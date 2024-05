Atletika je královnou sportů. A není to přehnané. Běh, skok, hod, dynamika, koordinace, vnímání těla, které atletika rozvíjí, to jsou základy všech dalších sportů.

Vyzkoušejte to rovnou na závodech, přímo na atletickém ovále v 10 městech v České republiky nebo na Slovensku, i když nejste členem žádného atletického oddílu. Registrace jsou otevřeny a přihlásit se může úplně každý, kdo pro sebe najde v daném městě disciplínu. A kdo má ambice postoupit, musí mít mezi 6 a 11 lety.

Běhat umí přece každý a kdo si není úplně jistý, může se to naučit. Přijďte to vyzkoušet. Vyzkoušíte si svůj první závod nebo zkušeně vyhrajete a postoupíte do mezinárodního semifinále a pak třeba i do finále na Zlaté tretře Ostrava. A to přece stojí za to! Stejně jako strávit super den na stadionu v Prostějově. Zde totiž najdete zázemí pro atletiku, oddíl a rozhodčí, kteří vám poradí a taky Jirku Mužíka, halového mistra Evropy, olympionika, mnohonásobného účastníka evropských a světových šampionátů a nositele mnoha titulů mistra České republiky v běhu na 400 m a k tomu i vicemistra Evropy na 400 m překážek. S Jirkou v jeho speciální zóně si vyzkoušíte startovní reakce, svou sílu a mnoho dalšího. Se svými rodiči nebo učiteli se budete skvěle bavit sportem.

Jak to všechno bude vypadat, uvidí děti i rodiče v základním kole Čokoládové tretry 2024 ve Vsetíně už v sobotu 18. května dopoledne.

Zastřešení

Nositelem značky a zodpovědnosti za sportovně-organizační stránku, včetně PR a komunikace je SSK Vítkovice, z. s.

Místní pořadatel

Atletický klub Elim Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

Vsetínská sportovní, Na Lapači 394, 755 01 Vsetín

ve spolupráci FC Vsetín, Tyršova 1033, 755 01 Vsetín

Sportovní klub policie Vsetín

ALCEDO - středisko volného času a plavecká škola Vsetín, pod záštitou starosty města Vsetína Jiřího Čunka

Místo

Pod Pecníkem (umělá tráva), 755 01 Vsetín

mapy.cz

Termín konání

Sobota 18. 5. 2024 od 9:30 hod.

Přihlášky

Prostřednictvím online přihlášky, nejpozději do 17. 5. 2024 do 20:00 hodin.

Kontakt na pořadatele v místě

Mgr. Šárka Hromadová

gsm: +420 604 383 779

Disciplíny postupové

Běh na dráze v distancích 100 m, 200 m, 300 m – vždy hoši a dívky zvlášť.

Hod raketkou (Vortex) pouze pro věkovou kategorii C, rok narození 2013–2014.

Věkové kategorie

Kategorie Trať Rok narození A 100 m 2017 - 2018 B 200 m 2015 - 2016 C 300 m + hod raketkou 2013 - 2014

Disciplíny vložené – nepostupové/dobrovolné

Kategorie Trať Rok narození Mimino v náručí 30 m 2023 - 2024 Batole za ruku 60 m 2021 - 2022 Předškolák 60 m 2019 - 2020

Výběr vložených disciplín je plně v kompetenci místního pořadatele.

Prezentace

Začíná v 8:30 hod.

Závodníka prezentuje na místě dospělý doprovod. Prezentace na místě musí být provedena vždy nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie!!! Závodník obdrží startovní číslo a spínací špendlíky.

Závodníci v kategorii C jsou prezentování také do soutěže v hodu raketkou (Vortex).

Časový pořad

Čas Kategorie Trať Rok narození 9:30 Mimino v náročí 30 m 2023 - 2024 9:45 Batole za ruku 60 m 2021 - 2022 10:00 Předškolák 60 m 2019 - 2020 10:00 kategorie C hod raketkou 2013 214 10:20 kategorie A - dívky 100 m 2017 - 2018 10:45 kategorie A - chlaci 100 m 2017 - 2018 11:15 kategorie B - dívky 200 m 2015 - 2016 11:45 kategorie B - chlapci 200 m 2015 - 2016 12:15 kategorie C - dívky 300 m 2013 - 2014 12:45 kategorie C - chlapci 300 m 2013 - 2014



Pozor: Změna časového programu vyhrazena, dle počtu startujících

Hod raketkou (Vortex) bude probíhat pouze pro kategorii C od 15:40 hodin.

Občerstvení pro závodníky

V areálu místa konání je zajištěn také stánek s občerstvením ke koupi.

Závod - běh

Dráhy

Běh na 30 m, 60 m, 100 m se běží v drahách.

V základních kolech distance 200 m a 300 m startují z vysokého startu a sbíhají se. Závodníci nesmí mít tretry. Startuje se bez bloků. Každý závodník obdrží startovní číslo. To použijí účastníci kategorie C i na hod raketkou.

Měření

Měření cílovou kamerou je zajištěno hlavním pořadatelem prostřednictvím společnosti Onlinesystem s využitím závodní kanceláře.

Závod – hod raketkou

Závodí všichni účastníci v kategorii C. Dívky i chlapci. Každý účastník má 3 pokusy po sobě, započítá se ten nejdelší. 3 celkově nejdelší hody z každého kola postupují do semifinále. A to nezávisle na výkonu v běžecké disciplíně.

Vyhlašování

Vyhlašováni jsou první tři v každé kategorii dle času u běhů a dle výkonu u raketky. Vyhlašovaní obdrží medaili, diplom a nominační list do semifinále.

Postup do semifinále

Do mezinárodního semifinále, které se koná v Ostravě v pondělí 27. května 2024 postupují z každé postupové kategorie:

» z ČR první 3 v každé disciplíně z každého čtvrtfinálového závodu, 24 z jednoho města

» ze SR prvních 10 v každé disciplíně z národního finále

Závodník nebo závodnice, kteří již postoupili do finále v některém ze základních kol, už nemohou soutěžit v žádném následujícím základním kole. Mohou se pouze účastnit mimo soutěž a nebudou vyhlašováni.

Pojištění

Děti jsou pojištěny hlavním pořadatelem akce.

