Přes 100 metrů dlouhý jeřáb. Usain Bolt by potřeboval přes 10 sekund, aby doběhl z jednoho konce na druhý.

Foto: Konecranes and Demag s.r.o.

I takové procesní jeřáby vznikají ve společnosti Konecranes and Demag ve Slaném. Firma je jedničkou na trhu v České republice a slánský závod vyrobí ročně přes 1 300 zdvihacích zařízení pro výrobce z nejrůznějších průmyslových odvětví. „Jeřáby se ve Slaném díky šikovnosti lidí vyrábějí už přes třicet let. Každý zaměstnanec v naší společnosti má svůj podíl na tom, že naše jeřáby míří doslova do celého světa,“ říká jednatel společnosti Zoltan Gorta.

Největší jeřáb v historii: 108 metrů a 225 tun.Zdroj: Konecranes and Demag s.r.o.

Zdvihací zařízení pomáhají zvedat a přemísťovat břemena v automobilovém průmyslu, přístavech, energetice, stavebnictví, v chemickém průmyslu, při likvidaci odpadů, ale také třeba při stavbě lodí a letadel. Právě pro jednoho ze dvou největších světových výrobců dopravních letadel, francouzskou společnost Airbus, vyrobili lidé v Konecranes and Demag ve Slaném loni na podzim zatím vůbec nejdelší a nejtěžší procesní jeřáb v historii firmy. Při délce 108 metrů a hmotnosti přibližně 225 tun nebylo možné ve výrobě tohoto „drobečka“ přehlédnout. Jeřáb zamířil rozmontovaný na části do výrobních hal Airbusu v německém Hamburgu, kde ho montážní technici uvedli do provozu, a teď už pomáhá vyrábět letadla, kterými třeba poletíme v létě na dovolenou.

Zdroj: Konecranes and Demag s.r.o.

Záleží na lidech

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou pro Konecranes and Demag klíčem k úspěchu. Nabízí jim proto celou řadu zaměstnaneckých benefitů, jako například pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování v podnikové jídelně, bonus za flexibilitu, odměny za pracovní a životní výročí, penzijní připojištění, zaměstnanecké akcie, roční odměnu a vánoční bonus, jazykové kurzy či zvýhodněné tarify pro mobilní telefony. „Ve Slaném pracuje více než 230 zaměstnanců, na jejichž spokojenost klademe velký důraz,“ uvádí personální ředitelka Jitka Kotelenská.

Pro nové pracovníky jsou připraveny plány zaškolení. „Chceme novým zaměstnancům co nejvíce usnadnit příchod do nového prostředí, máme pro ně individuální adaptační plány či školicí schémata. Novým zaměstnancům se při zaškolování věnují zkušení kolegové, kteří jsou otevření ve sdílení svých znalostí a zkušeností, celý proces by tak měl proběhnout správně a efektivně,“ doplnila Jitka Kotelenská. Konecranes and Demag nabízí i kratší pracovní úvazky pro maminky na mateřské dovolené, nebo po ní, pro studenty vysokých a středních škol a také pro důchodce. Důležité je, aby se zaměstnanci ve společnosti Konecranes and Demag cítili sami sebou a bezpečně!

Věříte, že lze převézt něco takového? Ze Slaného až do Štítů v Jeseníkách. Sledujte facebook Konecranes CZ. Zdroj: Konecranes and Demag s.r.o.

Vyrábět jeřáby umíme

Výroba jeřábů má v královském městě Slaný tradici již od 70. let minulého století. Pro rozvoj společnosti byl zásadní vstup německé skupiny Demag v roce 1995, díky kterému se firma dostala do první ligy výrobců mostových jeřábů. Dalším důležitým mezníkem se stal rok 2017, kdy se Demag stal součástí nadnárodní skupiny Konecranes, a společně nyní tvoří špičku ve světové výrobě průmyslových a přístavních jeřábů a vysokozdvižných vozíků. Holding Konecranes zaměstnává více než 17 000 zaměstnanců v 600 pobočkách v 50 zemích.

Zdroj: Konecranes and Demag s.r.o.