Co zní stejně dobře jako bílé Vánoce? Když ti Vuch s dárky napoví, a ještě ti je krásně zabalí.

Foto: Vuch s.r.o.

Pokud pořád čekáš na přísun letošní vánoční inspirace, tak pro tebe má Ježíšek dobrou zprávu. Díky našemu dárkovému rádci zažiješ tu pravou atmosféru pohodových Vánoc bez stresu a s jistotou, že tvůj dárek rozzáří oči a udělá opravdovou radost. A kromě vánočního taháku ti pomůžeme i s balením. Každý dárek ti přijde ve vánoční dárkové krabičce obvázanou mašlí. Pak už stačí jen radost předat a počkat, až se ti vrhne kolem krku.

Bez čeho se žádná žena neobejde? Neobyčejná černá crossbody kabelka, která nemá nic navíc, a přitom jí nic nechybí. Taková je Coalie. Navíc ji, jako mnoho dalších našich bestsellerů, můžeš pořídit ve výhodném, dokonale sladěném a promyšleném vánočním setu. Takto vyladěných vánočních balíčků máme hned několik, protože se vážně vyplatí a dali jsme dohromady produkty, kterým to spolu (ne)skutečně sluší. Dárek ti navíc přijde ve speciální vánoční dárkové krabičce v barvě vánočního stromečku s pohádkovou mašlí.

Zdroj: Vuch s.r.o.

Pokud si mamka nebo kamarádka potrpí spíš na velkou radost v podobě prostornější kabelky, vsadili bychom na model Wennie. S klasickou černou tu hravě kontrastuje červená peněženka a hrubší nylonová ucha. My na ní milujeme její variabilitu. Prodloužená ucha zaručí pohodlné nošení na předloktí i rameni. Peněženku zase může kdykoliv odepnout, nebo naopak přidat dlouhý popruh k samotné kabelce.

Zdroj: Vuch s.r.o.

Chceš potěšit někoho, kdo má radši volné ruce a hledá multifunkční městský batoh? Naši zákazníci mají jasno – Joanna. Vyznačuje se hladkou strukturou a decentními detaily. Je to univerzál, který se hodí do ulic, na pracovní meeting i na nákupy.

Zdroj: Vuch s.r.o.

Nemůžeme zapomenout ani na peněženky. Pokud víš o nějaké vášnivé sběratelce věrnostních kartiček, víme o peněžence, která je pro ni značka ideál. Rorry nabízí spoustu kapes pro karty všeho druhu, ať už platební nebo věrnostní. Navíc ji zdobí naše oblíbené puntíky, takže i v elegantním barevném provedení dotyčná najde své hravé já.

Zdroj: Vuch s.r.o.

BONUS TIP: Když se řekne „holka, co má ráda tenisky”, hned si k ní přiřadíš obličej ze svého okolí? Tak to by letos měl mít Ježíšek jasno – Vuch sneakersky, na jejichž designu se podílí úspěšný návrhář té nejstylovější obuvi české scény, Martin Brna.

A když nevíš nebo chceš prostě nechat volbu na obdarovaných, dárkový Vucher je zaručená radost. Vybrat si můžeš z poukazů v různých hodnotách. A pokud jsi Ježíšek opozdilec, elektronický Vucher je tu pro tebe kdykoliv. I po kaprovi a bramborovém salátu.

My jsme na Vánoce připraveni a máme toho v nabídce samozřejmě mnohem víc. Potřebuješ důkladnější pomoc s výběrem toho nejlepšího vánočního dárku? Mrkni na náš web a nech si napovědět vánočním dárkovým rádcem. Nebo rovnou zajdi do jedné z našich prodejen, kde můžeš všechno omrknout naživo.