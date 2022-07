Chcete mít hodně zážitků? Cesta na Křivoklát je tak právě pro vás. Pobyt v přírodě, výlet na kolech, návštěva hradu a muzea motocyklů – to vše v jednom dnu!

Velmi atraktivní cyklostezka vede údolím Rakovnického potoka a její korunou může být návštěva královského hradu Křivoklát. Samotná trasa je vhodná i pro cyklovozíky. Od nádraží v Rakovníku sjeďte k Rakovnickému potoku, odbočte vpravo a až na Křivoklát se nechte vézt po cyklostezce 303 (při výjezdu z Rakovníka také po souběžné červené turistické značce). Projedete dolními částmi vsí Chlum a Ryšín, míjet budete mlýny a nádraží Lašovice. Jedinou vsí v této části údolí jsou Pustověty. Za nimi několikrát překonáte potok i trať, cesta je velmi pestrá.

Projedete obcí Městečko a pomalu se blížíte ke Křivoklátu. Pokud nechcete jet po hlavní přístupové cestě k hradu, kterou představuje příkrá, v turistické sezoně frekventovaná, dlážděná silnice, která může být pro jízdu s dětmi nebezpečná, doporučujeme alternativu.

Využijte lesní cestu odbočující z cyklotrasy 303 těsně za dřevěnou lávkou mírně vlevo (značený místní vycházkový okruh) a stoupající svahem k Rekreačně naučnému areálu Křivoklát, který je díky lesnímu hřišti a hernímu centru pravým dětským rájem. U budovy Lesů ČR přejedete po silnici na místní komunikaci směrem k dalšímu dětskému hřišti. Za ním odbočíte na cestu doprava dolů (žlutá psaníčka) a brzy vpravo uvidíte parkoviště – odbočíte vpravo na stezku pod jeho dolním okrajem a okolo občerstvení přijedete (nebo raději pár metrů kolo dovedete) k dřevěné lávce přes silnici a za ní vlevo k hradu.

Po prohlídce hradu opatrně sejděte asi 200 m po silnici k hotelu Sýkora (poblíž Muzeum motocyklů, které vystavuje kompletní sbírku cestovních motocyklů Jawa a ČZ do roku 1959; sbírka čítá celkem na 150 exponátů), okolo něhož vede žlutá značka k nádraží, odkud jezdí vlaky zpět do Rakovníka. Lze také nejprve vlakem dojet na Křivoklát a pak jet do Rakovníka na kole – v tomto případě budete mít hlavně o víkendech a prázdninách větší jistotu, že bude ve vlaku dostatek místa.

