Tento rok oslavila významné jubileum 30 let na českém trhu společnost COLOP CZ. Ta vyrábí razítka nedaleko, v jihočeských Borovanech a je i jediným distributorem razítek značky COLOP pro český trh.

Foto: COLOP CZ s. r. o.

V rámci oslav proběhlo několik akcí, jedna pro zákazníky obchodního oddělení pod vedením obchodního ředitele Karla Pilaře a druhá pro všechny zaměstnance společnosti COLOP, jakožto poděkování za jejich každodenní práci a nadšení.

Obchodně-marketingové oddělení oslavilo toto krásné jubileum společně se svými zákazníky na začátku července v Safari resortu v Hluboké u Borovan. Po bohatém denním programu, jehož součástí byla například lukostřelba, offroad jízda či kontaktní ZOO pro méně odvážné, následoval večer plný jídla, hudby, tance i vzpomínání. Obchodní ředitel Karel Pilař rozdal všem přítomným pamětní medaile a společně s ředitelkou marketingu Barborou Kollerovou pronesli pár slov, aby si připomněli krásnou, i když občas složitou cestu, která vedla k výborným obchodním vztahům, které jsou s některými se zákazníků až na přátelské úrovni.

Zdroj: COLOP CZ s. r. o.

Pomyslně jsme společně vkročili do nové éry, kdy klasickým razítkům pomalu, ale jistě konkurují novinky jako je sortiment kreativních či elektronických razítek. Došlo i na loučení s obchodním zástupcem, panem Václavem Švecem, který působil v obchodní sféře společnosti celých třicet let a pro většinu zákazníků je právě on tím pomyslným „panem Colopem“, tatínkem razítek v Čechách“.

Zdroj: COLOP CZ s. r. o.Výrobní část, a tedy zaměstnanci společnosti taktéž slavili ve velkém. Na konci června se sešli v prostorách společnosti, pilo se a tančilo, nechybělo ani pečené prasátko a jiné pochutiny. Zkrátka slavilo se tak, jak se na třicetileté jubileum společnosti sluší a patří. Přivítali jsme i návštěvu z rakouské mateřské společnosti a ředitelé Christoph Skopek, Franz Ratzenberger a Gerhard Koschka dodali celé oslavě punc opravdové výjimečnosti.

30.rok přinesl do společnosti, kromě oslav, i další novinky

Pro oddělení výroby byl uplynulý rok 2023 dalším posunem ke zlepšení efektivnosti pracovních procesů, nové rozestavení strojů, pracovišť a zlepšení pracovního prostředí. Cílem bylo rozšíření výroby u stávajících nových zařízení Printer automat a KSA, která přinesla zvýšení produktivity výroby. Také museli proběhnout technické úpravy, aby byly maximálně využívány nové stroje a byla možnost pracovat ve dvousměnném provozu.

Zdroj: COLOP CZ s. r. o.

Obchodní a marketingové oddělení se rozloučilo s některými členy týmu, a naopak přivítalo novinky z oblasti nových produktů

Jedním z nich byla nová řada elektronických razítek e-mark GO, který je prezentována jako „elektronické razítko pro každého“. Design produktu je oproti předchůdcům mírně pozměněn pro jednodušší užívání i v rukou technicky méně zdatného člověka, též aplikace je mnohem intuitivnější. Cena je oproti předchůdcům sympaticky potažena směrem dolů, tedy e-mark GO je dostupný opravdu pro každého kreativního člověka, který rád tvoří a objevuje nové věci.

Takový byl jubilejní rok 2023 pro společnost COLOP CZ, teď už jen zbývá popřát společnosti, zaměstnancům i obchodním partnerům klidné a pohodové Vánoce a ať do roku 2024 vkročíte tou správnou nohou, s úsměvem na rtech. Děkujeme.

Zdroj: COLOP CZ s. r. o.