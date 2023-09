Máte už proježděnou jižní Moravu křížem krážem, nebo se jen nechcete potkávat s dalšími vinařskými turisty na nejpopulárnějších místech? Přijměte pozvání na cíle vinařské turistiky, která pořád stojí trochu mimo hlavní zájem cestovatelů do vinařských regionů. O tom, že jsou naše tipy vinařsky lákavé, není sporu, tak se nechte inspirovat a vydejte se je poznat a také ochutnat.

Praha Grébovka | Foto: vinazmoravyvinazcech.cz

S vínem v České republice je jednoznačně spjata jižní Morava – Mikulov, Valtice, Znojmo, Bzenec, Hustopeče a další jsou už takovou samozřejmostí, co se zastávek vinařské turistiky týče. Stále více se pak do povědomí prosazují i vinařské Čechy, zejména kolem Mělníka, Litoměřic nebo Kutné Hory. A co dál? Jaká jsou u nás další zajímavá místa, která si s vínem třeba tolik nespojujeme, ale má zde nesmazatelnou stopu?

Praha

Za prvním tipem nemusíme chodit daleko, jedná se totiž o naše hlavní město. Praha nezůstává, co se pěstování révy a výroby vína týče, nijak pozadu. Při návštěvě Pražského hradu se dá pohodlnou procházkou dojít na Svatováclavskou vinici, která leží v areálu Villy Richter a je místem konání řady vinařských akcí během celého roku. Poblíž zoologické a hlavně botanické zahrady v Troji se pak nachází další dvě významné a známé pražské vinice – Salabka a vinice sv. Kláry. Další vinice v Praze najdeme třeba v Modřanech, na Albertově, na Proseku nebo u Strahovského kláštera, ale tou nejznámější pražskou bude patrně vždy slavná Grébovka, kde jinde než na Vinohradech. Kromě samotných vinic se pak v Praze koná mnoho akcí spojených s českým a moravským vínem jako jsou vinobraní, ochutnávky a degustace, slavnosti vína a mnohé jiné.

Svatá KláraZdroj: vinazmoravyvinazcech.cz

Brno

Druhé největší město naší republiky je sice centrem Jihomoravského kraje, málokoho přespolního ale ve spojení s vínem vůbec napadne. A přitom první písemná zpráva o brněnských vinicích pochází již z 13. století, kdy byly osázeny svahy kolem dnešních okrajových brněnských čtvrtí, z nichž mnohé mají ve svých znacích nejrůznější atributy vinařství jako třeba hrozny, vinařské nože a putny. Ale nejde jen o tradice a dávnou historii. V roce 2014 byla třeba vysazena nová vinice s Rulandským šedým a Ryzlinkem rýnským na jižním svahu Špilberku. Městské části Bystrc, Chrlice, Maloměřice, Medlánky, Obřany a Tuřany se pak dokonce řadí k vinařským obcím. Menší vinice najdete i v městské části Vinohrady, kde jsou téměř všechny ulice moderního sídliště pojmenovány po vinařských obcích jižní Moravy. Víno z brněnských vinic bohužel není jednoduché ochutnat. Zejména proto, že se ho nevyrábí mnoho, tak slouží převážně pro prezentační účely nebo je podáváno pouze při výjimečných příležitostech. Při návštěvě Brna ale na suchu rozhodně nezůstanete. Stejně jako v Praze můžete hlavně moravské, ale třeba i české víno ochutnat v nespočtu místních vinoték, nebo při různých vinařských akcích, které se v Brně pravidelně konají.

BrnoZdroj: vinazmoravyvinazcech.cz

Mostecko

V Litoměřické vinařské podoblasti se pak nachází jedno vinařské místo, které bude možná největším překvapením, o to ale zajímavějším. Je to okolí města Most, jenž se do mysli všech Čechů zapsal jako hornické město a víno by zde nejspíš hledal málokdo. To je ale klam jen posledních desetiletí, protože Most patřil po tisíc let mezi významná vinařská centra v Čechách. Několik vinic se stále nachází ve městě a jeho přímém okolí (např. s dívčími jmény Barbora, Mariana nebo Libuše), ale na vinařskou tradici Mostecka dnes navazuje hlavně společnost České vinařství Chrámce, které v Čechách patří k největším výrobcům vína z vlastních hroznů. Toto vinařství naleznete ve stejnojmenné obci zhruba 15 km od Mostu. Teploty setrvale rostou, a tak se v okolí města pravidelně vysazují také další a další vinice a možná se ještě dočkáme vinařské renesance této severočeské metropole.

Most - středohoříZdroj: vinazmoravyvinazcech.cz

Zlínský kraj

Poslední netradiční cíl vinařské turistiky překvapí zejména tím, že už vlastně není v Jihomoravském kraji. Řada lidí si totiž neuvědomuje, že Slovácká vinařská podoblast částečně zasahuje i do toho Zlínského, který má ale také co se vína týče co nabídnout. Za zmínku stojí třeba obec Modrá nedaleko Uherského Hradiště, města neodmyslitelně spjatého s vínem. Malá nenápadná vesnička, ale s čilým turistickým ruchem. Významnými cíli turistů jsou zejména Archeoskanzen a botanická expozice. Ve sklepení budovy Centra slováckých tradic pak najdete expozici Vinná stezka, kde probíhá degustace pomocí automatů „by the glass“. Větší část nabízených vín je zde právě ze Slovácka, ale k ochutnání jsou i vína z dalších částí vinařské Moravy. Vína je pak také možné spolu s různými pálenkami a dalšími regionálními pochutinami zakoupit. Při návštěvě Slovácka toto místo rozhodně stojí za zahrnutí do cestovatelských plánů. Nezapomeňte přitom ale, že už jste vlastně ve Zlínském, nikoli Jihomoravském kraji.

JisovalZdroj: vinazmoravyvinazcech.cz

Spousta různých tipů kde si dát dobré moravské a české víno najdete v největší databázi vinařů na webu Vína z Moravy, vína z Čech.