Podle ostravského radního pro zdravotnictví Michala Mariánka čeká nemocnici významná proměna.

Mgr. Michal Marianek, MBA, radni pro zdravotnictvi, Ostrava | Foto: Jiří Zerzoň

Fifejdská nemocnice (MNO) je největší nefakultní nemocnicí v republice. Je tak velmi důležitou zdravotnickou institucí pro celé Ostravsko a okolí. Místní oborníci poskytují kvalitní péči a zachraňují životy už od roku 1898. Aby mohli nadále odvádět svou práci na nejvyšší možné úrovni, je modernizace nemocnice prioritou vedení města Ostravy. „Máme za sebou klíčový moment, zastupitelstvo schválilo studii proveditelnosti revitalizace MNO a zároveň přijalo návrh dalšího postupu pro její realizaci," uvedl Michal Mariánek (hnutí Ostravak), který zdůraznil, že hnutí Ostravak mělo právě modernizaci nemocnice jako prioritu ve svém volebním programu. „Nemocnice stojí v podstatě v centru města, je součástí životů ostravských obyvatel. Stav, ve kterém se nacházela a částečně stále nachází, je nedostatečný, někdo by mohl říct, že i nedůstojný. Udělali jsme klíčové kroky ke zlepšení tohoto stavu," řekl radní, který se v sociálních službách a zdravotnictví pohybuje většinu svého profesního života.

Hnutí Ostravak se svými koaličními kolegy hledá financování také jinde než v městském rozpočtu. „Za prvé už delší čas tvoříme tzv. Fond pro rozvoj MNO. Další peníze chceme získat od státu, od kraje a z prostředků EU,“ vypočítal Mariánek zdroje. Cílem dlouhodobé akce je centralizace zdravotnických provozů do funkčního celku. „Čeká nás výstavba akutního nemocničního bloku s heliportem – součástí budou nové pavilony U1 a U2 koncentrující urgentní příjem, operační sály, diagnostiku a intenzivní péči. Ve stávajících pavilonech H bude po úpravách umístěno Centrum pro matku a dítě, oddělení Geriatrie a lůžka LDN. V modernizovaných pavilonech klíčového objektu E budou mít zázemí chirurgická oddělení, interna a současné anesteziologické a resuscitační oddělení,“ popsal plány Mariánek, a také připomněl, že práce na Fifejdách už probíhají delší dobu. „Neseděli jsme s rukama v klíně, již brzy bude dokončeno nové Centrum hyperbarické medicíny a do nových prostor jsme dále také přestěhovali Protialkoholní záchytnou stanici. Na jaře skončí druhá etapa přestavby pavilonu E2 a dokončen bude také Parkovací dům před areálem nemocnice,“ řekl Mariánek. Zdůraznil, že veškerá stavební činnost ovlivňuje běžný život v nemocnici a jejím okolí. „Je to sice logické, při stavbě je hluk, práší se a podobně, kvůli tomu děkuji pacientům, ale hlavně lékařům a všemu personálu nemocnice za trpělivost. Pracují ve složitých podmínkách, a přesto stále odvádějí nadstandartní péči. Za to jim patří dík,“ řekl Mariánek, který fakt, že se revitalizace bude provádět za plného provozu nemocnice, považuje za nejsložitější část akce.

Radní se svými kolegy připravil promyšlený plán postupu. Podle něj má město ukončit přípravy modernizace do tří let a samotná revitalizace pak bude pokračovat dalších minimálně sedm let. „Je to velký a složitý úkol, v současných cenách jde o sumu vyšší než 5,2 miliardy korun, ale bereme to tak, že to nemocnici a obyvatelům Ostravy dlužíme,“ dodal Mariánek z hnutí Ostravak.