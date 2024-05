Pokud vás děsí představa dne stráveného v obchodním centru nebo v zácpě před ním, máme pro vás skvělé zprávy. Pořizování nového vybavení už nemusí znamenat odpoledne zabité hledáním parkovacího místa. Na webových stránkách nebo v aplikaci Decathlon si můžete vybrat přesně podle svých představ a zboží si nechat doručit přímo ke dveřím.

Foto: www.decathlon.cz

Máte diář popsaný do posledního řádku. Mezi tréninky a opravováním bytu vám zbývá tak akorát čas na vyčištění zubů, ale rozpadají se vám boty na běhání a zasloužili byste si nové kolo? Udělat si čas na nákup nového vybavení v dnešním rychlém světě není jen tak, proto jsme zařídili, abyste si na webových stránkách Decathlonu mohli pořídit vše potřebné během několika minut.

Jak si vybrat?

Díky e-shopu můžete prozkoumat veškeré zboží v našem sortimentu z pohodlí domova. Fotky a videa produktů, uživatelské recenze a technické informace zaručí, že vám nic neunikne. V případě, že se z informací na webu nedozvíte, co potřebujete, můžete se obrátit na naše experty. Odborníci z našich řad mají s výrobky osobní zkušenosti a jsou připraveni zodpovědět všechny vaše dotazy, nemusíte se tak bát, že budete kupovat „zajíce v pytli“.

Zdroj: www.decathlon.cz

Nečekejte ve frontě

Doby, kdy jsme se museli prodírat přeplněnými uličkami a čekat v dlouhých frontách u pokladen, jsou pryč. Při nakupování vybavení máte několik možností. Zboží si můžete zarezervovat v některé z našich kamenných prodejen, nebo si jej nechat doručit kamkoliv budete potřebovat.

Pokud patříte k těm, kteří si vše potřebují pořádně osahat, ale nemáte čas na bloumání mezi regály, nechejte si svůj nákup nachystat. Vyberte si, co se vám líbí a zarezervujte si výrobky na své prodejně. Naši spoluhráči vám nákup připraví a vy si můžete během několika minut vybrat, co vám vyhovuje. Pokud nechcete nikam jezdit, nákup vám doručíme domů nebo na vámi zvolené výdejní místo. Při vytváření objednávky uvidíte předpokládané datum doručení a v průběhu zpracovávání objednávky můžete kdykoliv zkontrolovat její stav.

Nesedí vám velikost?

Zboží objednané na internetu můžete bez problémů vrátit. Při nákupu na e-shopu nabízíme 365denní lhůtu, během níž vám výrobky vyměníme, nebo vám vrátíme peníze.

Na e-shopu toho najdete víc

Kamenné prodejny nejsou nafukovací a může se stát, že na své prodejně nenajdete tu správnou barvu nebo velikost vybraného produktu. Na eshopu je vám k dispozici celá naše nabídka a také něco navíc. Kromě našich výrobků totiž na internetu nebo v aplikaci najdete také zboží z tzv. marketplace. Jde nám totiž o to, abyste na jednom místě našli co nejširší škálu produktů. Kromě našeho vybavení si můžete pořídit také sportovní potřeby od výrobců, s nimiž jsme navázali spolupráci.

Udržitelné nakupování

Kromě zboží přímo z výroby pro vás na e-shopu máme k dispozici také nabídku produktů, které už bohužel není možné prodat běžným způsobem. V kategorii Second life si můžete pořídit naprosto funkční výrobky za sníženou cenu. Zboží v této kategorii může mít poničený obal, menší poškození, nebo třeba vadu na kráse, která nijak nebrání jeho bezpečnému používání. Často se také jedná o vybavení, které bylo krátce testované. Než dáme „zachráněné“ výrobky do prodeje, projdou pečlivou kontrolou našeho technického týmu, nemusíte se proto bát, že by nebyly 100% funkční.

Nečekejte, až se vám bude chtít do města. Ponořte se do světa sportovního vybavení a stylového oblečení a pořiďte si ještě dnes na e-shopu nebo přímo v naší aplikaci vše, co potřebujete.