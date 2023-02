Jsou to tři různé osobnosti s různým zaměřením. Zpěvačka, zápasník a cestovatel ale mají jednu věc společnou. Všichni tři rádi poslouchají kvalitní hudbu. Ať už hledají inspiraci, potřebují motivaci pro trénink, klid od okolního ruchu, nebo si zkracují čas při dlouhých letech, mohou se spolehnout na spolehlivá a stylová sluchátka Huawei FreeBuds 5i.

Foto: Huawei

Hudba není jen její povolání, ale hlavně vášeň

Víte, jak tráví Monika Bagárová většinu svého času? Odpověď vás asi nepřekvapí – tvoří a poslouchá hudbu. Tato známá zpěvačka se bez hudby zkrátka neobejde ani jeden den. Fanoušci ji znají jako ženu, která na sobě pracuje nejen ve studiu, ale i doma. Pokud zrovna nezpívá se svou dcerou Ruminkou, najdete ji se sluchátky v uších, jak hledá inspiraci v albech svých oblíbených interpretů. Nedávno také vydala své poslední album Stronger, které zaznamenalo na české scéně obrovský úspěch. Také proto si Monika potrpí na sluchátka, která jí umožňují vnímat každý tón. Jejím jasným favoritem jsou nová sluchátka od Huawei, FreeBuds 5i. „Momentálně jsou mými nejoblíbenějšími sluchátky pro poslech hudby FreeBuds 5i od Huawei. Líbí se mi, že je kvalita zvuku opravdu skvělá a vnímám tak každý tón, i když jsem mimo studio.“

Kvalitu zvuku potvrzují i odborníci v podobě certifikace Hi-Res Audio Wireless, kterou tato sluchátka získala jako jediná ve své cenové kategorii. Každý posluchač si tak může vychutnat zvuk špičkové kvality pokaždé, když si je nasadí do uší. „Navíc jsou pohodlná a mají opravdu povedený design, díky kterému se hodí ke každému oblečení, takže za mě top,“ nechala se slyšet zpěvačka.

Zdroj: Huawei

Ničím nerušený trénink

Pohyb by měl být jednou ze základních lidských priorit i pro obyčejné smrtelníky, nicméně pro práci zápasníka MMA je ještě o něco důležitější. O tom ví své i nejslavnější slovenský reprezentant v MMA, Attila Végh. Bez dlouhého, a hlavně pravidelného tréninku by totiž své soupeře v ringu jen tak neporazil. Attila trénuje opravdu svědomitě, a to jak v rámci příprav na zápas, při kterých dává svému tělu zabrat klidně i celé dny, tak i při tréninku svých svěřenců v trnavském Spartakus Fight Gymu. Aby si dlouhé hodiny v posilovně ještě více zpříjemnil, pouští si k cvičení nebo po skončení tréninku do uší svou oblíbenou hudbu. Stejně jako Monika si oblíbil nová sluchátka Huawei FreeBuds 5i, díky nimž se může plně soustředit na náročný trénink bez rušivých vlivů okolí.

„Opravdu skvělá je funkce aktivního potlačení hluku, díky které mohu trénovat, aniž by mě rušil hluk fitka. A když naopak potřebuji slyšet, co se kolem mě děje, prostě zapnu režim Awareness a je to,“ prozradil Attila. Funkce aktivního potlačení hluku je navržena tak, aby „vypnula“ okolní svět a poskytla nerušený zvuk na vysoké úrovni bez ohledu na to, kde se člověk zrovna nachází. Naopak režim Awareness se hodí například v situacích, kdy potřebujeme slyšet své okolí, a nechceme si vyndávat sluchátka z uší.

Zdroj: Huawei

Život v oblacích

Hluk letadla je mnohdy nepříjemnou součástí jinak příjemného koníčku – cestování. To taky dobře zná cestovatelský bloger a slovenský influencer Milan Bez Mapy. Procestoval více než 70 zemí světa, zatímco jeho nejdelší let v životě trval bez přestávky dlouhých 18 hodin, když letěl z Dauhá na Nový Zéland. Mít však v uších sluchátka FreeBuds 5i, dost možná by zvládl i cestu do Austrálie nebo na Havaj. Ta totiž může trvat s přestupem až neuvěřitelných 28 hodin – tedy přesně tak dlouho, kolik vydrží baterie sluchátek FreeBuds 5i v kombinaci s nabíjecím pouzdrem. To má tu výhodu, že by si Milan ani nemusel do příručního zavazadla balit nabíječku, a snadno absolvoval celý let na jedno nabití.

„Tato sluchátka jsou pro mě doslova záchranou, protože jsem neustále na cestách, a ne vždy mám přístup k zásuvce. Díky velké výdrži baterie se nemusím bát, že by se mi uprostřed cesty vybila,“ říká Milan. Bez nabíjecího pouzdra vydrží hrát až sedm a půl hodiny v kuse, takže jsou vždy a všude připravena na nová dobrodružství.

Svá sluchátka HUAWEI FreeBuds 5i u nás získáte za cenu 2 399 Kč, a to ve třech barevných variantách Ceramic White, Isle Blue a Nebula Black. Pro více informací navštivte oficiální web Huawei.

Zdroj: Huawei

