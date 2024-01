Neslyšíme o něm v každých zprávách a život se vrátil do normálu. To ale neznamená, že COVID je pryč!

COVID-19 a senioři: Stále aktuální téma

Kdo je nejvíce ohrožen?

Ačkoli onemocnění, které dokázalo na nějakou dobu zastavit celý svět, už většině z nás hrůzu nenahání, stále je potřeba pamatovat na to, že některým z našich blízkých by mohlo vážně uškodit. Senioři, obzvláště ti nad 65 let a s chronickými nemocemi, jsou více náchylní k vážným průběhům COVID-19. Důvodem je slabší imunitní systém a častější výskyt jiných zdravotních problémů.

Jak chránit nejzranitelnější?

Imunosenescence je nejen ošklivé slovo, ale také nepříjemný jev, který nás provází ve stáří. Jedná se v zásadě o stárnutí imunitního systému, který si pomalu přestává vědět rady i s běžnými onemocněními. Proto jsou s postupujícím věkem stále důležitější různá preventivní opatření počínaje osobní hygienou a hygienou domácnosti, přes zdravý životní styl a pravidelné návštěvy lékaře, až k těm nepopulárním rouškám v rizikovém prostředí. Důležitá je také psychická a sociální podpora a dobrá informovanost.



COVID-19 a senioři: Stále aktuální téma

Vakcinace: První linie obrany

Vakcíny proti COVID-19 jsou bezpečné a účinné i pro starší osoby a hrají klíčovou roli v prevenci těžkých průběhů a úmrtí. Mají lví podíl na tom, že svět, jak ho známe, neskončil velmi krutou a tragickou katastrofou, a místo toho začíná opět připomínat ten dobře známý svět “před kovidem”.

Symptomy u seniorů a co dělat?

Příznaky se mohou lišit, od horečky a kašle po trávicí potíže. Dříve typická ztráta čichu a chuti už se nevyskytuje tak často, je proto důležité rychle reagovat, zvláště když se objeví vážnější příznaky jako těžké dýchací potíže.

COVID-19 a senioři: Stále aktuální téma

COVID aktuálně

Na otázku ohledně aktuálního počtu nakažených covidem nám ředitelé senior center v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji odpověděli, že nakažení trvá zhruba 7-10 dnů s minimální potřebou hospitalizace. Příznaky jsou méně agresivní než dříve, zpravidla se jedná o horečku kolem 38°C první tři dny, dále pak o rýmu a kašel bez dechových obtíží. V obdobi od září do prosince 2023 bylo covidem nakaženo celkem 6 lidí. Díky zavedení a využívání různých výše uvedených preventivních opatření, zejména vakcinace, je nyní i u seniorní části populace průběh onemocnění spíše mírnější. Podle údajů, které jsme získali z pečovatelských domů sítě AHC, trvá zhruba 7-10 dnů s minimální potřebou hospitalizace. Příznaky jsou méně agresivní než dříve, zpravidla se jedná o horečku kolem 38°C první tři dny, dále pak o rýmu a kašel bez dechových obtíží. Ve třech centrech v kraji středočeském a severomoravskem nám sdělili, že v období od září do prosince 2023 bylo covidem nakaženo celkem 6 lidí. Doufejme tedy, že tento trend vydrží, žádné další covidové vlny nás nečekají a vystačíme si s léky na chřipku a nachlazení.

I když se situace kolem COVID-19 zlepšuje, je důležité neusnout na vavřínech, nevěřit dezinformacím, dbát na prevenci a mít ohled k ostatním. V “covidovém světě” tím můžeme doslova zachránit lidský život.

