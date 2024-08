V sobotu 31.8. 2024 již po dvacáté přivítá multifunkční hřiště v Dobré návštěvníky dne obce – Velké Doberské 2024.

Argema | Foto: zadavatel inzerce

Již celých 20let se občané obce Dobrá a okolních vesnic scházejí na konci prázdnin, aby pomyslně ukončili léto a vyšli „pravou nohou“ do nového školního roku. Program zajišťuje obec a vždy si přijdou na své všechny věkové kategorie. Nikdy nechybí vystoupení dětiček z mateřské školy, žáků základní školy, judisti, klaunská představení pro děti, atrakce pro teenagery i dospělé, bohatý kulturní program a v neposlední řadě občerstvení, které připravují místní spolky a sdružení. Letos se hosté mohou těšit na klauny na volné noze, kapelu Cimbal Hell Band, Markétu Konvičkovou s kapelou, vystoupí také stálice na naší hudební scéně – skupina ARGEMA a večer to rozjede Mariband.

Na zajištění programu se spolupodílejí partneři Damija elektro s.r.o, VÚHŽ a.s. Dobrá, Anila s.r.o., Sport Relax Club U Medvěda, Pordex s.r.o, IVARA BAU s.r.o., Mobis Automotive Czech s.r.o., ASA expert a.s., Frýdecká skládka a.s., Sharp centrum Ostrava s.r.o., Autovrakoviště MILATA s.r.o., E+M plus spol. s r.o., Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Kdo přijde, může si vyzkoušet Laser Game arénu, lezení na stěnu, skládání beden do výšky, pro děti budou připraveny pouťové atrakce a klauni pro ně budou mít program včetně balónkové show, dále je zajištěno malování na obličej a také projížďka na koních, Charita Frýdek-Místek bude mít své stánky připravené pro vás s měřením tlaku, hladiny cukru v krvi, také prodejní stánek s drobnostmi.

Ve stánku u místních myslivců si přijdou na své milovníci zvěřinových jídel, kde bude v nabídce gulášek z divočáka a zvěřinové klobásky ať už grilované, nebo si můžete studené odnést s sebou domů, hasiči Vám připraví výborný hamburger, děti si mohou pochutnat na hranolkách nebo na párku v rohlíku, také judisti, fotbalisti a senioři vám nabídnout občerstvení dle vašeho gusta. Stánek s dobrotami z pekařství z Dobré zavoní svými dobrotami široko daleko. V nabídce bude také lahodná káva, zmrzlina, dezerty a domácí koláče a samozřejmě bohatý pitný režim.

Přijďte si užít pěkné sobotní odpoledne a večer s námi.

Zdroj: Obec Dobrá