Čeká na vás až 850 km značených cyklostezek

Foto: demanovarezort.cz

Rádi trávíte čas na kole? Lákají vás cyklistické výlety na Slovensku? Věděli jste, že Liptov je regionem s nejmodernější a nejrozsáhlejší infrastrukturou pro elektrokola na Slovensku? Dobrá zpráva - Demänová Rezort se nachází přímo v srdci tohoto bike-friendly regionu!

Vítejte v cyklistickém regionu Liptov - na až 850 km cyklotras s kvalitním značením si můžete vychutnat úchvatné výhledy ze sedla svého kola. Pro delší cyklistické výlety na elektrokolech vás navíc potěší 22 moderních dobíjecích stanic po celém regionu a dobíjecí místa v gastro zařízeních.

Zdroj: demanovarezort.cz

Nejdřív e-kolo, pak wellness

Hledáte ubytování v srdci Liptova, kde můžete přespat mezi cyklistickými výlety po tomto kouzelném kraji? Demänová Rezort je přesně to, co hledáte. Vyberte si to pravé pro vás z apartmánových domů nebo wellness chat a užívejte si všech výhod, které resort nabízí. Kromě 10% slevy v půjčovně elektrokol můžete hned po sesednutí z kola relaxovat ve wellness centru, kam máte jednorázový vstup zdarma.

Ráj elektrokol

Přímo v Demänová Rezort najdete jednu z nejlépe vybavených půjčoven elektrokol na Slovensku - Bike SMILE. Mají dostatečný počet nových elektrokol SCOTT a Atala pro dospělé i děti. Kromě toho si samozřejmě můžete půjčit i klasická kola. Velkou výhodou v nabídce jsou také sedačky a vozíky, takže vás na výletech mohou doprovázet i ti nejmenší. Na výlet tak může vyrazit celá rodina společně!

Kromě půjčovny v SMILE Centru najdete také kvalitní servisní zázemí, které poskytuje bezplatní self-service, vyhrazený prostor se základním nářadím, kompresorem, lepením nebo nabíjecími stanicemi. V půjčovně můžete také zakoupit náhradní díly, příslušenství pro kola, oblečení a další.

Zdroj: demanovarezort.cz

Náš tip na rodinný výlet na kole

Na závěr pro vás máme vyzkoušený tip na nenáročnou cyklotrasu vzdálenou pouhých 10 km od Demänová Rezortu, kterou zvládnou i děti. Celá trasa je dlouhá 7 kilometrů, zabere vám asi 3 hodiny.

Cyklotrasa začíná u koupaliště Thermal Raj v Liptovském Jánu a končí u hornického závodu v Jánské dolině. Nová, mírně stoupající asfaltová cesta vás provede liptovskou přírodou až k tajemné jeskyni. Pokud se chcete vyhnout prvnímu úseku, který vede po silnici se zvýšeným provozem, můžete zaparkovat u Stanišovské jeskyně, odkud trasa pokračuje cestou podél řeky. Můžete se kochat výhledy na hřebeny Nízkých Tater a zurčícím potůčkem, který vás bude provázet po celou dobu cesty.