například měníte koruna a Eura či dolary podle kurzu, totéž se dá dělat i s různými kryptoměnami. Jen je třeba dát pozor, protože kryptoměny jsou velmi volatilní a kurs se v jejích případě může změnit z minuty na minutu i o desítky procent. Neexistují také žádné centrální banky jako ECB, orgány finančního dohledu nebo vládní regulace, které by monitorovaly peněžní zásobu.

Těžba kryptoměn

Další možností je výše zmíněná těžba kryptoměn. V tomto případě účastníci krypto sítě generují nové jednotky měny, které pak mohou se ziskem prodat. Základem však je mít těžební zařízení - tedy poměrně náročný počítač, určený právě k těžbě a také se musíte připravit na celkem vysoké poplatky za elektřinu.

Akciový trh

Existují také různé způsoby, jak nepřímo investovat do digitálních měn prostřednictvím burzy. Existují bitcoinové futures, se kterými mohou obchodníci na burze sázet na výkyvy Bitcoinu. Navíc také byly schváleny bitcoinové ETF, takže je nyní možné nakupovat Bitcoin stejně, jako například jakékoli jiné ETF nástroje.

V Evropě je nyní možné investovat do krypto ETN (Exchange Traded Notes). Ale pozor: ETN a ETF nejsou totéž. Zatímco s penězi investovanými do ETF se zachází jako s odděleným aktivem a jsou chráněny v případě bankrotu emitenta ETF, u ETN to neplatí.

Akcie

Navíc je možné investovat peníze do akcií společností působících v oblasti kryptoměn. Jednou z možností je například skupina Bitcoin Group, která spravuje online obchodní platformu bitcoin.de. Nebo případě Initial Coin Offerings (ICO) je kapitál generován prostřednictvím crowdfundingu. Slouží pak jako investice pro novou emisi jiné kryptoměny. Kapitál investorů je poté splacen v nově vytvořené měně, když se dostane na trh.