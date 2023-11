Vánoce se kvapem blíží a s nimi také čas adventu. Každý z nás si určitě vybaví ty dětské chvíle plné radosti, když si mohl vyloupnout čokoládu z adventního kalendáře a těšit se na Ježíška. Největší český online prodejce potravin Rohlik.cz myslí na všechny, obzvlášť v období Vánoc.

Foto: Rohlik.cz

A proto by chtěl, aby se kousku vánoční pohody a magie dostalo i těm, kteří to nejvíce potřebují, a ne vždy to mají – dětem z dětských domovů. Přichází proto s nabídkou speciálních adventních kalendářů, jejichž nákupem zákazník zároveň zaplatí vždy jeden kalendář navíc, který poputuje do vybraného dětského domova. Rohlík na akci spolupracuje s neziskovou organizací Dejme dětem šanci.

„Dlouhodobým cílem Rohlíku je bořit bariéry a dělat kvalitní jídlo dostupné pro všechny. V případě Vánoc to platí dvojnásob. Chceme, aby si toto období užil opravdu každý, a obzvlášť děti. Ty z dětských domovů to nemají jednoduché, tak bychom chtěli, aby alespoň na Vánoce dostali od nás a zákazníků pěkný dárek, který jim udělá radost,“ říká Martin Beháň, CEO Rohlik.cz

Nově tedy najdete v nabídce Rohlik.cz tři možné typy adventních kalendářů. Jeden klasický český s čokoládou od firmy Carla a tradičními obrázky Josefa Lady. Jeden s luxusní čokoládou Lindt, anebo takový, který obsahuje pouze čokoládové výrobky Kinder. Nákupem jednoho kalendáře pro sebe nakoupíte druhý k tomu, kterým obdarujete konkrétní dítě z vybraného domova.

Pokud byste ale chtěli udělat těmto dětem radost ještě o trochu dříve než na Vánoce, je možné již nyní zakoupit elektronické poukazy v hodnotě 100, 250 nebo 500 Kč, které poslouží na nákup prosincové Mikulášské nadílky pro dětské domovy.

Partnerem projektu je nezisková organizace Dejme dětem šanci, o.p.s., která pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů na cestě k samostatnosti a úspěšné integraci do společnosti. Zaměřuje se na jednotlivé děti, kterým hledá patrony, dárce, podporovatele a přátele z řad veřejnosti, a to jak fyzických, tak právnických osob. Úzce spolupracuje s vedeními dětských domovů a dalšími institucemi.

Pojďte s Rohlik.cz vyčarovat radost dětem a zároveň udělat dobrý skutek.