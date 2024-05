Přijďte si zasoutěžit!!!

Foto: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Atletika je královnou sportů. A není to přehnané. Běh, skok, hod, dynamika, koordinace, vnímání těla, které atletika rozvíjí, to jsou základy všech dalších sportů.

Vyzkoušeli si to děti rovnou na závodech, přímo na atletickém ovále v 10 městech v České republiky nebo na Slovensku, i když nebyly členem žádného atletického oddílu.

Registrace do Ostravy jsou stále otevřeny a přihlásit se může úplně každý, kdo pro sebe najde disciplínu. A kdo má ambice postoupit, musí mít mezi 6 a 11 lety.

Běhat umí přece každý a kdo si není úplně jistý, může se to naučit. Přijďte to vyzkoušet. Vyzkoušíte si svůj první závod nebo zkušeně vyhrajete a postoupíte do mezinárodního semifinále a pak třeba i do finále na Zlaté tretře Ostrava. A to přece stojí za to! Stejně jako strávit super den na stadionu v Ostravě.

Zde totiž najdete zázemí pro atletiku, oddíl a rozhodčí, kteří vám poradí a taky Jirku Mužíka, halového mistra Evropy, olympionika, mnohonásobného účastníka evropských a světových šampionátů a nositele mnoha titulů mistra České republiky v běhu na 400 m a k tomu i vicemistra Evropy na 400 m překážek. S Jirkou v jeho speciální zóně si vyzkoušíte startovní reakce, svou sílu a mnoho dalšího. Se svými rodiči nebo učiteli se budete skvěle bavit sportem.

Nasajete atmostéru v areálu, kde se za pár dnů uskuteční skvělý mítink Zlatá Tretra, kde fanoušci uvidí nejen souboj našeho oštěpaře Jakuba Vadlejcha s Neerajem Choprou, olympijským vítězem a také z mistrem světa z let 2019 a 2022 Andersonem Petersem – ale také největší hvězdu současné atletiky tyčkaře Mondo Duplantise.

Ale zpátky k dětem. Ty chceme přivést ke sportu, k atletice k radosti z pohybu.

Jak to všechno bude vypadat, uvidí děti i rodiče v základním kole Čokoládové tretry 2024 v Ostravě ve středu 22. května na Městském stadionu v Ostravě od 14 hodin.

Podrobné informace najdete na www.cokoladovatretra.cz/cesko/ostrava-2024

