Rovněž zajišťuje agendu - vymáhání pohledávek, vypracování a podávání žalob, zastupování u soudních, exekučních a insolvenčních řízení. Současně zajišťuje komplexní správu domů pro společenství vlastníků, a to i mimo obec Písek. Zároveň zajišťuje technickou správu domů a nabízí i vedení účetnictví.

Na otázky odpovídá paní Zdeňka Šartnerová:

Jak hodnotíte výsledky DBS za rok 2022?

K 31.12.2022 spravovala DBS celkem 325 domů v majetku či spoluvlastnictví města Písku, 1 246 bytů ve vlastnictví města a 3 332 byty v soukromém vlastnictví. Dále spravovala 243 nebytových prostorů a zajišťovala správu pro 206 společenství vlastníků jednotek. Mimo běžné údržby a stavební údržby domů a bytů v majetku města v rozsahu 12,9 mil. Kč, zajišťovali technici provozovny domů i údržbu ve společenstvích vlastníků, která byla realizována v rozsahu 24,77 mil. Kč. V rámci údržby v městských bytech byla vyměněna okna za 536 tis. Kč, dodány zařizovací předměty (kuchyňské linky, potravinové a šatní skříně) za 562 tis. Kč a celkem bylo kompletně opraveno 19 bytů v celkové částce 4 699 tis. Kč. Na financování údržby a oprav majetku, který používá DBS pro svou činnost, byl použit fond investic. Pomocí tohoto fondu bylo kompletně opraveno 5 bytů v částce 1 551 tis. Kč, opravena střecha domu čp. 1364 nábřeží 1. máje v částce 1 096 Kč a vyměněna okna v bytech v částce 406 tis. Kč. Celkově byly v roce 2022 Domovní a bytovou správou města Písku zrealizovány investiční akce v rozsahu 49 034 tis. Kč a údržbové práce v rozsahu

37 670 tis. Kč. Veškeré závazné ukazatele stanovené radou města Písku byly splněny.

V loňském roce nebyla vypsána dotace na domovníka – preventistu, ale protože se v práci kolega osvědčil, pokračuje v činnosti i po třech letech nadále jako zaměstnanec DBS města Písku. Své zázemí má společně s asistenty prevence kriminality městské policie ve služebně v lokalitě nábřeží 1. máje.

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí MÚ Písek (žadatel) jsme jako partner byli zapojeni do projektu „Koncepce bydlení města Písku“ v rámci 52. Výzvy Operačního programu Zaměstnanost ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Žádost byla podána

v r. 2018. Přestože byl projekt ukončen 30.06.2022, dále bylo v činnosti pokračováno.

Do výzvy číslo 007 OPZ+, která byla vyhlášena dne 30.06.2022 (viz Výzva 007 OPZ+ - www.esfcr.cz) byl předložen další projekt „Podpora Housing led přístupů v Písku“ podpořeného finančními prostředky z ESF+ a ze státního rozpočtu v rámci programu Operační program Zaměstnanost ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, který byl následně schválen.

Byla uzavřena Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci, kdy příjemcem dotace je nezisková organizace Naděje, Město Písek je partner 1 a DBS města Písku je partner 2. Realizace projektu probíhá již od 01.10.2022 a bude ukončena 30.09.2025.

Projekt je financován z prostředků OPZ+, tyto prostředky byly poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/007/0000253 ve výši 13 797 890,40 Kč.

Celkový finanční podíl DBS města Písku, jako partnera 2 na projektu, činí 1 803 852 Kč.

V Písku již bylo zřízeno Kontaktní místo pro bydlení (KMB) v roce 2019. „Odborný pracovník pro oblast bydlení“ je zaměstnancem DBS města Písku. Tuto činnost vykonává společně se zaměstnancem odboru sociálních věcí. Za tu dobu již oba získali cenné zkušenosti a praxi.

Podpořené osoby tak získávají potřebné informace a podporu na jednom místě, poskytování podpory cílové skupině je koordinované a cílené.

Aktivita je realizována v již zaběhnutých, pro cílové skupiny, známých prostorách KMB (městský úřad, Budovcova ul.). Zaměstnanci KMB kromě vyznačených úředních hodin dochází i do terénu ke klientům, kteří se nemohou dostavit do prostor KMB. V rámci projektu je kladen důraz na vytvoření evidenčního systému zaznamenávající strukturu osob v bytové nouzi či bytovou nouzí ohrožených na daném území.

Loni jsme informovali o zahradě pro seniory na Jiráskově nábřeží u domu s pečovatelskou službou. Vše je dokončeno a jsou senioři spokojeni?

Myslím, že se revitalizace zahrady u domu DPS čp. 2443 na Jiráskově nábřeží povedla. Celkové náklady na revitalizaci činily cca 2 687 tis. Kč včetně DPH. V červnu 2022 byla zahrada předána seniorům k užívání. Mohou si posedět v odpočinkové pergole, zahrát si pétanque, či se zabavit při grilování. Vyměněný mobiliář nyní vyhovuje i vozíčkářům. Co zřejmě senioři oceňují, je nově vybudovaný přístup k řece přímo ze zahrady.

Máte nové informace o projektu Chytrý odpočet? A jak se daří jeho realizace?

Přinesly změny v cenách energií nějaké změny – problémy?

Od 01.01.2024 bude v platnosti legislativní povinnost poskytovat měsíční informace o spotřebě uživatelům bytů dle novely zákona č. 67/2013 Sb., která byla schválena 07.12.2022 a 20.12.2022 publikována ve Sbírce zákonů. Od 01.01.2022 tak platí povinnost instalovat (nebo vyměňovat) všechny měřiče výhradně dálkově odečitatelné. Přístroje a zařízení, která nejsou dálkově odečitatelná, pak musí být bez výjimky vyměněna do 01.01.2027.

Aby uživatelé s vodoměry na teplou vodu, měřiči nebo poměrovými rozdělovači topných nákladů, které je možné dálkově odečítat, dostávali měsíční informace o spotřebě dle novely zákona č. 67/2013 Sb., již dlouhodobě spolupracujeme s firmou ista Česká republika, která tyto služby odborně a kvalitně zajišťuje a i nadále bude zajišťovat. Uživatelé a správci bytových domů tak budou moci prostřednictvím internetového portálu www.ista24.cz snadno sledovat informace o spotřebě tepla a vody, porovnávat je s předešlým obdobím, a nebo s průměrnými spotřebami v bytovém domě. Navíc mohou být varováni před neobvyklými jevy, jako je únik vody, nestandardní spotřeba či poruchy měřičů.

Jste 10 let ředitelkou DBS města Písku? Jak hodnotíte své působení a jaké úkoly Vás čekají do konce roku 2023?

Během takřka deseti let, co pracuji na DBS města Písku, jsem měla možnost se setkat a spolupracovat s mnoho lidmi, ať už jsou to zaměstnanci městského úřadu nebo organizací města Písku, či politici. Vzájemnou spolupráci hodnotím velice kladně.

Na koho však nesmím zapomenout, jsou obyvatelé domů, jež má DBS města Písku ve své správě. Ne vždy se podaří vše řádně vysvětlit a domluvit. Společně se svými kolegy a kolegyněmi se vždy snažím najít taková řešení, aby naše rozhodnutí nebo doporučení byla v souladu s právními předpisy a naší zřizovací listinou. Myslím, že se za naši práci stydět nemusíme, ale určitě se ještě najdou rezervy a máme co zlepšovat.

Velice si vážím práce svých zaměstnanců a za těch deset let společné práce moc děkuji.

