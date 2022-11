Značka CUPRA byla založena v roce 2018. Společnost sídlí spolu s oddělením pro výrobu závodních vozů v Martorellu (Barcelona) a má síť specializovaných dealerství na celém světě. Za cíl si dala vytvářet nekonvenční modely s moderním designem, které by kombinovaly emoce, elektrifikaci a sportovní výkony.

Prvním vozem, který tyto představy a charakter naplnil, bylo SUV CUPRA Ateca, jedinečný model ve svém segmentu. O dva roky později uvedla značka CUPRA „krále Leonů“ – CUPRA Leon, první model s rozsáhlou nabídkou výkonných motorů včetně elektrifikovaného s vysokovýkonným plug-in hybridním pohonem. Poté následoval první samostatný model CUPRA Formentor, jenž dokázal, že elektrifikace a sportovní vlastnosti se vzájemně dokonale doplňují. Na celém světě bylo dosud dodáno zákazníkům na 100 000 těchto vozů a jde nyní o nejprodávanější model společnosti. Dalším krokem bylo uvedení modelu CUPRA Born. Prvního 100% elektromobilu, který dokonale snoubí elektrifikaci se sportovními výkony.

Dosud dodala značka na světový téměř 200 000 vozů a její obrat vzrostl ze 430 milionů eur v roce 2018 na téměř 2,2 miliardy eur v roce 2021, což výrazně předčilo všechna očekávání. V letošním roce plánuje CUPRA zdvojnásobit počet prodaných vozů i výnosy z prodeje. Rovněž globální síť specialistů CUPRA Master a showroomů CUPRA City Garage se rozšíří na dvojnásobek.

PŮL MILIONU VOZŮ ROČNĚ

„Ve střednědobém horizontu je naším cílem dodat 500 tisíc vozů ročně a posunout naši mezinárodní expanzi na nové trhy a vstup do nových segmentů,“ řekl Wayne Griffiths, předseda představenstva značky CUPRA na akci Unstoppable Impulse, kde byly představeny vize a ambice značky. „Kmen CUPRA je odhodlán toto vše uskutečnit, jsou to lidé, na kterých záleží. Protože nakonec jsou to lidé, kteří dělají značku.“

Do nové éry do roku 2025 vstoupí CUPRA se třemi novými elektrifikovanými modely: CUPRA Tavascan, druhý výhradně elektricky poháněný model značky, CUPRA Terramar, hradně elektricky poháněný model značky, CUPRA Terramar, elektrifikované sportovní SUV, které připomíná závodní okruh Terramar, kde začala historie značky CUPRA. V roce 2025 bude následovat první městský elektromobil značky CUPRA Urban Rebel – obnovená stávající modelová řada. Tato vozidla jsou koncepčními vozy, jejichž prodej nebyl dosud zahájen.

S PROJEKTEM BUDOUCNOST

Fast Forward společnost vytvořila skupinu 62 národních a mezinárodních partnerů, aby přeměnila Španělsko na evropské centrum elektrické mobility.

A jen před několika týdny představila společnost společně s koncernem Volkswagen a partnery Budoucnost: Fast Forward projekt, jehož cílem je mobilizovat 10 miliard eur na elektrifikaci Španělska. Jde o největší průmyslovou investici v historii Španělska.

Během této impulzivní akce CUPRA také naznačila budoucí verze současné modelové řady (CUPRA Leon, CUPRA Formentor a CUPRA Born), které budou obnoveny do roku 2025.

DESIGN BUDOUCNOSTI

„Navrhovat design budoucnosti, aniž bychom se ohlíželi do minulosti, je ohromující proces. Naším hlavním cílem je zajistit, aby se lidé do našich automobilů zamilovali a abychom pro ně vytvářeli jedinečné zážitky. Nechceme se nutně líbit každému, ale chceme, aby lidé byli do našich vozů zamilovaní až po uši,“ říká Jorge Diez, šéfdesignér značky. Díky tomuto přístupu byly první modely, navržené kompletně pro značku CUPRA, tedy CUPRA Formentor a CUPRA Born, oceněny v roce 2021 prestižním Zlatým volantem, který patří mezi nejvýznamnější ocenění v automobilovém průmyslu. V polovině roku představila CUPRA své elektrifikované modely budoucnosti, které potvrzují silné zaměření značky na inovativní design, jehož cílem je odklon od status quo. „Dosáhneme toho díky naší vlastní designové filozofii CUPRA,“ dodává Jorge Diez. Budoucí design značky vychází z filozofie definované silným charakterem, který je zřejmý z tvarů a proporcí nových modelů. „Jednou z opravdu nepřehlédnutelných partií je příď, jíž dodávají vlastní charakter prvky inspirované vzhledem žraloka,“ říká Jorge. Další významnou změnou u budoucích modelů budou nové, trojúhelníkové světlomety, které dodají vozům CUPRA nový vzhled. „Naše modely budou rozpoznatelné na první pohled.“

