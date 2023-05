V roce 2023 čeká mladé sportovce možnost zabojovat o své finále na Zlaté tretře Ostrava v 9 městech Moravy už na 63. ročníku Čokoládové tretry. Své síly v běhu na 100 m, 200 m a 300 m a v hodu raketkou mohou změřit děti do 11 let v Českém Těšíně, Ostravě, Havířově, Vyškově, Břeclavi, Vsetíně, Prostějově, Olomouci a Třinci. Soutěž je určena dětem ze sportovních oddílů, ale i těm, které ještě žádný atletický klub nenavštěvují. Kterékoli kolo mohou také navštívit děti z kterékoli části České republiky.

"Svého času byla soutěž v celé České republice, ale je to finančně náročné a poslední roky musíme být velmi střízliví. Proto zůstáváme i letos jen v 9 městech a na Moravě. To ale určitě neubere nic na kvalitě zážitku a chybět nebudou ani atraktivní novinky," říká Jan Železný, ředitel Zlaté tretry Ostrava a ambasador Čokoládové tretry.

Tou hlavní novinkou je soutěžní sportovní zóna pro děti i rodiče Jirky Mužíka. Stále ještě držitel českého rekordu na 400 m překážek, mistr Evropy, olympionik Jirka Mužík je totiž od roku 2023 součástí "čokoládového" týmu. "Jsme strašně rád, že jsem propojil své aktivity s tak unikátním projektem jako je Čokoládová tretra. Já se dětem věnuji už léta. Začal jsme těmi svými a nakonec je z toho práce na plný úvazek. Pořádám sportovní campy, dělám osobní poradenství a snažím se dětem i rodičům pomáhat dobře se nasměrovat a dělat to, co je baví a pro co mají nadání," prozrazuje český rekordman.

"Čokoládovka má výjimečnou atmosféru. Sejdou se na ní děti ze všech sportů i ty co ještě nic nedělají, dá se tady poznat mnoho talentů a návaznost na Zlatou tretru tomu všem dává jedinečnou kvalitu. Skvělé je poměřování sil s konkurencí ze Slovenska," dodává Mužík.

Jak to všechno bude vypadat, uvidí děti i rodiče už na prvním kole Čokoládové tretry 2023 v Českém Těšíně už 16. května. Patronkou tam bude sprinter Zdeněk Stromšík. Je se nač těšit.

Zastřešení

Nositelem značky a zodpovědnosti za sportovně-organizační stránku, včetně PR a komunikace je SSK Vítkovice, z. s.

Místní pořadatel

Správa účelových zařízení, příspěvková organizace

Místo

Sportovní areál Frýdecká, Slovenská 2062, 737 01 Český Těšín

Termín konání

Úterý 16. května 2023

Přihlášky

Prostřednictvím online přihlášky, nejpozději den před konáním akce

do 20:00 hodin.

ONLINE REGISTRACE

Kontakt na pořadatele v místě

Aneta Huczalová

gsm: +420 731 492 814

email: huczalova@suzct.cz

Disciplíny postupové

Běh na dráze v distancích 100 m, 200 m, 300 m – vždy hoši a dívky zvlášť.

Hod oštěpem Vortex pouze pro věkovou kategorii C, rok narození 2012–2011.

Věkové kategorie

Kategorie Trať Rok narození A 100 m 2017–2016 B 200 m 2015–2014 C 300 m + Vortex 2013–2012

Disciplíny vložené – nepostupové/dobrovolné

Kategorie Trať Rok narození

Mimino v náručí 30 m 2023–2022

Batole za ruku 60 m 2021–2020

Předškolák 60 m 2019–2018

Výběr vložených disciplín je plně v kompetenci místního pořadatele.

Prezentace

Začíná ve 14:30 hod.



Závodníka prezentuje na místě dospělý doprovod. Prezentace na místě musí být provedena vždy nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie!!! Závodník obdrží startovní číslo a spínací špendlíky.

Závodníci v kategorii C jsou prezentování také do soutěže v hodu raketkou (oštěpem).

Časový pořad

Čas Kategorie Trať Rok narození

15:30 Mimino v náručí 30 m 2023–2022

15:45 Batole za ruku 60 m 2021–2020

16:00 Předškolák 60 m 2019–2018

16:15 kategorie A – chlapci 100 m 2017–2016

16:30 kategorie A – dívky 100 m 2017–2016

16:45 kategorie B – chlapci 200 m 2015–2014

17:00 kategorie B – dívky 200 m 2015–2014

17:15 kategorie C – chlapc 300 m 2013–2012

17:30 kategorie C – dívky 300 m 2013–2012

Pozor: Změna časového programu vyhrazena, dle počtu startujících

Občerstvení pro závodníky

V areálu místa konání je zajištěn také stánek s občerstvením ke koupi.

Závod - běh

Dráhy

Běh na 30 m, 60 m, 100 m se běží v drahách.

Distance 200 m a 300 m startují z vysokého startu a sbíhají se.

Závodníci nesmí mít tretry.

Startuje se bez bloků.

Každý závodník obdrží startovní číslo. To použijí účastníci kategorie C i na hod raketkou.

Měření

Měření cílovou kamerou je zajištěno hlavním pořadatelem prostřednictvím společnosti Onlinesystem s využitím závodní kanceláře.

Závod – hod raketkou

Závodí všichni účastníci v kategorii C. Dívky i chlapci. Každý účastník má 3 pokusy po sobě, započítá se ten nejdelší. 3 celkově nejdelší hody z každého kola postupují do semifinále. A to nezávisle na výkonu v běžecké disciplíně.

Vyhlašování

Vyhlašováni jsou první tři v každé kategorii dle času u běhů a dle výkonu u raketky. Vyhlašovaní obdrží medaili, diplom a nominační list do semifinále.

Postup do semifinále

Do semifinále, které se koná v Ostravě 26. 6. 2023 postupují z každé postupové kategorie:

» z ČR první 3 v každé disciplíně z každého čtvrtfinálového závodu, 24 z jednoho města

» ze SR prvních 10 v každé disciplíně z národního finále

Závodník nebo závodnice, kteří již postoupili do finále v některém ze základních kol, už nemohou soutěžit v žádném následujícím základním kole. Mohou se pouze účastnit mimo soutěž a nebudou vyhlašováni.

Pojištění

Děti jsou pojištěny hlavním pořadatelem akce.

* Pořadatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny.