Od zdravotnictví po silniční sítě. Objevte otevřená data Pardubického kraje!

Foto: Datový portál Pardubického kraje

Vstupte do Datového portálu Pardubického kraje, moderní brány do světa dat a statistik, která vám umožní nahlédnout do toho, co se v našem kraji děje! Tento portál přináší veřejnosti nejen transparentní informace, ale také zajímavé a užitečné údaje, které vám pomohou lépe porozumět životu v kraji.

Data nejsou žádná nuda

Věděli jste, že Pardubický kraj spravuje 3 134 kilometrů silnic nebo že Východočeské muzeum v Pardubicích přivítá tisíce návštěvníků ročně, což z něj činí jedno z nejnavštěvovanějších míst v regionu? Na Datovém portálu najdete pestrou paletu dat – od návštěvnosti nejpopulárnějších památek až po podrobnosti o financování veřejných projektů. Můžete také sledovat, jak se návštěvnost mění během sezóny a jaké trendy dominují např. v turistickém ruchu.

Nejde však jen o turistiku. Datový portál vám poskytne přehled o tom, kolik prostředků bylo investováno do rekonstrukce infrastruktury, kolik pacientů bylo ošetřeno v nemocnicích nebo kolik kilometrů nových silnic bylo vybudováno. Data jsou uživatelům k dispozici ve formě interaktivních grafů a tabulek, které usnadňují porozumění i složitým číselným údajům.

Pro výzkumníky, studenty, ale i podnikatele je tak Datový portál skutečným pokladem, protože nabízí i historická data, která umožňují sledovat vývoj v čase.

Snadno přístupné údaje

Jednou z největších výhod tohoto portálu je jeho jednoduchost a přístupnost. I když nejste odborníkem na data, snadno se zorientujete a najdete informace, které vás zajímají. Ať už chcete zjistit, kolik návštěvníků letos zavítalo do zámku Litomyšl nebo kolik hektarů mají chráněné krajinné oblasti, Datový portál vám poskytne všechny potřebné informace na jednom místě.

Pro otevřený kraj

Vznik Datového portálu Pardubického kraje je důkazem snahy o otevřenost a transparentnost veřejné správy. Datový portál je spolufinancován z projektu Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní, reg. č.: CZ.02.01.02/00/22_009/0004892. Realizaci portálu podpořil i Parádní kraj, oficiální značka Pardubického kraje pečující o rozvoj inovací.

Navštivte Datový portál Pardubického kraje a ponořte se do světa dat, která odkrývají fascinující příběhy našeho kraje. Objevte, jak se region rozvíjí, jaké projekty se realizují a jak se investují veřejné prostředky. Je to příležitost nahlédnout pod povrch a vidět, jak čísla přetvářejí náš každodenní život.

https://data.pardubickykraj.cz/

https://paradnikraj.cz/

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy