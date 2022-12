Znáte ve svém okolí někoho, kdo by snad neměl rád čokoládu? Život bez této původem exotické pochoutky si jistě dokáže představit jen málo z nás. Není tedy divu, že na prezentaci a prodeji prémiové čokolády si dají záležet i samotní obchodníci. Majitelé rodinného podniku pražských čokolád Steiner a Kovarik za svou prodejnu nyní získali ocenění Visa Czech Top Shop. To každý měsíc náleží té kamenné prodejně, která vyniká v poskytování jedinečné zákaznické zkušenosti.

Foto: Visa

Ocenění nejlepší kamenné prodejny za měsíc říjen patří nejnověji otevřené prodejně týmu Steiner a Kovarik v pražském Slovanském domě. Design prodejny si vzala na starosti zakladatelka a spolumajitelka čokoládového podnikání Silvie Steinerová: „Nejzásadnější je pro nás vždy to, aby se u nás zákazníci cítili dobře. Nabízíme jim to nejlepší, co jim z čokolády nabídnout můžeme a doufáme, že se k nám rádi vracejí.“ Jejich obchody přitom neslouží pouze jako výkladní skříň delikátních výrobků, ale také jako místo pro setkávání. Majitelé zde pravidelně hostí nejrůznější akce od charitativních aukcí po křty a mnoho dalších.

Čokoláda s příběhem

Historie čokoládovny, jak ji známe dnes, se píše od roku 2005, kdy Silvie znovuobnovila značku Nachfolger. V roce 2011 se potkala s Petrem Kovaříkem a životní partneři se rozhodli spojit své síly, tedy Silviinu kreativitu a zkušenosti s výrobou čokolády a Petrův obchodnický um. Výsledkem je fungující rodinné podnikání.

Cílem bylo od začátku nabídnout zákazníkům něco výjimečného: „Nějakou dobu jsme hledali tu tzv. díru na trhu, kterou jsme nakonec našli v kvalitní čokoládě v obalech s motivy Prahy,“ popisuje Silvie počátky firmy. Motivy Prahy na jejich čokoládách zůstaly dodnes. Jak Silvie sama říká, je to to, co je charakterizuje. „Máme ale další srdcovku, kterou můžete v našich obchodech najít a kterou si také vyrábíme, a to je ta nejkvalitnější čokoláda vlastní receptury z bobů, které si sami dovážíme,“ pokračuje podnikatelka.

Zdroj: Youtube

Z Prahy do celého světa

Prodejen od té doby otevřeli celou řadu – několik v Praze, v Karlových Varech, na pražském letišti a na čas dokonce až v dalekém Ománu. Všechny spojuje příjemná jednoduchost designu, přehlednost prezentovaných produktů i milý a ochotný personál. Zákazník může vše ochutnat a dozvědět se o tajuplném světě čokolády mnoho zajímavých informací: „Kvalitní čokoláda obsahuje mnoho benefitních látek – antioxidanty, antivirotika, vitaminy, minerály a mnoho dalšího včetně například známého hormonu lásky,“ vyjmenovává Petr Kovařík a pokračuje: „Dalším známým mýtem je, že bílá čokoláda, není čokoláda. Tak to ale není. Bílá čokoláda je vyráběna z kakaového másla, oproti tomu běžná mléčná čokoláda ze supermarketů je vyráběna pouze z kakaového prášku, který je levnější. Bílá čokoláda je v tomto případě lepší volbou.“

Prodejna v ulici Na Příkopě se zařadila po bok zbývajících 11 finalistů letošního ročníku ocenění Visa Czech Top Shop. Jeden z nich se začátkem příštího roku stane absolutním vítězem. „Soutěž si klade za cíl ocenit unikátní zákaznickou zkušenost v kamenných obchodech po celém Česku, a motivovat tak obchodníky k neustálému zlepšování svých služeb. Během hodnocení klademe důraz na takové prvky jako jsou exteriérová a interiérová designová řešení, navigace v prostoru, využití digitálních prvků, přístup personálu a samozřejmě také podpora moderních způsobů placení,“ vysvětluje za titulárního partnera soutěže Josef Kunčar ze společnosti Visa.

Zdroj: Visa