CUPRA FORMENTOR

Jde nyní o nejprodávanější model značky. Základní verze 1.5 TSI má výkon 150 koní a nejsilnější verze CUPRA Formentor VZ5 přichází s vysoce výkonným 5válcovým motorem 2.5 TSI o výkonu neuvěřitelných 390 koní. Vůz má množství digitálních funkcí, které vás udrží v kontaktu a obohatí zážitky s ním.

CUPRA TERRAMAR

První elektrifikované sportovní SUV značky, které vzdává hold Terramaru v Sitges a kombinuje odvážné proporce s výrazným designem. K dispozici bude ve verzích se spalovacím motorem a také s novou generací plug-in hybridních pohonů, které poskytují přibližně 100 km v plně elektrickém režimu.

„KRÁL LEONŮ“

CUPRA zvyšuje počet nabízených motorů a rozšiřuje jvýbavu Leonu. Zákazníci se tak mohou těšit na ještě výhodnější poměr cena/ výkon a vyšší úroveň sofistikovanosti. Karosářské varianty 5D a Sportstourer je možné poprvé objednávat ve spojení se zážehovými motory 1.5 TSI 110 kW s manuální 6st. převodovkou nebo mild-hybridním 1.5 eTSI 110 kW DSG a 2.0 TSI 140 kWDSG (bude dostupná později). S větším počtem poháněcích jednotek byla optimalizována také úroveň výbavy. Sériová výbava modelu CUPRA Leon s novými motorizacemi bude zahrnovat přední Full-LED světlomety, specifické CUPRA nárazníky, zadní difuzor v barvě karoserie a 18“ kola z lehké slitiny ve stříbrném odstínu. V interiéru bude mít CUPRA Leon vyhřívaná sportovní sedadla CUPRA Sharp čalouněná tkaninou. Na přání si mohou zákazníci místo nich objednat skořepinová sedadla CUPRA čalouněná kůží, kterou doplní obšitá přístrojová deska. A to vše s výběrem barev modrá Petrol nebo černá Soul. Samozřejmostí pro modelovou řadu CUPRA Leon je nejvyspělejší úroveň konektivity, která je standardně dostupná prostřednictvím rozhraní CUPRA CONNECT a Full Link s bezdrátovým připojením aplikací Apple CarPlay a Android Auto.

CUPRA Tavascan XE

Tým ABT CUPRA XE se v podniku Copper X Prix umísťuje na stupních vítězů v druhé sezoně Extreme E, což je mezinárodní off-road závodní série schválená FIA, která využívá speciální elektrická SUV k závodům v odlehlých částech světa. Klade extrémní nároky na samotné jezdce a samozřejmě i na techniku V nové hře v nové hře Forza Horizon 5 Xbox můžete závodit v seriálu Extreme E s terénním elektromobilem CUPRA Tavascan XE. Hráči otestují své dovednosti v nejnáročnějších terénních závodech pro elektromobily na světě, stejně jako to ve skutečnosti dělají jezdci týmu ABT CUPRA XE Nasser Al-Attiyah a Jutta Kleinschmidtová.

CUPRA TAVASCAN

Další etapa cesty. Vůz ztělesňuje vizi moderní elektrifikace značky a zůstane věrný koncepčnímu vozu pro rok 2019. Také globalizuje značku CUPRA a přináší ji na nové trhy. Projekt bude spuštěn v roce 2024.

CUPRA URBANREBEL

Vůz o délce 4,03 metru je představitelem trvalé udržitelnosti, který používá vyspělé recyklované polymery a bio materiály. Lehká konstrukce exteriéru a interiéru umožňuje elektromotoru o výkonu 226 k (166 kW) zrychlit městský elektromobil na 100 km/hod. za pouhých 6,9 sekundy. S největší sadou akumulátorů poskytne dojezd až 440 km.