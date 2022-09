Crestyl představil svůj projekt Dornych, který v následujících letech nahradí stávající staré obchodní centrum (bývalé Tesco) v sousedství brněnského hlavního nádraží. Vznikne zde nový volně přístupný veřejný prostor o celkové ploše 25 tisíc m2 lemovaný několika menšími budovami, který propojí historické centrum města s plánovanou Jižní čtvrtí.

Foto: Crestyl

Spodní podlaží nových staveb budou vyhrazena pro obchody, služby a restaurace, vyšší patra nabídnou nájemní bydlení a kanceláře. Dokončení projektu se očekává za čtyři roky. Celková investice do projektu je přes sedm miliard korun. „Chceme zde vytvořit stále živý a volně přístupný veřejný prostor se všemi funkcemi, které k tomu patří. Proto zde kromě stávajícího využití pro obchody, služby a kanceláře doplňujeme i nájemní bydlení,“ říká Jaromír Krb, ředitel developmentu společnosti Crestyl. „Vše jsme samozřejmě připravovali v úzkém kontaktu s Kanceláří architekta města Brna i samotným městem, aby projekt odpovídal potřebám města a dalšímu plánovanému rozvoji jeho celé jižní oblasti. Chceme, aby nový Dornych město skutečně obohatil.“

Současný chátrající obrovský objekt nahradí částečně zastřešený volně přístupný veřejný prostor, kolem kterého bude šest menších budov. V nich bude nájemní bydlení, kanceláře, restaurace, obchody i služby – konkrétně 216 bytů, 26 tisíc m2 kancelářských a 27 tisíc m2 retailových ploch. Budovy budou mít nejvýše sedm až osm pater. S parkováním se počítá v podzemních garážích. Celý projekt bude samozřejmě napojený na uliční síť a podchod pod nádražím, v budoucnu po přesunu hlavního nádraží také na systém městských parků na místě dnešního kolejiště.

Vše je projektováno v souladu s nejvyšším stupněm prestižní celosvětové certifikace dlouhodobě udržitelných projektů LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design). Ta představuje souhrn řady pravidel pro design, stavbu, provoz i správu objektů šetrných k životnímu prostředí a svému okolí. Samozřejmostí tak budou dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrická kola, úsporné osvětlení, kolárna a šatny se sprchami v kancelářích, ale například i plné využití dešťové vody pro závlahu zeleně a splachování.

Zdroj: Crestyl

Projekt Dornych získal v červenci územní rozhodnutí. Stavební povolení se očekává v první polovině příštího roku, kdy by mělo dojít i k uzavření stávajících obchodů a demolici staré budovy. Během dalších tří let by mělo dojít k dokončení projektu. Po celou dobu výstavby bude zachován průchod od vlakového nádraží na jih, a to včetně stávající lávky, ke které během této doby povedou provizorní eskalátory. Při dokončení projektu bude lávka samozřejmě napojena na nově vzniklé budovy. Přemostění rušné Úzké ulice pro chodce tak zůstane zachováno nejen po dobu stavby, ale i v budoucnu.

Na celkové koncepci a architektonickém řešení se podílí zahraniční i lokální architekti. Hlavním architektem je mezinárodní plánovací a architektonické studio MTDI vedené Markem Tryzybowiczem, který se projektu osobně věnuje a má letité zkušenosti s realizacemi významných staveb po celém světě. Nejbližší projekt, za kterým stojí, je bratislavské multifunkční centrum Eurovea s kancelářemi, obchody, byty, restauracemi, parkem a promenádou na nábřeží Dunaje, které propojuje řeku s centrem města. Na projektu Dornych se také podílí i významný lokální partner, kterým je brněnské studio Arch.Design. To za více než dvacet let své existence realizovalo projekty po celé republice a posbíralo řadu ocenění za architekturu.

Pro co nejlepší návrh celého projektu Dornych byla využita i virtuální realita. „V součinnosti se společností Crestyl jsme převedli celý komplex do virtuální reality. V naší pražské hale si tak projekt mohli projít a zvalidovat architekti i investor. Díky věrnému VR modelu bylo možné odladit některé nejasnosti v připravovaném konceptu a lépe vyhodnotit změny v modelu," říká Lenka Kriššáková ze společnosti Virtuplex, která virtuální model celého projektu připravovala.

Řešené území je ohraničené ulicemi Dornych, Úzká a Uhelná, konkrétně zahrnuje celou plochu stávající budovy obchodního centra a přilehlé okolí směrem k železniční trati na severu a k budově železářství v Uhelné ulici na západě, včetně stávajícího parkoviště. Nynější obchodní centrum Crestyl koupil v roce 2017 od společnosti Tesco.

