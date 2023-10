Renáta Drastichová, vedoucí týmu on-line O2 Guru, nastoupila do O2 před 17 lety jako operátorka zákaznického centra. Tehdy trávila celou směnu se sluchátkem u ucha. Stejně jako její práce se během uplynulých let díky moderním technologiím změnil takézpůsob obsluhy zákazníků.

RENÁTA DRASTICHOVÁ a tým on-line O2 Guru | Foto: archiv O2

JIŘÍ MACEK

Ostrava – Renáta Drastichová vede tým deseti on-line O2 Guru, kteří pečují o klienty O2 na sociálních sítích jako jsou např. Facebook a Instagram.

Na jakou pozici jste před 17 lety do O2 nastupovala?

Nejdřív jsem šest let dělala operátorku v zákaznickém centru. Práce mě bavila hlavně proto, že náš tým měl na starost všechny nové projekty – spouštění předplacených služeb, nových tarifů, služeb pro malé firmy. Rozhodně to nebyla šest let stejná práce – naopak, pořád jsme se posouvali. Po šesti letech jsem si ale přeci jen řekla, že bych chtěla změnu.

Jaká práce vás lákala?

Šéfová, pod kterou jsem v O2 začínala, měla v té době na starost on-line média, takže mě to díky ní lákalo tímto směrem. Přidala jsem se do týmu on-line O2 Guru, který fungoval asi dva roky.

Jak se za těch deset let, co jste v týmu on-line Guru, změnila vaše práce?

Mění se frekvence a způsob, jakým nás zákazníci kontaktují – dřív se na nás obraceli hlavně e-mailem, pak hlavně přes Facebook, který je dodnes hlavním kanálem. Postupně ale slábne a zájem se přesouvá na Instagram a Tik Tok. S tím, jak přibyly nové sociální sítě, se mění i počet dotazů – na začátku se řešilo 700 požadavků za rok, nyní je to 25 tisíc za měsíc.

Které chvíle bývají nejnáročnější a co vás potěší?

Nejtěžší jsou situace, na které se nemůžeme připravit. Když se spouští nové služby, jsme vždy nachystaní, máme za sebou školení, ale třeba krátkodobý výpadek ve večerních hodinách je pro nás mnohem náročnější. Nejlepší chvíle jsou, když se nám třeba na Twitteru podaří během chvíle vyřešit nějakou stížnost nebo náročnější dotaz tak, že zákazník je spokojený, a ještě nám za to veřejně poděkuje.

Co vás po tak dlouhé době v O2 nejvíc baví?

To, že v naprosté většině případů dokážeme zákazníkovi opravdu pomoct nebo mu vysvětlit situaci tak, aby pro něj byla pochopitelná. A také to, že jako team leaderka mohu předávat dál zkušenosti, které jsem za ty roky v O2 nasbírala.

Moderní prostředí nového kontaktního centra O2 v OstravěZdroj: archiv O2

KLASICKÁ CALL CENTRA JSOU MINULOSTÍ

Ostravský tým on-line O2 Guru je jedním z těch, kterým se práce v zákaznickém centru díky nástupu moderních technologií hodně změnila. Dříve obsahovala hodně manuálních úkonů a byla jen o vyřizování stejných požadavků. Nyní je práce mnohem rozmanitější s důrazem na nové technologie. Hlavní slovo mají dnes digitalizace, virtuální softwaroví roboti, virtuální asistentka a on-line komunikace.

Generální ředitel O2 Jindřich Fremuth ve změně vidí příležitost oprostit se od nudné monotónní práce při osmihodinovém volání a zpestřit ji různorodou interakcí se zákazníky prostřednictvím chatu a videohovorů. Snaží se též eliminovat základní požadavky, které zvládne obstarat robotická hlasová asistentka Eva.

Součástí velké technologické proměny, kterou společnost O2 nyní prochází, je také nově otevřené digitální zákaznické centrum v Ostravě nabité moderními technologiemi. Nyní v něm pracuje více než tři sta lidí a O2 plánuje počet zaměstnanců letos navýšit o dalších deset procent.

„Hledáme lidi, kteří se zajímají o moderní technologie a mají chuť rozvíjet se a učit se nové věci. Nováčky naučíme řešit i mnohem odbornější požadavky než dosud,“ uvedl ředitel pro zákaznickou péči v O2 Tomáš Řezníček.