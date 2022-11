Nevhodně umístěné panely, špatně nastavený sklon, ale i malé zastínění způsobí pokles výkonu.

Správně nainstalovaná a nastavená fotovoltaická elektrárna vám dokáže pokrýt 50 až 70 procent spotřeby elektrické energie v domácnosti. Je ale potřeba vyvarovat se několika věcem, které mohou její výkon snížit.

Stíny ovlivňují výkon elektrárny

Stíny vrhané na solární panely snižují výkon fotovoltaické elektrárny. Nejčastěji jde například o hromosvod, komíny, vyšší stromy z okolí nebo okolní zástavbu. Umístění panelů je proto nutné promyslet tak, aby se stínům vyhnuly.

Pokud to ale není možné, je tu i jiné řešení. „Používáme kvalitní monokrystalické panely s technologií half-cell. Díky ní je při zastínění ovlivněn výkon jen části panelu, na který stín dopadá, a ostatní vyrábí elektřinu bez omezení,” říká Jozef Partika, obchodní ředitel Energetického Holdingu Malina.

Nevhodný střídač se vám nevyplatí

Střídač je srdcem celé fotovoltaické elektrárny a má přímý dopad na její dlouhodobé fungování i životnost. Pro maximalizaci výkonu se doporučuje asymetrický střídač, který na rozdíl od symetrického rozděluje energii spotřebičům podle toho, jak ji využijí.

„Nekvalitní střídače špatně ovládají asymetrii a tím pádem zbytečně dokupujete další energii ze sítě. U levných střídačů zase může docházet k tomu, že sami spotřebovávají příliš velkou porci energie,” vysvětluje Jozef Partika.

Střecha na sever je nevhodná

Vhodné světové strany pro instalaci fotovoltaické elektrárny jsou především jihovýchod a jihozápad, případně jih. Naopak u orientace na sever se instalace solárních panelů vůbec nedoporučuje. Elektřinu vám sice díky fotoelektrickému jevu vyrobí také, ale výkon bude velmi nízký a provoz se vám nevyplatí. „V těchto případech doporučujeme instalaci solárních panelů například na garáž či zahradu,” radí Jozef Partika.

Příliš malý i velký sklon snižuje efektivitu

Podobně na tom bude vaše fotovoltaická elektrárna, pokud nebudou panely nastaveny v optimálním úhlu. Ten je zhruba 35 stupňů. Dobrý dodavatel by si ale měl poradit i s těmi případy, kdy sklon střechy není ideální. „Panely je možné nainstalovat i s určitým sklonem u nich samotných, který v kombinaci se sklonem vaší střechy zajistí požadovaný úhel,” říká Jozef Partika.

Správný dodavatel navrhne řešení na míru

Málokdy jsou podmínky na instalaci fotovoltaické elektrárny ideální. Zkušený dodavatel si ale s nedostatky umí poradit, ať už jde o zastínění, špatnou orientaci střechy nebo její sklon. Stejně tak vám bude schopen poradit s výběrem vhodného střídače.

Energetický Holding Malina a.s.

