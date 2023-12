Vytvářet na venkově takové podmínky, aby se mohli jeho obyvatelé potkávat, stmelovat obyvatele v aktivní komunitu, udělat z venkova místo, kde to máme rádi a máme možnost vybírat z pestré škály volnočasových aktivit. S tímto cílem místní akční skupina Šumperský venkov aktivně podporuje spolky na Šumpersku. V čem může být nápomocná vám či neziskovkám ve vašem okolí?

Ilustrační foto: Podpora projektů zaměřených na spolky a prorodinná opatření | Foto: Archiv MAS Šumperský venkov

Ve stávajícím dotačním období byly v území MAS Šumperský venkov podpořeny desítky projektů, které se podílely na rozvoji komunitního života na šumperském venkově. V příštích letech „MASka“ na tyto aktivity do regionu přinese dalších nejméně dalších 10 milionů Kč.

„Usilujeme o to, aby byl venkov příjemnějším místem k životu. Lidé v obcích by měli mít pozitivní vztah ke svému okolí, chtít zde trávit svůj volný čas a mít dostatek možností pro aktivní zapojení. Jednou z důležitých oblastí, která by se měla podporovat, je tak podle nás právě podpora spolků, kultury a volnočasových aktivit a skrze ně budování komunity venkova,“ uvedl Radim Sršeň, předseda MAS Šumperský venkov a náměstek ministra pro místní rozvoj v jedné osobě.

Zdroj: Youtube

Co je místní akční skupina neboli „MASka“?

„MASka“ je nezisková organizace, která mimo své vlastní projekty realizuje také strategii svého venkovského území. Na základě ní, vždy na určité období, získává pro své obce finanční alokaci. Tyto, zejména evropské prostředky, přerozděluje ve svém území prostřednictvím dotačních výzev. Žadatelé, kteří se o dotační prostředky ucházejí, si tak svými projekty nekonkurují napříč celým Českem nebo krajem, ale pouze v rámci území MAS (v případě MAS Šumperský venkov 16 obcí).

Co se v regionu MAS Šumperský venkov za poslední 2 roky podařilo zrealizovat?

„Spolky a obce z dotací přes místní akční skupinu mohou investovat do rekonstrukcí a vybavení kluboven, knihoven a kulturních zařízení. Mohou pořizovat technologie a vybavení pro svou činnost, stejně jako vybavení a zařízení na akce, které pořádají. Neziskové organizace zaměřené na vzdělávání dětí měly možnost čerpat na podporu projektových dnů. V rámci operačního programu Zaměstnanost pak byly podpořeny aktivity zaměřené na prorodinná opatření – nejčastěji příměstské tábory nebo školní kluby, sociální služby nebo zvýšení zaměstnanosti na Šumpersku,“ konkretizovala manažerka MAS Šumperský venkov Petra Kucinová. Výše dotace se pohybuje od 80 do 100 %, dle operačního programu, ze kterého je dotační výzva čerpána.

Na Šumpersku tak vodáci pořizovali lodě, fotbalisté mobilní branky, golfisté golfové sety, hasiči motorové stříkačky a uniformy. Obce zkvalitňovaly zázemí pro pořádání kulturních akcí. Myslivcům se nyní lépe trénuje na virtuální střelnici. Sokoli vybavovali a opravovali sokolovny, rodinné centrum získalo nové vybavení. Oživení se dočkala také knihovna nebo obecní klub. Byly podpořeny realizace příměstských táborů nebo pilotní projekt týkající se sdíleného sociálního pracovníka pro obce šumperského venkova.

„Z dotace přes MASku jsme si pořídili patnáct pivních setů, stan a pořádnou zvučící techniku“, uvedl jeden ze zástupců úspěšně podpořeného Sboru dobrovolných hasičů, který žádal o dotace přes MAS poprvé. „My jsme potřebovali vybavit kuchyňku a pořídit party stany a plynové ohřívače, abychom mohli zajistit větší komfort na našich akcích i za nejistého počasí,“ doplnil pan Petr, zástupce TJ Sokol působící na Šumpersku.

„Je třeba počítat s tím, že s dotacemi souvisí administrativa a žadatel si projekt musí nejprve předfinancovat ze svého. Ve spolupráci s MASkou však získání podpory není tak obtížné a pravděpodobnost úspěchu je poměrně vysoká,“ uvedla Kamila Čelovská projektová manažerka místní akční skupiny.

Ilustrační foto: Konzultace projektového záměru v kanceláři MASZdroj: Archiv MAS Šumperský venkov

MAS Šumperský venkov a její územní působnost

Místní akční skupina Šumperský venkov v regionu působí již 17 let a za tuto dobu do svých 16 obcí přinesla přes 90 milionů korun. Aktuálně dobíhá dotační období 2014-2020, kdy MAS realizuje strategii „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“. V dotačním období, které pro neziskové organizace startuje po novém roce, do regionu přinese minimálně dalších 80 milionů.

O dotace přes MAS Šumperský venkov mohou žádat žadatelé z těchto obcí: Bludov, Dolní Studénky, Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice, Libina, Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín, Rejchartice, Velké Losiny, Vernířovice a Vikýřovice.

Zdroj: Zadavatel