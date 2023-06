Plzeňská kreativní zóna DEPO2015 na léto připravila pro rodiny s dětmi zážitkovou výstavu Trnkova zahrada 2 i herní expozici s kostkami LEGO®. Program pro nejmenší a jejich rodiče doplní také úniková hra Záhada plzeňského metra nebo industriální stopovačka ve venkovních prostorách areálu kulturní zóny.

Trnkova zahrada | Foto: Plzeň 2015

Výprava za dobrodružstvím do interaktivní Zahrady

Interaktivní expozice Trnkova Zahrada 2 rozehrává a oživuje příběh nejúspěšnější dětské knihy Jiřího Trnky Zahrada, ve kterém pět malých kluků objeví cestou do školy starobylou zahradu a prožijí v ní řadu nečekaných setkání a veselých dobrodružství. Expozice převádí příběh původní předlohy do multimediální instalace s originální scénografií, která na 450 m2 rozehrává originální ilustrace Jiřího Trnky do podoby kouzelné zahrady. Malí i velcí návštěvníci se v ní vtělí do postav knižních hrdinů a na vlastní kůži prožijí jejich dobrodružství. Autory expozice jsou Jan a Matyáš Trnkovi, dědicové a pokračovatelé Jiřího Trnky.

„Expozice má podtitul Originální kybernetoskop. Jedná se o velkokapacitní audiovizuální stroj na zábavu, legraci a půvabné nesmysly. Byl zbudován na půdorysu knihy, výtvarného divadla, biografu, cirkusu a motokrosu,“ říká Jan Trnka, syn výtvarníka Jiřího Trnky a spoluautor výstavy. Návštěvníci se v Zahradě stávají součástí příběhu a setkávají se se všemi hlavními postavami z knihy. Čekají tu na ně například kamenný trpaslík, který pomocí 3D stereoskopické projekce láká k běhu skutečnou zahradou, zlomyslný kocour, kterého se děti v interaktivní projekci snaží dohnat na tříkolkách, dobráčtí sloni, předvádějící různá cirkusová čísla, přemoudřelá velryba, čtoucí svojí velrybí mluvou humorné texty, nebo zpívající psí smečka.

Velký důraz je kladen na interaktivitu. „Expozice je koncipována jako audiovizuální zážitek. Návštěvníci v ní pracují s různými interaktivními projekcemi, animacemi i mechanickými exponáty. Vše je „zabaleno“ v bohaté, ucelené scénografií, postavené na dědečkově originální tvorbě,“ doplňuje Matyáš Trnka, vnuk Jiřího Trnky a spoluautor výstavy.

Zdroj: Youtube

Letní herní expozice pro nadšené stavitele

Vedle Trnkovy zahrady se od 10. července v sále Klempírny rozprostře svět plný fantazie v expozici Letní kostky v DEPU. Dětská herní výstava z LEGO® kostek pro malé i velké stavitele, spojená s digitálními a světelnými herními prvky, zavede návštěvníky všech věkových kategorií do světa kreativity, kde mohou stavět a kombinovat co jim jen fantazie dovolí.

Herna bude rozdělena na několik částí. Pro nejmenší od 3 let budou připraveny bazénky s LEGO DUPLO®, pro starší unikátní stavěcí zóna architektury z bílých kostek a pro všechny interaktivní UV instalace se svítícími LEGO® kostkami, která vznikla přímo na míru této expozici. Letní kostky v DEPU spolu s DEPO2015 pořádá organizace Czech Repubrick, která se dlouhodobě věnuje výstavám a akcím spojeným s fenoménem LEGO® kostek.

Letni lego hernaZdroj: Plzeň 2015

Úkoly pro řešitele záhad

Starší děti a jejich rodiče, kteří při zábavě rádi zapojí do hry důvtip a logické uvažování, se mohou zabavit při odhalování Záhady plzeňského metra v důmyslné únikové hře pracující na pomezí historické fikce a reality. Zjistí v ní například, jaké tajemství ukrývá podzemí bývalého depa dopravních podniků nebo zda měl František Křižík utajovaného bratra. Stačí dát dohromady rodinný tým a odhalení šokujících zjištění je na dosah. A pokud by i tak bylo detektivní práce málo, mohou si návštěvníci zkusit projít industriální stopovací hru, která je zdarma přístupná ve venkovních prostorách areálu kulturní zóny.

Obě expozice i úniková hra budou v DEPO2015 otevřeny každý den po celé prázdniny. Vstupy do výstav jsou organizovány do časových slotů, aby byl zajištěn co největší komfort návštěvníků. Vstupenky na všechny akce jsou k dostání na místě i v předprodeji v síti Goout.cz

Záhada plzeňského metraZdroj: Plzeň 2015

Trnkova Zahrada 2: https://goout.net/cs/trnkova-zahrada-2/szllnov/

Letí kostky v DEPU: https://goout.net/cs/letni-kostky/szpinwv/'

Záhada plzeňského metra: https://goout.net/cs/zahada-plzenskeho-metra/szafnuu/

Více o celém programu, který DEPO2015 pro rodiny s dětmi o prázdninách nabízí, naleznete na www.depo2015.cz