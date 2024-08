Karlovy Vary jsou ideálním místem pro pobyt v každém ročním období. Jaro návštěvníky zaujme probouzející se přírodou a záplavou květů.

Foto: Bohemia - lázně a. s.

Léto nabízí bohatou nabídku kulturních akcí a je vhodné zvláště pro rodiny s dětmi, které si kromě léčebných procedur mohou užít spoustu aktivit v rámci KarlovyVARYREGION Card či nekonečné procházky po kolonádách a výletů do okolí. Děti si mohou užít krásu přírody a rodiče zároveň pečovat o své zdraví. Podzim patří dle některých návštěvníků k tomu nejkrásnějšímu období v Karlových Varech. Okolní lesy se barví do pestrobarevné palety a vytvářejí neopakovatelnou atmosféru. Pokud si myslíte, že v zimě není v lázních co dělat, tak se mýlíte. Je to to nejlepší období pro ty, kteří se chtějí opravdu soustředit na léčbu a regeneraci. Méně návštěvníků znamená klidnější prostředí, více času a prostoru pro individuální péči a možnost plně se oddat lázeňským procedurám. A co více, v lázních můžete strávit také vánoční svátky či přivítat příchod Nového roku.

Zdroj: Bohemia - lázně a. s.

Relaxace, prevence a léčení – sanatorium Kriváň, vše pod jednou střechou

Silnou stránkou sanatoria Kriváň je jednoznačně komplexnost nabízených služeb a také jeho poloha v centru města. K pramenům je to doslova jen pár kroků. Srdcem našeho moderního balneprovozu je bazén s částečně minerální vodou a saunový koutek. S naší nabídkou více než 40 různých procedur dokážeme sestavit každému klientovi individuální léčebný program přesně podle jeho potřeb. Mezi nejoblíbenější procedury jednoznačně patří koupele v minerální vodě a masáže, které lékaři vhodně doplňují elektroléčbou, pohybovými aktivitami a ostatními procedurami. Vyzkoušejte čtveroroční symfonii karlovarských pramenů a objevte jejich zázračné účinky na vlastní kůži. Nestojí to za to?

Zdroj: Bohemia - lázně a. s.