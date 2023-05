Už z roku 1254 pochází zmínka o Miroticích. Tohle město na Písecku toho nabízí ale víc. Městem protéká řeka Lomnice, která je plná ryb a láká rybáře z celého kraje, nádherná okolní příroda vyzývá k procházkám, okolní lesy zase ke sběru borůvek, malin i hub. Starostkou je zde Martina Mikšíčková.

Foto: Město Mirotice

Jsou podle vás Mirotice dobrým místem pro život?

Podle mě určitě, ale rozhodující je spokojenost občanů. Ve městě má ordinaci praktický lékař, dětský lékař, zubař, svoji pobočku zde provozuje Česká pošta, máme nádhernou základní i mateřskou školu, úžasný obchod s potravinami, kavárnu, cukrárnu i pohostinství. Funguje zde množství spolků a komunitní centrum s knihovnou. Podařilo se nám vybudovat oddílnou kanalizaci a nový vodovod, rekonstruují se chodníky i místní komunikace… Samozřejmě, že je před námi ještě mnoho práce. Důležitou roli hraje dostavba dálnice D4. Díky ní budou obyvatelé Mirotic zase o trochu blíž k Praze a dojíždění za prací tak bude pohodlnější.

Starostka města Mirotic Martina MykšíčkováZdroj: Město Mirotice

Jaký bude letošní rok v Miroticích z hlediska investic?

V první řadě pokračujeme v dokončení investičních akcí, které byly započaty v loňském roce. Čeká nás tak například kolaudace čistírny odpadních vod (ČOV). Investicí, která by měla být v letošním roce zrealizována, je vybudování fotovoltaického systému jednak na střeše čistírny odpadních, jednak na střeše základní školy. Realizací fotovoltaického systému by mělo dojít k úspoře cca 25 procent spotřeby elektrické energie na ČOV a zhruba 50 procent spotřeby základní školy. Nyní je připravováno výběrové řízení na dodavatele obou fotovoltaických systémů, projekt je spolufinancován z dotací ministerstva životního prostředí.



Potýkáte se s vysokým počtem dětí v mateřské škole. Plánujete v tomto směru nějaké řešení?

Už je zpracován projekt pro přístavbu mateřské školy, kde je počítáno s vybudováním dětské skupiny o počtu 24 dětí. Realizace je ale závislá na získání dotačních prostředků. Vzhledem k rozvoji města i jeho okolí je vybudování učebny se zázemím pro předškolní děti nevyhnutelné.

Zdroj: Město Mirotice



Každý rok investují obce miliony korun do infrastruktury. Jak jsou na tom Mirotice?

Velkým projektem je modernizace ulice Stroupežnického. Zpracovává se projekt rekonstrukce komunikace, její odvodnění, rekonstrukce chodníků, výstavby parkovacích stání i zeleně. Celý projekt je připravován ve spolupráci s Jihočeským krajem. Tuto fázi nazýváme I. etapou úpravy průtahu Miroticemi. II. etapu tvoří projekt rekonstrukce Náměstí Mikoláše Alše a III. etapou bude rekonstrukce ulice Kopeckého. Samozřejmě jsou připravovány další investiční i neinvestiční projekty důležité pro chod města, jejich realizace záleží na daňové politice státu a na získání dotačních prostředků.



Na co byste pozvala lidi do Mirotic?

Návštěvníkům bych nabídla prohlídku kostela sv. Jiljí, jehož počátky sahají až do 12. století. Zajímavostí je samostatná zvonice, která je z roku 1756. Také Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého má co nabídnout. Jsou tam vystaveny ukázky jejich tvorby, průvodkyně seznámí návštěvníky i s životem obou umělců. Dalším místem, které stojí za návštěvu, je židovský hřbitov ze 17. století. Do dnešních dní se dochovalo přibližně 250 náhrobků. Nejstarší z nich je údajně datován rokem 1647. Návštěvníky bych pozvala také na spoustu kulturních akcí, které se konají v průběhu roku. Letní kulturní dění zahajují Slavnosti města Mirotic – Alšovy dny ve dnech 30. června a 1. července. V červenci se uskuteční tradiční závod kolců v Radobytcích, v srpnu Setkání loutek a hudby, v září pro změnu slavíme pouť, konají se rybářské závody na rybníku Nový, myslivecký spolek organizuje Hubertskou zábavu. Společenský život významně obohacují členové ochotnického divadelního spolku „I TOTO“, kteří připravují divadelní představení i ples k výročí založení republiky v dobových kostýmech. Dobrovolní hasiči chystají oslavu výročí založení hasičských spolků v Miroticích a v Lučkovicích, organizují ples i hasičská cvičení pro dospělé i děti. Pozadu nejsou se svými akcemi ani sportovci – Sokolové a fotbalový klub. Všechny akce zde nejdou vyjmenovat, ale jsou uveřejněny na webových stránkách města.