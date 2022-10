ČR na prvním místě: kudy jedině a kudy už ne

Komerční sdělení

Roky to byla banalita. Teď je to žhavá priorita. Zní prostě: Česká republika na prvním místě! Už dvakrát jí dalo hlas Václavské náměstí. 3. i 28. září bylo nabité nadoraz. V den výročí republiky to bude potřetí. Rekordy láme i škála nás, kdo se střídáme na pódiu. Odpůrce pětikoalice, co zemi ničí a žene do války, už spojila skoro všechny. Tím větší je šance, že vláda národní zkázy padne.

PhDr. Josef Skála, CSc., kandidát českých vlastenců na Hrad | Foto: J.Skála/osobní archiv