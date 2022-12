Hledáte superdárek, který rozzáří oči vašeho dítěte jasněji než světla na vánočním stromku? Dětská elektrokoloběžka BT SUPERKIDS je skvělým tipem, jak učinit letošní Vánoce nezapomenutelné, a to dokonce i na poslední chvíli. Navíc je už zabalena v krásné dárkové krabici a dostanete k ní bezpečnostní helmu zdarma. Vánoce tak vyřešíte bez starostí z pohodlí vašeho domova.

Foto: bluetouch.cz

Vánoční dárky pro děti se nakupují velice snadno. Ovšem pouze do toho momentu, kdy holčičky přestanou mít zájem o růžové barbíny a klukům už autíčka nepřipadají cool. Rodiče a prarodiče si pak lámou hlavu, co vlastně dneska mezi dětmi takzvaně frčí a s čím by pod stromečkem neudělali chybu. Kromě toho hledají něco praktického, co ratolesti po opadnutí prvotního nadšení neodsunou do kouta. Dětské elektrokoloběžky BT SUPERKIDS jsou v tomto ohledu výbornou investicí. Děti je využijí doslova po celý rok, ať už při cestě na kroužky nebo při řádění v parku. Velkou výhodou je nastavitelná výška řidítek - koloběžka roste s dítětem a nebudete muset každé dva roky pořizovat novou.

Design jde ruku v ruce s bezpečností

Zdroj: bluetouch.cz

Pokud máte doma malou rebelku nebo malého drsňáka, kteří k sobě rádi přitahují pozornost, barevné provedení koloběžky bude hrát velkou roli. Určitě vás zaujme, že motivy na protiskluzovém stupátku elektrokoloběžky BT SUPERKIDS navrhla česká designérka, a jsou tedy naprostým originálem nedotčeným zahraničními animovanými filmy. Koloběžky jsou dostupné ve čtyřech populárních barvách - lze vybírat mezi jasně modrou, svítivě zelenou, červenou a fialovou. Jedinečný vzhled doplňuje měnící se LED barevné podsvícení, jež je nejen velmi efektní, ale zároveň plní důležitou bezpečnostní funkci: jezdec je díky němu dobře vidět i z dálky.

Zdroj: bluetouch.cz

Pro rodiče je stránka bezpečnosti samozřejmě na prvním místě. Možná si děláte starosti, aby to dítě v zápalu frajeření nepřehnalo s rychlou jízdou a neublížilo si. Můžeme vás uklidnit. Koloběžky BT SUPERKIDS jsou vybaveny dvěma rychlostními stupni, ovládání je pohodlné a snadné a maximální rychlost dosahuje pouhých 15 km/h. Zběsilá jízda, při které vám ztuhne krev v žilách, tedy nehrozí. Samozřejmostí je spolehlivý brzdný systém na zadním kole. Po vybití baterie se dítě může odrážet jako na klasické koloběžce, takže se nemusíte bát, že by se někde "zaseklo" na půli cesty.

Získejte hodnotný dárek navíc

Zdroj: bluetouch.cz

Elektrokoloběžku BT SUPERKIDS lze objednat přes internet z pohodlí vašeho domova - doprava je zajištěna zdarma po celé České i Slovenské republice. A protože jsou ty Vánoce, připravili jsme pro vás speciální akci: s každou elektrokoloběžkou přijde zdarma bezpečnostní LED svítící helma a poukaz na servisní služby v hodnotě 500 Kč. Superdárek je tak připraven se vším všudy, a navíc je už pěkně zabalen.

Myslíme i na vaše nejmenší

Mladším bráškům a sestřičkám nemusí být líto, že ještě nezvládnou ovládat koloběžku ostřílených sourozenců. Pro nejmenší děti máme připravenu zvláštní řadu modelů BT KIDS, které se ovládají jednoduše plynovým pedálem v nášlapnici, disponují třemi rychlostními módy a nepřesáhnou rychlost 8 km/h. Elektrokoloběžky BT KIDS jsou lehké, stylové a jistě vás na nich potěší i příznivá cena. Na parádní jízdu do parku tedy může vyrazit celá rodina - nikdo nezůstane pozadu. O zábavu bude postaráno celý rok, potřebujete už jen příznivé počasí.

Zdroj: bluetouch.cz