Všechny děti, které se dostanou k týmu kolem primářky oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP) Mahuleny Exnerové, mají vážnou diagnózu a velmi nejistou prognózu.

Kvůli té jim hrozí, že mohou brzy zemřít. Ale taky nemusí. Občas se některý zdejší pacient skoro zázračně uzdraví. „Zázraky jsou pro nás důležité, nechci je ale nadřazovat příběhům, kde jsme dokázali rodinu doprovodit k tomu, že dítě zemřelo. Ačkoli si to vždy moc přejeme, není zlepšení nebo dokonce uzdravení u většiny našich dětských pacientů možné. My pro rodiny děláme v každé situaci vše, co můžeme. Dobrý konec nastává i tehdy, když těžkou situaci rodina zvládne a ví, že má podporu a dokáže fungovat dál,“ říká Mahulena Exnerová. Vítězství také je, že díky ní v rámci Nemocnice Hořovice vzniklo pracoviště, kde dlouhodobě pečují o vážně nemocné děti a jejich rodiny. Pomáhají jim se vyrovnat s hodně náročnými situacemi a učí je, jak mohou péči zvládnout doma.

Tento rozhovor je první ze seriálu Hrdinové péče o vážně nemocné děti. Vznikl díky Nadaci rodiny Vlčkových, která podporuje rozvoj péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny.

Jak jste se dostala k paliativní medicíně?

Cítila jsem, že potřebuji s rodinami hodně mluvit, doprovázet je, to byl můj přerod z intenzivní medicíny do světa té paliativní.

Čemu se věnujete jako primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice?

Mám tu na starost veškerou dětskou péči, nejen dlouhodobou. Hodně se věnuji práci s rodinami v rovině komunikační. Učím i ostatní kolegy, jak mají vést rozhovory a péči o pacienty plánovat. Pak mám v nemocnici na starost i práci pro celý paliativní tým, tedy nejen pro část dětskou. Kromě lékařů a zdravotní sestry máme v týmu celou řadu odborníků, například nemocničního kaplana, psycholožky, sociální pracovnici, fyzioterapeutku a další.

Jak tu vzniklo oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, které vedete a kde se staráte o velmi nemocné děti?

Myšlenku dlouhodobé komplexní péče o chronické pacienty a jejich rodiny jsem měla už dlouho. Děti, které v rámci intenzivní péče uvíznou dlouho na akutním lůžku, jsou ve složité pozici. Není to ideální ani pro ně, ani pro rodinu, ale ani pro personál, který je nastavený na intenzivní léčbu a většinou řeší akutní případy. O dítě s potřebou dlouhodobé intenzivní péče je dobře postaráno po medicínské stránce, což ale nenaplňuje všechny jeho potřeby. Měla jsem velkou chuť se věnovat právě vážně nemocným dětským pacientům s potřebou dlouhodobé péče a jsem ráda, že se to i díky velké podpoře vedení Nemocnice Hořovice podařilo.

Kolik dětí oddělením od jeho vzniku v roce 2018 prošlo?

Jsou jich desítky. Některé se tu mihnou na chvilku, jiné obstaráme ambulantně a o další se staráme dlouhodobě. Máme lůžkovou kapacitu pro šest dětí a jsme většinu času plní. Každý pacient má svůj pokoj s vlastním sociálním zázemím, na pokoji s ním může pobývat i jeden rodič.

Co vám ta práce dává a jak se vypořádáváte s těžkými osudy rodin, které tu potkáváte?

Moje práce mi dává radost a velký smysl, líbí se mi principy z paliativní medicíny přinášet zpět do pediatrie. Vrátit se zpět z medicíny, která je přetechnizovaná a atomizovaná, k rodině, která funguje a na níž má nemoc dítěte velký vliv na mnoha úrovních. Moje práce mi dává pocit, že to mohu rodinám, které to mají hodně těžké, nějak usnadnit. Přijde mi hodně důležité ne to dělat za ně, ale naučit je fungovat, vytvořit si síť, aby oni mohli pečovat. Není účelem, abychom o dítě pečovali celý život my profesionálové, pro dítě je důležité být doma, byť je to někdy hodně těžké. Jsme tu od toho, abychom pro to rodinám vytvořili podmínky.

Jak se s tím vyrovnáváte vy?

Pomáhají mi zkušenosti. S každou rodinou se něco naučím, projdu si s ní jejím příběhem. Není to ale tak, že se obrním a každá další rodina je pro mě jednodušší. Zkušenosti mi dávají usazení, určitý vnitřní klid, že jsem na svém místě a aspoň trochu můžu pomoct. Díky zkušenosti s mnoha rodinami mohu pomoci vytvářet i principy péče, vidět, co bylo důležité a na co dávat pozor. Vnímám, že důležité faktory pro rodiny jsou bezpečí a čas, které jim díky naší péči tady dáváme.

