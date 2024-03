DEmolice, KAnalizace, KOMunikace, jsou základem firmy, která hlásá „Stojíme na začátku každé cesty.“

V letošním roce uplyne již 20 let od vzniku naší společnosti. Na úplném počátku stálo v 90.letech minulého století založení živnosti panem Vladislavem Berdychem starším, který začal podnikat ve stavebnictví v podstatě od nuly. Postupem času, jak se mu dařilo rozvíjet živnost, zvětšoval se i rozsah stavebních činností, který v roce 2004 vedl k založení firmy BERDYCH plus. Ano, s firmou BERDYCH plus s.r.o. jste se potkávali na stavebních zakázkách v minulých letech. V rámci dalšího vývoje a růstu firmy došlo v roce 2021 ke změně jejího názvu do dnešní podoby DEKAKOM.

Z původní menší rodinné firmy se stala akciová společnost. V současné podobě a struktuře nabízí firma svým zákazníkům různorodé stavební činnosti. Převážně realizuje stavební zakázky většího rozsahu, a to hlavně v oboru dopravních staveb, kde provádí demoliční práce, zemní práce, výstavby inženýrských staveb a výstavbu komunikací. Kromě toho se spolupodílí i na výstavbě bytových jednotek a logistických center. Společnost nadále zůstává ryze česká a již od svého vzniku se snaží o postupný růst s důrazem na kvalitu a serióznost vůči svým zákazníkům. Pravděpodobně i to je jeden z důvodů, proč se v průběhu času DEKAKOM vypracoval mezi významné stavební firmy nejen v rámci regionu, ale i celé České republiky.

NEJVÝZNAMĚJŠÍ STAVBY POSLEDNÍCH LET

S růstem společnosti DEKAKOM roste i rozsah prováděných prací. Mezi významné a velké zakázky v posledních letech řadíme například „I/27 Šlovice – Přeštice, přeložka“ nebo „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská“ a „I/26 Kyšice, sanace hrbů“. Další významné stavby jsou rekonstrukce stávajících komunikací, a to jak místních, tak silnic I., II. a III. tříd, mimo jiné také stavba „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ nebo „II/231- rekonstrukce ul. Října, III. část“.

Podstatnou a velkou část našich zakázek tvoří logistická centra, kde realizujeme přípravu území, zemní práce, výstavby zpevněných ploch a kompletní provedení inženýrských sítí. Konkrétně jde o významnou stavbu „Distribuční centrum AMAZON – Praha – západ“ a mnoho dalších hal v logistických parcích Jeneč a Pavlov u Prahy, Ostrov u Stříbra a v průmyslové zóně Cheb – Dolní Dvory.

Abychom nezapomněli, také nám náleží výstavby nových obytných zón tzv. „na klíč“, kompletní provedení zpevněných ploch a inženýrských sítí (plynovod, veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod). V posledních letech mezi již dokončené obytné zóny patří například „Nová obytná zóna Soběkury“ nebo „Nová obytná zóna Kralovice – Nad Podměstským rybníkem“.

Součástí prováděných prací je také odkanalizování obcí a měst, kdy nejvýznamnějšími stavbami byly „ČOV a kanalizace v obci Dolce“ nebo „Splašková kanalizace Dnešice“.

TECHNICKÁ A PERSONÁLNÍ VYBAVENOST

Společnost je a nadále bude ekonomicky a technicky silnou a personálně špičkově vybavenou společností, jejíž činnost je zaměřena na plnění potřeb zákazníka. Pro dosažení vysoké technické úrovně a kvality všech prováděných prací a dodávek využívá dlouholeté zkušenosti, disponuje moderním parkem mechanizačních prostředků, stavebních strojů a dalšího technického vybavení. Má zajištěn tým zkušených a kvalifikovaných odborníků jež používají moderní ekologické technologie.

V DEKAKOMU jsou samozřejmostí nejen velmi ucházející platové podmínky, ale součástí firemní politiky je i zapojení zaměstnanců v rámci volnočasových aktivit. Nabízíme různé benefity v podobě dotovaných společenských akcí pro zaměstnance. Majitelé se dlouhodobě snaží o zapojení zaměstnanců do chodu firmy a nalezení společné cesty k dosažení co nejlepších výsledků. Bez vzájemné spolupráce na všech úrovních, bez investic do nových technologií a bez neustálé snahy o rozvoj firmy nelze do budoucna udržet a potvrdit dobré jméno získané v posledních letech.

PLÁNY DO BUDOUCNA

Společnost prozatím sídlí na okraji Rokycan v ulici Pražská. Stávající areál již bohužel nevyhovuje velikostí jejím potřebám, a proto byla v průběhu ledna letošního roku zahájena výstavba nového sídla, které se bude nacházet v místech bývalých Kovohutí v Rokycanech. Pokud vše půjde podle plánu, měl by se provoz firmy v zimních měsících roku 2025 přestěhovat právě tam. Majitelé se snažili získat území s větší rozlohou, kde by bylo možno vybudovat areál s vizí do budoucnosti. Proto v novém areálu DEKAKOMU vznikne nejen administrativní budova s kancelářemi, ale i moderní dílny, garáže a velké skladovací prostory. Nedílnou součástí areálu bude i ubytovna, která poskytne v případě potřeby ubytování zaměstnancům během pracovního roku. Ano i toto bude další z řady benefitů, kterými se snaží majitelé ocenit pozitivní přístup zaměstnanců k plnění pracovních povinností.

V případě, že hledáte zaměstnavatele s dobrým platovým ohodnocením a současně se zájmem o své zaměstnance, přijďte mezi nás. Přijímáme a dlouhodobě máme zájem o pozice strojníků, řidičů, dělníků, stavbyvedoucích, mistrů, dispečerů, kalkulantů stavební výroby. Velmi rádi u nás přivítáme schopné a flexibilní pracovníky, kteří u nás mohou očekávat schopný a přátelský kolektiv.

„ZAČNĚTE NOVOU ETAPU SVÉHO ŽIVOTA A PŘIDEJTE SE K NÁM“

