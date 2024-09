Po úspěchu Čokoládového Festivalu 2023, který přilákal více než 8.500 návštěvníků, mají milovníci čokolády ve Slavkově nový termín.



Od pátku 27. do neděle 29. září 2024 se na zámku uskuteční Čokoládový Festival s kulinářskou přehlídkou a prodejními stánky s čokoládovými delikatesami. Akce se bude konat na nádvoří a v bočních křídlech zámku.

PA 27/09: 15:00 – 19:00 // SO 28/09: 10:00 – 19:00 // NE 29/09: 10:00 – 17:00

Čokoládový Festival 2024 ve Slavkově pořádaný agenturou ChrisEvents je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, pochutnat si a případně se i přiučit vaření s čokoládou.

Čokoládový Festival se bude konat na nádvoří zámku a v horní části koníren. Uvnitř najdete čokolády, čokoládové tabulky, pralinky, lanýže a na nádvoří najdete zase kávu, čokoládové churros, makaróny, pivo, čokoládové maso, víno, karamel, vafle a další.

K dispozici bude také pódium, workshop a prostor pro děti. Na místě bude k dispozici velký stan, který bude návštěvníkům poskytovat útočiště v případě nepříznivého počasí.

Návštěvníkům nabídne 4 hlavní sekce:

Kulinářskou přehlídku, na které šéfkuchaři významných restaurací předvedou své nápadité recepty

Workshop

Prodejní stánky partnerských organizací

Dětský koutek

Vstupné činí 90,- Kč (60,- Kč pro seniory/ 60,- Kč pro studenty). Děti do 6 let mají na akci vstup zdarma. Zájemci mohou rovněž soutěžit o volný vstup na Slavkov Čokoládový Festival 2024 na www.cokoladovy-festival.cz



Program ovšem nabídne mnohem víc. Návštěvníci se mohou těšit na kulinářskou přehlídku od Květy Vondrákové: Kreativní a zdravé vařeni s čokoládou a nebude chybět ani ukrajinský čokolatier Nikolya Dantsev, který na místě vyrobí neuvěřitelné čokoládové figurky. Děti si budou moct připravit sladké dezerty s Václavem (Mr. Vonka). Chybět nebude ani Jana Pavlusková s její famózní Marmeládou. Návštěvníci budou moci na pódiu ochutnat také Crunchy čokoládový hmyz, zapojit se do soutěže v tipování nepravděpodobných příchutí sirupů a dozvědět se více o kombinacích levandule a čokolády.

Letos pořádáme zajímavou soutěž: při příležitosti Čokoládového Festivalu jsme pro návštěvníka připravili hru o poklad! 5 klíčů k pokladu bude uschováno do zlatých čokoládových pohárků, které si budou moci zakoupit u vstupu za 30 Kč. Ale pozor, pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky od našich sponzorů a odměnou 5.000 Kč!

Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a zakoupit různé druhy čokolád u více než 40 stánků: ČokoKebab, ČokoFontana, Kamelie – víno z Francie, Mr.Vonka, Jablíčko, , Čo-Xo, Čokoládovna Janek, Chocothopia, Judith sweet art, Kamila Chocolates a mnoho dalších.

Pro děti bude opět připravený stánek s malováním na obličej, nejlepší balonkář v republice Tomáš Okurek a jeho vystoupení, stánek s malováním čokoládou a barevným pískem.

Pokud chcete ochutnat čokoládové pivo, čokoládový kebab, ovoce s čokoládou a mnoho dalšího, co si doma jen tak nepřipravíte, zapište si termín 27.– 29. 09. 2024 do svých kalendářů.

Program Slavkov Čokoládový Festival 2024

Ve Slavkově už je připraven nabitý program (+ degustace zdarma) na největší sladké události v Česku, ČokoFest 2024:

Pátek 27/09

● Ochutnáváme netradiční marmelády od Jany Pavlůskové

● Nejznámější balonkář Tomáš Okurek tvoří nejen s dětmi zvířátka z balónků

● Crunchy - Červíková challenge (ochutnej poprvé křupavé červíky)

● TeamGym Slavkov

● Lukáš Drlík (Levandulový statek Bezděkov) - Když se levandule setká s čokoládou

● Poznáš příchuť Sodofky?

Sobota 28/09

● Nejznámější balonkář Tomáš Okurek tvoří nejen s dětmi zvířátka z balónků

● Když Kuba peče

● TeamGym Slavkov

● Nikolya Dantsev - Výroba královské čokoládové koruny

● Vystoupení skupiny Latin Soul

● Květa Vondráková - kreativní a zdravé vaření s čokoládou

● Učíme děti připravit čokoládové brownies (ochutnávka je součástí)

● Poznáš příchuť Sodofky?

Neděle 29/09

● Nejznámější balonkář Tomáš Okurek tvoří nejen s dětmi zvířátka z balónků

● Učíme děti připravit čokoládové brownies (ochutnávka je součástí)

● Diskotéka s Párty Méďou

● Ochutnáváme netradiční marmelády od Jany Pavlůskové

● Když Kuba peče

● Vystoupení zpěvačky a kytaristky Adély Charvátové

● Crunchy - Červíková challenge (ochutnej poprvé křupavé červíky)

● Lukáš Drlík (Levandulový statek Bezděkov) - Když se levandule setká s čokoládou

● Poznáš příchuť Sodofky?

● Kdo si odnese 5000,-Kč z Čokofestu?

