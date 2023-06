V roce 2023 čeká mladé sportovce možnost zabojovat o své finále na Zlaté tretře Ostrava v 9 městech Moravy už na 63. ročníku Čokoládové tretry.

Foto: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Své síly v běhu na 100 m, 200 m a 300 m a v hodu raketkou mohou změřit děti do 11 let v Českém Těšíně, Ostravě, Havířově, Vyškově, Břeclavi, Vsetíně, Prostějově, Olomouci a Třinci. Soutěž je určena dětem ze sportovních oddílů, ale i těm, které ještě žádný atletický klub nenavštěvují. Kterékoli kolo mohou také navštívit děti z kterékoli části České republiky.

"Svého času byla soutěž v celé České republice, ale je to finančně náročné a poslední roky musíme být velmi střízliví. Proto zůstáváme i letos jen v 9 městech a na Moravě. To ale určitě neubere nic na kvalitě zážitku a chybět nebudou ani atraktivní novinky," říká Jan Železný, ředitel Zlaté tretry Ostrava a ambasador Čokoládové tretry.

Tou hlavní novinkou je soutěžní sportovní zóna pro děti i rodiče Jirky Mužíka. Stále ještě držitel českého rekordu na 400 m překážek, mistr Evropy, olympionik Jirka Mužík je totiž od roku 2023 součástí "čokoládového" týmu. "Jsme strašně rád, že jsem propojil své aktivity s tak unikátním projektem jako je Čokoládová tretra. Já se dětem věnuji už léta. Začal jsme těmi svými a nakonec je z toho práce na plný úvazek. Pořádám sportovní campy, dělám osobní poradenství a snažím se dětem i rodičům pomáhat dobře se nasměrovat a dělat to, co je baví a pro co mají nadání," prozrazuje český rekordman.

"Čokoládovka má výjimečnou atmosféru. Sejdou se na ní děti ze všech sportů i ty co ještě nic nedělají, dá se tady poznat mnoho talentů a návaznost na Zlatou tretru tomu všem dává jedinečnou kvalitu. Skvělé je poměřování sil s konkurencí ze Slovenska," dodává Jiří Mužík.

Zdroj: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Jak to všechno bude vypadat, uvidí děti i rodiče už na prvním kole Čokoládové tretry 2023 v Havířově už 19. června. Patronem tam bude sprinter Zdeněk Stromšík. Je se nač těšit.

Zastřešení - Nositelem značky a zodpovědnosti za sportovně-organizační stránku, včetně PR a komunikace je SSK Vítkovice, z. s.

Místní pořadatel - Atletika Havířov 1965

Místo - Hřiště ZŠ M. Kudeříkové v Havířově

Termín konání - Pondělí 19. 6. 2023

Přihlášky - Prostřednictvím online přihlášky, nejpozději do 18. 6. 2023 do 20:00 hodin.

online registrace

Kontakt na pořadatele v místě - tel.: +420 721 600 632, e-mail: info@atletikahavirov.com

Disciplíny postupové

Běh na dráze v distancích 100 m, 200 m, 300 m – vždy hoši a dívky zvlášť.

Hod oštěpem Vortex pouze pro věkovou kategorii C, rok narození 2012–2011.

Zdroj: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Věkové kategorie



Kategorie Trať Rok narození A 100 m 2017–2016 B 200 m 2015–2014 C 300 m + hod raketkou 2013–2012



Disciplíny vložené – nepostupové/dobrovolné



Kategorie Trať Rok narození Předškolák 60 m 2019-2018



Výběr vložených disciplín je plně v kompetenci místního pořadatele.

Zdroj: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Prezentace

Začíná ve 15:00 hod.

Závodníka prezentuje na místě dospělý doprovod. Prezentace na místě musí být provedena vždy nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie!!! Závodník obdrží startovní číslo a spínací špendlíky.

Závodníci v kategorii C jsou prezentování také do soutěže v hodu raketkou (oštěpem).

Časový pořad



Čas Kategorie Trať Rok narození 15:30 Předškolák 60 m 2019-2018 16:00 Kategorie C hod raketou 2013-2012 16:00 Kategorie A 100 m 2017–2016 16:30 Kategorie B 200 m 2015–2014 17:00 Kategorie C 300 m 2013-2012



Pozor: Změna časového programu vyhrazena, dle počtu startujících

Závod - běh

Dráhy

Běh na 30 m, 60 m, 100 m se běží v drahách.

Distance 200 m a 300 m startují z vysokého startu a sbíhají se.

Závodníci nesmí mít tretry.

Startuje se bez bloků.

Každý závodník obdrží startovní číslo. To použijí účastníci kategorie C i na hod raketkou.

Zdroj: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Měření

Měření cílovou kamerou je zajištěno hlavním pořadatelem prostřednictvím společnosti Onlinesystem s využitím závodní kanceláře.

Závod – hod raketkou

Závodí všichni účastníci v kategorii C. Dívky i chlapci. Každý účastník má 3 pokusy po sobě, započítá se ten nejdelší. 3 celkově nejdelší hody z každého kola postupují do semifinále. A to nezávisle na výkonu v běžecké disciplíně.

Vyhlašování

Vyhlašováni jsou první tři v každé kategorii dle času u běhů a dle výkonu u raketky. Vyhlašovaní obdrží medaili, diplom a nominační list do semifinále.

Postup do semifinále

Do semifinále, které se koná v Ostravě 26. 6. 2023 postupují z každé postupové kategorie:

z ČR první 3 v každé disciplíně z každého čtvrtfinálového závodu, 24 z jednoho města

ze SR prvních 10 v každé disciplíně z národního finále

Závodník nebo závodnice, kteří již postoupili do finále v některém ze základních kol, už nemohou soutěžit v žádném následujícím základním kole. Mohou se pouze účastnit mimo soutěž a nebudou vyhlašováni.

Pojištění

Děti jsou pojištěny hlavním pořadatelem akce.