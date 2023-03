Změny cen energií nás vedou k většímu zájmu o to, čím a za kolik vytápíme svůj dům nebo byt. Řešením by mohlo být vytápění klimatizací.

Foto: Daikin

V následující tabulce je na základě regulovaných cen za energie platných od 1. 1. 2023 uvedeno, kolik jsou očekávané provozní náklady u stávajícího nekondenzačního plynového kotle v porovnání s pořízením a provozováním nového kondenzačního kotle, nebo právě klimatizace – konkrétně Daikin Multi+.

Daikin Multi+ dokáže nejen chladit nebo vytápět až tři místnosti, ale také ohřívat vodu v připojeném zásobníku.Zdroj: Daikin

Pokud máte starý (nekondenzační kotel), pak jsou úspory se systémem Multi+ značné a prostá návratnost investice se pohybuje kolem 5 let. Pokud byste se rozhodli investovat do kondenzačního plynového kotle, pořizovací cena je sice nižší než u klimatizace, ale provozní náklady jsou oproti systému Multi+ téměř dvojnásobné. Po započítání pořizovacích nákladů tak je i v tomto případě prostá návratnost investice cca 5 let.

Domácí topné zařízení Náklady na jednotku a instalaci Celkové roční náklady na energie Celkové náklady za prvních 5 let Celkové náklady na 10 let provozu Dům 7 kW, Praha (Kč, bez DPH) (Kč, bez DPH) (Kč, bez DPH) (Kč, bez DPH) Stávající nekondenzační kotel (75% účinnost) Stávající zdroj 75 700 Kč 378 500 Kč 757 000 Kč Nový kondenzační kotel (95% účinnost) 100 000 Kč 59 800 Kč 399 000 Kč 718 000 Kč Klimatizační systém Multi+ (SCOP 4,63) 230 000 Kč 28 800 Kč 374 000 Kč 518 000 Kč

Co vzít v úvahu před pořízením klimatizace k vytápění?

Skutečné náklady na instalaci a provoz klimatizace pro vytápění závisí na mnoha různých faktorech, které se v každé domácnosti liší.

Typ zvolené klimatizační jednotky

Některé klimatizační jednotky mají vyšší energetickou účinnost než jiné, ale musíte také zvážit vlastnosti a funkce, které pro vás budou nejpřínosnější, a úroveň komfortu, které chcete dosáhnout.

Pro vytápění doporučujeme jednotky s třídou energetické účinnosti A+++, např. Daikin Emura.Zdroj: Daikin

Velikost vytápěného prostoru

T opný výkon klimatizace musí odpovídat velikosti místnosti a také jejím tepelným ztrátám (nebo naopak ziskům, když v létě chceme chladit). Pokud má klimatizace příliš vysoký výkon, je předimenzovaná, a i když může rychleji ohřát místnost, spotřebuje také více energie a způsobí větší kolísání skutečné teploty v místnosti oproti požadované teplotě v místnosti. Na druhou stranu poddimenzovaná klimatizace nemusí místnost vůbec vyhřát.

Počet vytápěných místností

Čím více klimatizačních jednotek nainstalujete, tím vyšší budou náklady na jejich provoz. Multisplit systém spojuje až pět vnitřních jednotek s jednou venkovní jednotkou, což je ekonomičtější a efektivnější varianta, pokud potřebujete klimatizaci na více místech. Další možností je zmíněný systém Multi+, který umožňuje připojit až tři klimatizační jednotky a zásobník teplé vody.

Venkovní jednotka klimatizace Daikin Multi+Zdroj: Daikin

Teplota, které chcete dosáhnout

Individuální preference se liší, takže pokud máte rádi doma příjemnou teplotu 25 °C, budou vaše provozní náklady výrazně vyšší, než když máte termostaty nastavené na 20 °C.

Kde žijete

Místo, kde žijete, ovlivňuje, jak často a jak dlouho bude klimatizace pracovat v režimu vytápění, stejně jako množství tepla, které musí vyprodukovat, aby se ve vašem domě udržela příjemná teplota. Významný vliv může mít i typ domu a jeho izolace.

Údržba

Pravidelné čištění a každoroční servis zajistí, že vaše klimatizace zůstane ve špičkovém stavu a bude fungovat efektivně.

Schéma zapojení multisplitové klimatizace Daikin Multi+.Zdroj: Daikin

Zdroj: Daikin