Užijte si první prázdninový den ve Velkých Pavlovicích s meruňkovými specialitami a výborným vínem. Den plný bohatého programu, hudby, zpěvu, tance, pohody a jedinečné atmosféry.

Den v oranžovém aneb Velkopavlovické meruňkobraní | Foto: Víno z Velkých Pavlovic, z. s./archiv

Prvotní zmínka o meruňkách na jižní Moravě pochází z doby před 4 000 let před Kristem a právě Velké Pavlovice jsou kolébkou Velkopavlovické odrůdy, jejíž historie je stará téměř 200 let. V průběhu Meruňkobraní připomeneme návštěvníkům historii pěstování meruněk a taky významné jubileum 100 let od založení Státní ovocné školky ve Velkých Pavlovicích.

Nejrůznější meruňkové dobroty připravené z právě dozrálých meruněk můžete ochutnat již od deseti hodin dopoledne na Velkopavlovickém meruňkobraní na nádvoří Ekocentra Trkmanka, které se promění v meruňkový ráj. Nezapomínáme na tradice a klasiku, a tak v rámci gastronomických specialit máme, mimo jiné pochutiny, připraveny kynuté knedlíky s meruňkami, domácí beleše s meruňkovou marmeládou, meruňkovo-vepřový guláš a novinku, meruňkové makronky.

Město Velké Pavlovice se také pyšní vyšlechtěním čtyř odrůd révy vinné. Součástí programu bude představení a možnost degustace těchto odrůd révy vinné: Pálava (1977), André (1980), Aurelius (1983), Agni (2001). .

Na hlavním nádvoří pro vás připravilo Vinařství Lacina se značkou MarhuLOVE novinku „marhulové na ledu“ a z Gálových sadů Vás čekají vynikající výrobky z meruněk a v neposlední řadě také tradiční jarmark včetně prodeje meruněk.

Nejen k poslechu vám bude v dopoledních hodinách hrát Cimbálová muzika Lašár a v odpoledních hodinách folková kapela ZKUSMETO. Během celodenního programu proběhne soutěž v pojídání „belešů“, nebudou chybět soutěžní kvízy nebo také dílničky pro děti.

V rámci akce bude probíhat zápis do registrů dárců Cara Plasma a Vinaři jdou na dřeň. Naše motto zní: „Dnes je tvůj šťastný den! Chceš, aby byl ještě lepší? Rozděl se o radost a daruj naději. Přijď a staň se dalším hrdinou.“

Den v oranžovém aneb Velkopavlovické meruňkobraníZdroj: Víno z Velkých Pavlovic, z. s./archiv

S koncem Meruňkobraní v 17 hodin se zároveň otevírají sklepy místních vinařů na tradiční akci „Víno v oranžovém aneb Noční otevřené sklepy.“ Přijďte ochutnat a prožít velkopavlovická vína, k ochutnání budou nejen bílá, růžová a typická červená vína, ale také mnoho čím dál oblíbenějších frizzante - lehce perlivých vín, a to v 21 vinných sklepech v nezvyklou dobu od 17 hodin do půlnoci! Užijte si jedinečnou atmosféru proměňující se v letní noc. Těšit se můžete také na speciální půlnoční sabráž, Doprovodný program proběhne i ve sklepích v podobě vystoupení Blue cimbal, CM Palička, Big beat – Pool Litters nebo prohlídky vinařského závodu Vinium.

Posláním našich akcí je osvěta a podpora pěstování meruněk nejenom v našem regionu a podpora rozvoje tradičního vinařství ve Velkých Pavlovicích. Přijeďte nás podpořit a užijte si nezapomenutelný den.

Velkopavlovické meruňkobraní se uskuteční v prostorách Ekocentra Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice od 10 do 17 hodin.

Víno v oranžovém aneb otevřené noční sklepy se uskuteční ve vinařstvích vo Velkých Pavlovicích od 17 hodin do půlnoci. Svozový a rozvozový autobus z Kobylí, Vrbice, Bořetic, Němčiček, Velkých Bílovic, Podivína a Rakvic zajištěn.

www.ekocentrum-trkmanka.com & www.vinozvelkychpavlovic.cz