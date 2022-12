Darovací smlouvou se převádí nemovitosti bezúplatně, nejčastěji v rámci rodiny. Jaké jsou časté otázky k tomuto typu smlouvy?

Jak mám postupovat při darování nemovitosti?

K převodu nemovitostí touto formou je potřeba písemná darovací smlouva na nemovitost a její následný vklad do katastru nemovitostí spolu s návrhem na vklad vlastnického práva. Smlouva určená pro katastr musí obsahovat úředně ověřené podpisy dárce a obdarovaného (např. na CzechPointu) a dokládá se příslušnému katastrálnímu úřadu v jednom vyhotovení spolu s uvedeným návrhem. Poplatek za vklad do katastru je 2.000 Kč.

Pozor přitom na využití obecných vzorů darovací smlouvy z internetu. Stává se, že katastr jejich vklad může zamítnout kvůli různým chybám při jejich vyplnění. Žádný vzor neobsahuje také správně vyplněný návrh na vklad, který je nutno podat na k tomu stanoveném formuláři. Kromě toho se často mohou pominout i důležité souvislosti toho kterého konkrétního případu, které z žádného vzoru smlouvy vyčíst nelze.

Platí se darovací daň a potřebuji k daru odhad?

Darovací daň (daň z bezúplatného příjmu) se neplatí v případech osvobozených od daně a v těchto případech není potřeba tedy ani odhad – znalecký posudek na cenu nemovitosti. Jedná se o zákonem citované blízké rodinné příslušníky, a to v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnuci atp.) a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce či tetu, synovce či neteř, manžele, manžela dítěte a dítě manžela, rodiče manžela a manžela rodičů a tzv. spolužijící osoby, pokud s poplatníkem žili min. po dobu jednoho roku před darem ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečovali o domácnost nebo byli na tuto osobu odkázáni výživou. U osob neosvobozených od daně je výše této daně 15 %. Smluvní strany také nesmí zapomenout do konce ledna roku následujícího poté, co realizují převod nemovitosti, přehlásit na finančním úřadě daň z nemovitostí.

Máme volit darování za života nebo až dědické řízení?

Na tuto otázku je možná odpověď vždy podle konkrétní situace. Obojí má zcela jiné právní důsledky, které je v případě nejistoty vhodné probrat s ohledem na specifika toho kterého případu s advokátní kanceláří. Je třeba zvážit také vztahy v rodině, a to jak stávající, tak i příp. možné budoucí, tedy nejde jen o otázku čistě právní, ale také z pohledu situace v rodině.

Jak lze zajistit bydlení a jiné požadavky dárce?

Nejčastěji se spolu s darováním zřizuje pro dárce, který v domě či bytě hodlá i nadále bydlet, věcné břemeno – služebnost bydlení a užívání, a to doživotně a bezplatně. To pak dárci zajišťuje právo nemovitosti i nadále užívat, současně je třeba dbát na vhodnou specifikaci tohoto věcného břemene a na jeho konkrétní obsah a rozsah. Někdy se toto věcné břemeno kombinuje také se zákazem převodu či zatížení nemovitostí po dobu života dárce bez jeho souhlasu, popř. s jinými podmínkami, jako např. dohodnutou výplatou sourozenců obdarovaného apod. Konkrétní podmínky záleží vždy na specifikách daného případu a záměrů v rodině. Toto vše může řešit také darovací smlouva na nemovitost.

Lze darovat jen jednomu dítěti a musí se vyplácet jeho sourozenci?

Vlastník se může za svého života volně rozhodnout o tom, komu nemovitost daruje. Může tedy i jen jednomu svému dítěti, anebo někomu jinému. Souhlas sourozenců obdarovaného zákon nevyžaduje a nevyžaduje ani vyplacení těchto sourozenců. Toto bývá tak spíše otázkou vzájemných vztahů a domluvy v rodině. Pokud je výplata mezi sourozenci domluvena, řeší se často prostřednictvím samostatné smlouvy o vypořádání mezi sourozenci.

Pokud jsem ženatý/vdaná a rodiče mi darují nemovitost, spadá do SJM?

Rodič může darovat nemovitost jak do SJM svého dítěte společně s jeho manželem či manželkou, tak i do výlučného vlastnictví jen svého potomka. Pokud jde o druhou situaci, pak nemovitost do společného jmění manželů – SJM, nespadá, a to ani při pozdějším uzavření manželství. V případě rozvodu manželství tak není potřeba vyplácet polovinu tržní hodnoty nemovitosti. Rozvádějící se manžel či manželka má nárok případně na vypořádání v rámci SJM toho, co ze SJM bylo investováno společně do takové nemovitosti za trvání manželství, např. typicky pokud nemovitost projde větší rekonstrukcí, kterou hradí společně ze SJM oba manželé.

Lze darovat nemovitost, která je zastavená bance?

I nemovitost, na které vázne zástava např. banky, lze darovat. Pokud má banka sjednán a v katastru nemovitostí zapsán tzv. zákaz zcizení, lze tak učinit ale jen s předchozím písemným souhlasem banky. Ovšem i pokud takový zákaz sjednán není a na listu vlastnictví je zapsáno jen zástavní právo samotné, je více než vhodné souhlas banky taktéž získat. V zástavní smlouvě totiž často bývají ujednání, že pro převod nemovitosti je vyžadován souhlas banky jako zástavního věřitele, kdy pro případ porušení tohoto závazku bývají sjednány různé sankce. Pokud je nemovitost zastavena, bývá také reálně problém se zřízením tzv. věcného břemene tak, jak bylo popsáno shora, pokud by toto věcné břemeno smluvní strany zamýšlely spolu s darováním ke zřízení.

