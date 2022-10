Výlet s dětmi je obvykle potěšením. Vždy, když máte vše připraveno!

Ilustrační foto | Foto: www.honzino.cz

Zapojte do plánování i své děti. Vzbudíte tím v nich nadšení předem a nakonec budete s výletem více spokojeni všichni. Povídejte si s nimi o tom, co chtějí vidět a zažít a nechte je i sbalit si nejoblíbenější hračku a nejdůležitější věci do vlastního batůžku. Dětské batůžky mohou nosit děti již od 3 let, ale jejich hmotnost včetně obsahu nesmí přesáhnout 10% hmotnosti dítěte. Na delší výlety, kde bude potřeba více věcí, třeba na víkend nebo prázdniny k babičce jsou ideální batůžky na kolečkách. Tyto mají často popruhy na záda i výsuvné držadlo a kolečka. A samozřejmě ouško na nošení v ruce, protože tak či tak po většinu cesty ponesete batůžek stejně vy.

Děti jsou přirozeně zvídavé a chtějí poznávat svět kolem sebe. Hlavně na výletě, kde uvidí neznámá místa a spoustu nových věcí. Potřebují si vše ohmatat a přičichnout si k tomu. Pokud se skvěle baví dokážou si výlet užít za každého počasí. Většinou jim při tom nevadí ani déšť. Vám však mokré oblečení dítěte starosti zcela jistě udělá. Nenechte si pokazit výlet náhlou změnou počasí a do batůžku přibalte i pláštěnku, nebo dětský deštník. Zárukou vydařeného výletu je, když zůstanete v suchu a v teple.

Proto další věcí, kterou na zahřátí při podzimních výletech určitě využijete je dětská flísová deka. Zahřeje od země při rodinném pikniku v trávě, pod zadkem při zaslouženém odpočinku na vrcholku skály po jejím zdolání nebo celé tělo ve vlaku při cestě domů pokud se vám na výletě zalíbí tak, že se opozdíte do až večera a ochladí se.

Na čerstvém vzduchu dříve, či později pořádně vyhládne. Pak jistě oceníte krabičku na svačinu, nebo multibox s přihrádkami s oblíbenými pohádkovými motivy. Můžete do něj rozdělit nakrájené ovoce a zeleninu a pro mlsné jazýčky předem připravené domácí sušenky tak, aby od čerstvého ovoce nenavlhly a zůstaly křupavé.

A hlavně si nezapomeňte na výlet přibalit dobrou náladu! Ne vždy se vše vydaří přesně tak, jak byste si přáli. Důležité však je užít si každý den, ideálně s pohybem v přírodě a tak, aby vám i vašemu dítěti zůstaly na společně strávený čas jen krásné vzpomínky.

