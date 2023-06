Ačkoliv klesla v loňském roce porodnost pod 100 tisíc nově narozených miminek, zájem o IVF neklesá. Zhruba pět tisíc miminek, která se v Česku každoročně narodí, je počato díky lékařské pomoci. Do budoucna se předpokládá, že toto číslo ještě výrazně poroste. Tyto děti mají dokonce svůj sraz, který každoročně pořádá Klinické centrum ISCARE.

Dětí z umělého oplodnění narozených v Česku je už zhruba 170 tisíc. K lékařským zařízením s nejvyšší úspěšností umělého oplodnění v tuzemsku patří Centrum reprodukční medicíny (CRM) ISCARE, kde lékaři pomohli na svět více než 12 tisícům dětí. Klinika pro tyto děti a jejich rodiče každoročně pořádá setkání, které se těší velké oblibě.

Akce proběhne i letos, a to v neděli 10. září v pražské ZOO. Tam se v roce 2015 podařilo dosáhnout světového rekordu, kdy setkání navštívilo 1348 dětí z IVF a dostalo se tak do Guinessovy knihy rekordů. „Pomoc se založením rodiny neplodným párům už pro nás na klinice dávno není jen zaměstnáním. Být svědkem toho, jak „naše“ děti rostou, sílí a dospívají, je k nezaplacení. Možná i díky tomu máme velmi vysokou úspěšnost léčby,“ prozradil Jan Lacheta, primář CRM ISCARE.

Neplodnost českých párů je čím dál častějším společenským problémem. Starosti s početím řeší v současnosti každý pátý pár, a to především kvůli odkládání těhotenství do pozdějšího věku. Jako „neplodný“ je pár definovaný po roce neúspěšných pokusů o početí dítěte. Žena by si měla nechat vyšetřit hormonální profil a podstoupit ultrazvukové vyšetření. U mužů je potřeba udělat spermiogram a zjistit kvalitu a počet pohyblivých spermií. Vyšetření je bezbolestné.

Nechte se vyšetřit v rámci Dnů plodnosti

Pokud se obáváte, že by se problém s plodností mohl týkat i Vás, máte aktuálně jedinečnou možnost podstoupit vyšetření v rámci Dnů plodnosti zdarma a bez předchozího objednání. Na klinice ISCARE nabízí až do 9. června vstupní vyšetření a konzultaci zdarma, muži mohou zdarma přijít na spermiogram. „Spermiogram je nejjednodušší vyšetření, kterým vždy doporučujeme párům začít. Je neinvazivní, naprosto bezbolestné a může velmi rychle přinést spoustu odpovědí na otázky týkající se reprodukčního zdraví,“ dodává MUDr. Lacheta. Ženy pak mohou za akční cenu podstoupit test plodnosti z krve – tzv. AMH test. Lékaři ISCARE očekávají zájemce každý všední den od 10 do 15 hodin.

Klinika ISCARE zahájila svou činnost v lednu 1995 a jako jedno z prvních nestátních zařízení začala poskytovat zdravotnické služby v oblasti asistované reprodukce. Úspěšností léčby se ISCARE řadí po celou dobu své existence mezi přední špičková zařízení, lékaři zde pomohli přivést na svět již více než 12 tisíc dětí. Centrum vede primář MUDr. Jan Lacheta, všichni lékaři mají nejvyšší možnou odbornou kvalifikaci doplněnou řadou specializovaných zahraničních školení a stáží. Klinika ISCARE je soukromé zařízení, které poskytuje mimo jiné zdravotnické služby také v oblasti gynekologie, plastické chirurgie, gastroenterologie včetně léčby idiopatických střevních zánětů, ortopedie, jednodenní chirurgie, revmatologie nebo andrologie. Klinika ISCARE sídlí na adrese Českomoravská 2510 /19, Praha 9. Online ji najdete na https://www.iscare.cz/.