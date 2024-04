Doručovací platforma Wolt rozšiřuje své působení a dorazila nově i do Děčína. Legendární modří kurýři vám doručí jídlo spolehlivě a rychle do desítek minut. Jako dárek si Wolt připravil slevu a dopravu zdarma.

Foto: Wolt Česko s.r.o.

Již ve více jak třiceti městech se Češi mohou setkat s rozvážkovou službou společnosti Wolt. Obyvatelé Děčína se dočkali a mohou začít plně využívat služeb modrých kurýrů. Ti se nyní postarají o doručení jídla ke dveřím.

Noví uživatelé Woltu mohou navíc do 25. května využít speciální promo kód na slevu v hodnotě 2 x 100 korun. Po zadání kódu DECIN200 se tato sleva v podobě kreditů v celkové hodnotě 200 Kč uloží na profil nových zákazníků a bude platná po dobu 30 dnů! Seznámení se s Woltem tak může být ještě o něco příjemnější.

„Pro všechny naše zákazníky jsme si jako již tradičně připravili na uvítanou dopravu zdarma. Od 25. dubna do 25. května tak obyvatelé Děčína budou moci Wolt vyzkoušet s tím, že zaplatí pouze za samotné jídlo. Doprava zdarma platí na všechny podniky, kromě těch s vlastním doručením,“ přibližuje exkluzivní nabídku Jana Jarošová, PR manažerka českého Woltu.

Zdroj: Wolt Česko s.r.o.

Nabídka Woltu zahrnuje i ty nejlepší gastrozážitky z oblíbených děčínských podniků. Rozhodně tedy nemůže chybět pizza a kebab z Pizzeria Casa Mia, tradiční české dobroty a další speciality z Restaurace Kocanda, skvělá pizza a těstoviny z Pizzerie u Nuhiho nebo burgery z restaurace U růžové zahrady. Pochutnávat si zkrátka můžete v pohodlí domova a v soukromí na všech svých oblíbených gastronomických pochoutkách. On-line nabídka místních restaurací, bister i kaváren se na Woltu neustále rozšiřuje, takže je v Děčíně rozhodně nač se těšit.

„Máme velkou radost z rozšíření našich kompletních služeb do Děčína, rozjedeme zde Wolt naplno tak, jak je nám to vlastní. Naším cílem je, aby přítomnost modrých kurýrů zákazníkům ještě víc zpříjemnila zážitek z dovozu dobrého jídla. Těší nás, že můžeme spolupracovat s děčínskými podniky, získávat jim nové zákazníky a usnadňovat jejich fungování. A to jak v podobě zajištění rozvozu, tak třeba i zákaznické podpory,“ doplňuje PR manažerka českého Woltu Jana Jarošová.

Stále platí, že lhůta pro doručení objednávky je do desítek minut od jejího zadání včetně času na samotnou přípravu jídla. „Veškeré objednávky lze nadále zadávat jak prostřednictvím webové stránky, tak v naší intuitivní aplikaci, která v průběhu doručování umožňuje například i sledování aktuální pozice kurýrů na mapě,“ dodává Jarošová.

Partnerští kurýři a kurýrky budou v Děčíně, podobně jako je tomu v dalších městech, jídlo doručovat v tepelně regulovaných boxech a co nejčastěji také v kompostovatelných obalech. Potkat je můžete na kole, skútru i v autě.