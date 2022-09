Plzeňská koalice SPOLU prosadila nezdražení tepla a dokázala, že umí lidem pomoct, když je to třeba.

Také v Plzni populisté slibují hory doly a všechno všem. Jejich slibů se ale nikdo nenají, takže v Plzni máme velké štěstí, že je vedení města v rukou politiků, kteří umějí Plzeňanům opravdu pomoci. Kandidáti koalice Plzeň SPOLU v čele s primátorem Pavlem Šindelářem a jeho ekonomickým náměstkem Davidem Šloufem dokázali v posledních dnech najít řešení, jak občanům Plzně reálně pomoci s energiemi a dalšími městskými službami.

Město starosti nepřidělává

„Díky vlastnictví většinového podílu v Plzeňské teplárenské jsme prosadili rozhodnutí, že v Plzni se cena tepla pro příští rok vůbec nezdraží. Podobně jsme postupovali ve vodárně, a proto zůstane pro příští rok stejná i cena vodného a stočného,“ přinesl hned dvě opravdu dobré zprávy pro Plzeňany primátor města Pavel Šindelář. „Město Plzeň nebude lidem přidělávat další starosti, protože my v koalici SPOLU dobře víme, že lidé toho teď mají až nad hlavu a potřebují konkrétní pomoc. Jinde se to možná úplně nedaří, ale Plzeň je i v tomto jiná,“ upřesnil kandidát SPOLU na primátora David Šlouf.

Není čas na experimenty

Sociálně citlivá politika vedení Plzně je dalším argumentem, proč v nadcházejících komunálních volbách není čas na experimenty. Přepřahat uprostřed nelehkého období není dobrá cesta i proto, že nástup nezkušených či nepracovitých politiků by mohl ohrozit to, co v Plzni skutečně dobře funguje a dělá naše město výjimečným: bytovou výstavbu pro mladé a seniory nebo právě zmíněnou politiku, která vede k tomu, že máme v Plzni nejlevnější teplo v republice. Město hospodaří tak odpovědně, že si může v nelehkých časech dovolit nezdražit nejen teplo, ale ani vodu, nájemné nebo předplatné MHD.

Plzeň drží s občany

Všechny tyto kroky mají jasný rukopis ekonomického náměstka primátora Davida Šloufa, který je kandidátem SPOLU na primátora. David Šlouf rád říká, že základem jeho politiky je princip, že Plzeňáci mají držet spolu. Rozhodnutí o nezdražení tepla, vody a stočného opět potvrdilo, že Plzeň pod jeho vedením dokáže držet spolu se svými občany a umí Plzeňanům pomoct tam, kde to nyní nejvíce potřebují.

Hlas pro Davida Šloufa a koalici SPOLU je proto hlasem pro pokračování citlivé Plzně, která neslibuje, ale pomáhá, když je to třeba.

