CS-BETON, přední výrobce betonových prvků pro zahradní architekturu a dopravní infrastrukturu, maximálně následuje trendy ekologie, udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Za posledních pět let investoval téměř 300 milionů korun do zvyšování efektivity výroby, snižování energetické náročnosti svých provozů a negativních dopadů podnikání. Nejnovějšími příklady ekologizačních opatření jsou střešní fotovoltaiky a nová drticí linka, která firmě zajišťuje prakticky stoprocentní bezodpadovou výrobu.

Drticí linka umožňuje další využití výrobního odpadu. | Foto: CS-BETON s.r.o.

Drticí linka od české společnosti RESTA v hodnotě 10 milionů korun slouží ke zpracování maximálního množství výrobního odpadu, a umožňuje tak jeho další využití. Drticí linka veškeré zbytky z výroby, vadné výrobky či produkty znehodnocené při manipulaci zpracuje na granulované kamenivo. Vzniklý recyklát je znovu použitelný jako vstupní surovina. „V tuto chvíli vzniklý materiál prodáváme. Do budoucna ale uvažujeme i o jeho využití v naší vlastní produkci, například ve ztraceném bednění,“ popisuje Josef Matějka, ředitel a jednatel společnosti CS-BETON.

Technologie, která je v provozu pár týdnů, umožnila společnosti dosáhnout téměř stoprocentně bezodpadové výroby, a tedy minimalizovat skládkování. „Skládkujeme už pouze nezbytně nutný domovní odpad, což je maximálně jeden kamion za měsíc,“ vysvětluje Josef Matějka.

Nová drticí linka zajišťuje společnosti CS-BETON prakticky stoprocentní bezodpadovou výrobu.Zdroj: CS-BETON s.r.o.

Fotovoltaika už do konce roku

Další z novinek, do níž se firma letos pouští, je instalace fotovoltaické elektrárny na střechy všech svých tří výrobních závodů v celkovém instalovaném výkonu 1,5 MWp. Elektřina ze slunce pokryje čtvrtinu celkové spotřeby firmy, a představuje tak roční úsporu ve výši 4,4 milionu korun. Dodavatel, firma ŽĎAS a.s., již zahájila instalaci v závodu ve Velkých Žernosekách, v červenci pak proběhne instalace v dalších dvou výrobních závodech.

V uplynulých letech firma nejvíce investovala do revitalizace dvou akvírovaných společností v Lužci nad Vltavou a Grygově. Ty dnes tvoří obchodní značku CS-BETON Prefa a zaměřují se primárně na výrobky pro velké liniové dopravní stavby a kanalizaci. Dnes jsou to moderní závody s novým strojovým parkem a veškerým vybavením odpovídajícím nejpřísnějším požadavkům na maximální efektivitu výroby, energetickou účinnost provozu a minimalizaci dopadů na životní prostředí. „První tři roky jsme se primárně věnovali obnově, protože společnosti byly v dezolátním stavu. Za poslední dva roky už jsme ale zvýšili objem výroby v těchto závodech na dvojnásobek. Tím to samozřejmě zdaleka nekončí. Právě dokončujeme renovace střech zmíněných závodů, v plánu máme zateplení a instalaci již zmíněné FVE,“ doplňuje Josef Matějka.

Park inspirace pomůže s návrhem zahrady

Aby společnost CS-BETON představila své produkty malé zahradní architektury zákazníkům v reálném prostředí, vybudovala u Žernoseckého jezera malebný venkovní „showroom“ Park inspirace. „Každoročně přivítá desetitisíce návštěvníků z celé republiky a přináší jim tipy, jak mohou svou zahradu pojmout. Zájemci si mohou prohlédnout všechny možné varianty na vlastní oči, ověřit si, jak vypadají výrobky firmy použité v konkrétním chodníku, opěrce nebo třeba terase, a inspirovat se,“ vypráví Josef Matějka, majitel rodinné firmy CS-BETON a iniciátor vzniku Parku inspirace.

Park je rozdělen do několika zón s různými úpravami zeleně a použitými materiály. Najdeme zde různé typy betonových dlažeb, obrubníků, zídek, či palisád. K vidění je například japonská zahrada, přírodní zahrada s jezírkem a lekníny nebo běžná městská parková úprava. Pro ty, kdo mají málo času nebo jsou zdaleka, a nemohou tak dorazit osobně, je k dispozici interaktivní 3D prohlídka na webových stránkách Parku inspirace.

CS-BETON je přední česká rodinná firma založená v roce 1992 specializující se na výrobu betonových produktů. Pod vedením zakladatele a jeho potomků, syna Marka a dcery Petry, se firma rozrostla na 520 zaměstnanců a rozšířila své působení za hranice České republiky, zahrnující trhy v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku, Rakousku a Německu.