Dát lidem střechu nad hlavou a rodinám domov. Dostupné bydlení je stejně jako zdravotnictví a školství věc veřejná a nemělo by zůstat jen v soukromém sektoru.

Mgr. Daniel Kůs, radní Plzně a č. 3 na kandidátce Pirátů v krajských volbách. | Foto: archiv autora

V Plzni vědí, jak postavit stovky městských bytů pro mladé lidi, rodiny, samoživitele nebo seniory. Daniel Kůs, radní města a č. 3 na kandidátce Pirátů v krajských volbách, chce zkušenosti z města přenést do celého Plzeňského kraje. Je spolu s kolegyněmi a kolegy připraven investovat do masivní podpory výstavby a rekonstrukcí bytů v kraji za 2 miliardy korun.

„Mojí prioritou jsou byty pro mladé. Piráti vedli kraj úspěšně čtyři roky bez skandálů a krádeží. Kasa je plná a teď můžeme podporovat výstavbu bydlení. Jejich nedostatek je palčivým tématem pro mladé páry a rodiny s dětmi. Chci jim dát jistotu, že i přes drahé hypotéky budou mít se svými dětmi kde bydlet,“ zdůrazňuje Daniel Kůs, radní města a č. 3 na kandidátce Pirátů.

Stovky bytů v Plzni jako inspirace pro celý kraj

Inspirací pro kraj může být samotné město Plzeň. „K realizaci máme připravenou výstavbu tří bytových domů s 91 byty, hotovo bude během roku 2026. Do téhož roku plánujeme zahájit stavbu 187 bytů, na dalších 148 bytových jednotek zpracováváme studie. Paralelně s touto novou výstavbou vznikne do konce roku 2026 přibližně 160 bytů v rámci rekonstrukcí nevyužívaných objektů. To je bezmála 600 bytů pro Plzeňany“, vypočítává 1. náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).

„Proč by stejně nemohl postupovat Plzeňský kraj a masivně podporovat výstavbu bydlení?“, dodává Kůs.

Vídeňský model dostupného bydlení

„Další příklad si vezměme z nedaleké Vídně. Když systém městské výstavby a bydlení funguje tam, proč by nemohl fungovat v Plzeňském kraji? Základem je, aby kraj neprodával svůj majetek. Aby měl pozemky, na kterých by bytové domy stavěl, a objekty, ve kterých by rekonstrukcí dostupné bydlení mohlo vzniknout. Ať už by byty stavěl kraj nebo nezisková bytová družstva, základem je nevzdávat se politiky dostupného bydlení,“ říká Daniel Kůs, radní města a č. 3 na kandidátce Pirátů do krajských voleb.

Daniel Kůs – medailonek

Vystudovaný právník. Od roku 2018 zastupitel města Plzně a od roku 2022 radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání. Založil startup srovnejto.cz. Více na www.danielkus.cz

Mgr. Daniel Kůs, radní Plzně a č. 3 na kandidátce Pirátů v krajských volbách.Zdroj: archiv autora

zadavatel:Piráti/zpracovatel:VLM a.s.